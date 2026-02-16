Novým kandidátem na ministra životního prostředí je poslanec Červený


16. 2. 2026

Novým kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí je poslanec Igor Červený, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Náhradního uchazeče Motoristé navrhují poté, co prezident odmítl jmenovat Filipa Turka mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům. Turek zůstává vládním zmocněncem pro klimatickou politiku. Funkci ministra životního prostředí dočasně vykonává šéf Motoristů Petr Macinka, který má na starosti i diplomacii.

„Poslal jsem panu prezidentovi Pavlovi návrh, aby jmenoval členem vlády a pověřil řízením ministerstva životního prostředí Igora Červeného,“ prohlásil premiér po zasedání kabinetu.

Zároveň prezidenta požádal, aby zrušil pověření Macinky, který dočasně řídí MŽP. „Jsem rád, že Motoristé přistoupili konstruktivně k tomuto problému, který nás zatěžuje už dlouho,“ dodal Babiš.

Předseda vlády očekává, že prezident Červeného ministrem jmenuje. Doplnil, že úkoly mu bude zadávat sám, zmínil Novou zelenou úsporám.

Ochraňujme náš průmysl, vyzval Červený

„Udělali jsme ústupek Pražskému hradu,“ poznamenal Turek. Červený má podle něj podobný náhled na Green Deal a emisní povolenky. Čestný předseda Motoristů věří, že nový kandidát bude zodpovědným ministrem.

Bude to ministr, který bude velmi seriózní a který bude dělat na ministerstvu to, co mi na očích uvidí.
Filip Turek
Instagram/Filip Turek

„Připomínám, že nejsme proti přírodě, ale proti bezduché zelené ideologii,“ řekl Červený. „Ochraňujme také náš průmysl. To je jediná věc, na které kapitalistická země může následně vydělávat peníze a tyto peníze používat pro sociální narovnávání systému,“ dodal.

V mediálním prostoru se šířily spekulace, že kandidátem by mohl být Jaromír Wasserbauer, vrchní ředitel sekce technické ochrany životního prostředí. To ale před jednáním vlády Turek vyvrátil se slovy, že ačkoliv by byl skvělým nominantem, má už ustálenou pozici na ministerstvu.

O tom, že Motoristé brzy představí nového kandidáta, informoval na instagramu v neděli Turek. Nový ministr by měl podle něj působit po jeho boku. Pavel odmítl Turka jmenovat ministrem mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům.

MŽP dle opozice potřebuje plnohodnotného experta. Koalice vítá rozdělení resortů
Petr Macinka a Filip Turek (leden 2026)

