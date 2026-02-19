Pavel přijme kandidáta Motoristů na ministra životního prostředí Červeného


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel se ve čtvrtek ráno setká s kandidátem na ministra životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé). Stejně jako při schůzkách s ostatními potenciálními ministry před vznikem vlády Andreje Babiše (ANO) si chce vyslechnout jeho názory. Pavel předpokládá, že Červeného jmenuje v pondělí 23. února. Babišův kabinet by se tím zkompletoval a zaniklo by pověření šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé), aby řídil i ministerstvo životního prostředí.

Motoristé nominací poslance Červeného ustoupili od předchozích prohlášení svých lídrů, že trvají na původním návrhu, kterým byl další poslanec strany Filip Turek. Pavel odmítl Turka jmenovat ministrem mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům.

Čestný prezident Motoristů byl kritizován za některé výroky na sociálních sítích, u části odmítl, že by byl jejich autorem. Koalice poté pro Turka vytvořila post vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal, který mu má zůstat i po jmenování Červeného.

Turek v pondělí řekl, že Červený by měl na ministerstvu působit po jeho boku. Mají podle něj podobný náhled na boj s Green Dealem a emisními povolenkami.

„Připomínám, že nejsme proti přírodě, ale proti bezduché zelené ideologii,“ sdělil v pondělí Červený. „Ochraňujme také náš průmysl. To je jediná věc, na které kapitalistická země může následně vydělávat peníze a tyto peníze používat pro sociální narovnávání systému,“ dodal.

Novým kandidátem na ministra životního prostředí je poslanec Červený
Igor Červený, září 2025

Informatik a specialista na digitalizaci Červený je poslancem za Motoristy od říjnových voleb. Ve sněmovně je mimo jiné místopředsedou hospodářského výboru a výboru pro zdravotnictví. Vystudoval informační studia a knihovnictví a později informační vědy na Univerzitě Karlově. Pracoval jako PR manažer, projektový manažer, koordinátor či scenárista.

