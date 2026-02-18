Červený povede resort „jak se sluší a patří“, tvrdí Šťastný. Svárovská mluví o nevhodnosti Motoristů

Jmenování nominanta Motoristů Igora Červeného ministrem životného prostředí předpokládá prezident Petr Pavel v pondělí. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) hájí nového kandidáta, dle něj bude řídit resort „jak se sluší a patří“. Podle členky sněmovního výboru pro životní prostředí Gabriely Svárovské (Zelení, klub Pirátů) je jakýkoli kandidát Motoristů do čela tohoto resortu nevhodný. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
Rozhodnutí o nominaci Červeného na post ministra životního prostředí bylo dle Šťastného především na Filipovi Turkovi (za Motoristé). Ten byl původním ministerským kandidátem, ale prezident ho odmítá jmenovat. Turek se mezitím stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal.
„Filip Turek byl ten, který je v celé kauze dle našeho názoru poškozen,“ prohlásil Šťastný. Na Turkovi tak podle něj záleželo, kdy „nějakým způsobem dojedná s předsedou strany Petrem Macinkou vhodný termín a čas, aby strana případně nominovala jiného kandidáta“.
Moderátorka Řezníčková se jej tázala, zda v Motoristech rozhodují výhradně Turek s Macinkou. Podotkla, že pár hodin před oznámením nominace Červeného hovořil v pořadu Partie na CNN Prima News předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora (Motoristé) a tvrdil, že strana nikoho jiného nemá.
„Předseda strany je podle koaliční smlouvy ten, který předsedovi vlády navrhuje nominanta za Motoristy,“ hájil krok Šťastný. Rozhodnutí učinili po dohodě s Turkem, dodal s tím, že on jako předseda poslaneckého klubu byl informován. Strana si podle Šťastného přála, aby situace byla „konečně odblokována“.
Svárovská vnímá nevhodnost Motoristů pro resort
Svárovská nicméně upozornila, že Turek „dokázal hned vzápětí vnést do věci další chaos, když řekl, že nový ministr učiní, co mu na očích uvidí“. „Nemyslím si, že by se tím rozptylovaly pochybnosti o tom, kdo skutečně povede ministerstvo životního prostředí, s jakou odpovědností, s jakou kompetencí a za jakým účelem,“ pokračovala.
Z jejího pohledu je jakýkoli kandidát Motoristů do role ministra životního prostředí nevhodný. „Strana neměla žádný program pro životní prostředí, žádný v předvolební kampani nepředstavila – kromě nějakých destruktivních návrhů,“ prohlásila.
Z hlediska ústavní konformity však je podle ní naděje, že bude „jeden člověk, jeden ministr, který povede jeden resort“. Podle Svárovské tak bude jasnější, kdo ponese odpovědnost.
Řídit resort „jak se sluší a patří“
Řezníčková se v návaznosti na to tázala Šťastného, zda Červený bude ministrem, který bude reálně rozhodovat, či zda bude zástupcem „ministra“, kterého by si Motoristé přáli a který bude fakticky dělat rozhodnutí za něj. I ona připomněla Turkův výrok, že ministr udělá, „co mu na očích uvidí“.
„Je tady Ústava České republiky, jsou tady zákony. Premiér navrhne Igora Červeného prezidentu republiky a ten, pokud se rozhodne nám ministra životního prostředí konečně jmenovat, tak ho jmenuje,“ tvrdí Šťastný. Červený bude dle něj řídit resort „jak se sluší a patří“.
Citované Turkovo prohlášení označil za bonmot. Podotkl, že Turek i Červený mají stejné názory na to, jakým způsobem přistupovat k ochraně klimatu a životního prostředí či jak přistupovat ke Green Dealu. Bonmoty dle něj zmatek nedělají. Ujistil, že v čele ministerstva stojí ministr.
„Doufejme, že to každý v této zemi ví a že to budou vědět i lidé ze strany Motoristé, že v čele ministerstva stojí ministr, nikoli zmocněnec,“ reagovala Svárovská. V případě „stejných názorů“ Turka a Červeného upozornila na to, že současný nominant dle ní ještě před dvěma lety realizoval vzdělávací projekty pro děti ohledně příčin a dopadů klimatické změny, nyní se z něj stal „bojovník proti takzvané zelené ideologii“.
