Ukrajinská rozvědka uvedla, že zinscenovala smrt velitele, kterého chtělo zabít Rusko

Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) oznámila, že zinscenovala smrt velitele Ruského dobrovolnického sboru (RDS) Denise Kapustina, aby zabránila jeho zabití, o které usilovala Moskva. RDS bojuje na straně Ukrajiny. HUR také tvrdí, že získala peníze, které na zabití Kapustina vyčlenily ruské tajné služby.
Ruský dobrovolnický sbor o víkendu na platformě Telegram informoval, že jeho velitel Kapustin – známý také jako Denis Nikitin – zahynul na frontě v Záporožské oblasti při dronovém útoku.
Ve čtvrtek se ale Kapustin/Nikitin prostřednictvím videohovoru objevil na brífinku se šéfem ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyrylem Budanovem, který mu blahopřál k „návratu do života“. Ruský dobrovolnický sbor informaci zjevně potvrdil tím, že sdílel oznámení ukrajinské vojenské rozvědky.
HUR na Telegramu uvedla, že zabití Kapustina si objednaly ruské tajné služby, které na to vyčlenily půl milionu dolarů (přes deset milionů korun). „Komplexní speciální operace HUR, která trvala více než měsíc, zachránila život velitele Ruského dobrovolnického sboru Denise Kapustina,“ prohlásila rozvědka.
„Naše strana také obdržela odpovídající částku finančních prostředků, kterou vyčlenily ruské tajné služby na realizaci tohoto zločinu. V současné době se velitel Ruského dobrovolného sboru nachází na Ukrajině a připravuje se na pokračování plnění stanovených úkolů,“ uvedl podle prohlášení velitel jednotky podílející se na operaci.
Budanov podle rozvědky ocenil, že peníze vyčleněné Ruskem na zabití bojovníka budou použity na podporu ukrajinského odporu vůči ruské agresi.
Smrt fingoval i Babčenko
Kapustin má vazby na krajní pravici a fotbalové chuligány, napsala agentura AFP. Podle serveru The Moscow Times má tento muž od roku 2019 zakázán vstup do unijního schengenského prostoru.
Poté, co Rusko v roce 2022 zahájilo plnohodnotnou pozemní invazi na Ukrajinu, založil Ruský dobrovolnický sbor, jenž se přihlásil k odpovědnosti za přeshraniční výpady na ruské území. Moskva Kapustina v roce 2023 označila za teroristu.
Situace připomíná případ novináře a kritika Kremlu Arkadije Babčenka žijícího na Ukrajině, který vyvolal pozornost světa v roce 2018, kdy s pomocí ukrajinské tajné služby SBU fingoval svoji smrt. Ukrajinské úřady tehdy oznámily, že Babčenko byl na objednávku zastřelen, ale novinář se později objevil na tiskové konferenci.
Ukrajinci uvedli, že předstíráním jeho smrti předešli skutečné vraždě a vyvoláním dojmu splnění zakázky získali od objednavatele seznam dalších lidí určených k likvidaci, kterým mohli posléze poskytnout ochranu.