MŽP dle opozice potřebuje plnohodnotného experta. Koalice vítá rozdělení resortů

16. 2. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Motoristé navrhnou nového kandidáta na ministra životního prostředí (MŽP). Jméno uchazeče oznámí premiér Andrej Babiš (ANO) odpoledne po jednání vlády. Opozice je přesvědčená o tom, že resort si zaslouží kvalitního kandidáta. Doufá, že to bude někdo, kdo nezpochybňuje vědecké názory a bude pracovat pro lidi. Zástupci koalice rozdělení úřadů vítají, vést dva různé resorty dlouhodobě by mohl být podle některých problém. Funkci ministra životního prostředí dočasně zastává šéf Motoristů Petr Macinka, který má na starosti i diplomacii.

O tom, že Motoristé brzy představí kandidáta, informoval v neděli na instagramu čestný předseda Motoristů Filip Turek. Nový ministr by měl podle něj na MŽP působit po jeho boku. Turek je nyní vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Prezident Petr Pavel ho odmítl jmenovat ministrem mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům.

Bude to ministr, který bude velmi seriózní a který bude dělat na ministerstvu to, co mi na očích uvidí.
Filip Turek
Instagram/Filip Turek

Turek v pondělí vyvrátil spekulace o možné nominaci náměstka ministra životního prostředí za Motoristy Jaromíra Wasserbauera. „Byl skvělý kandidát, je samozřejmě velkým odborníkem. Má ale už ustálenou pozici na ministerstvu. Spolupráce s ním je perfektní a bude pokračovat,“ sdělil. Dodal, že se jednalo o jeho rozhodnutí navrhnout nového nominanta. „Neznamená to, že bych se přestal zabývat agendami ministerstva životního prostředí z pozice zmocněnce,“ poznamenal Turek.


Poslanec Filip Turek (za Motoristy) k novému kandidátovi na ministra MŽP
Zdroj: ČT24

Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) ani místopředseda kabinetu a hnutí ANO Karel Havlíček nechtěli jméno nového kandidáta komentovat, informovat o něm bude podle nich až premiér Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády.

Okamura však rozhodnutí Motoristů respektuje a míní, že je to tak dobře. Podobného názoru je i Havlíček. „Samozřejmě zvládnout se dá vše, je to otázka nastavení priorit, manažerské práce, vrchních ředitelů, náměstků,“ reagoval Havlíček na dotaz, zda lze dlouhodobě dvě ministerstva řídit. Byl to právě on, kdo v minulé Babišově vládě téměř dva roky zastával současně posty ministrů průmyslu a dopravy. Krátkodobě lze diplomacii a MŽP vést současně, dlouhodobě by to podle něj byl problém.

Turek: Motoristé představí jiného kandidáta na ministra životního prostředí
Filip Turek

Je dobře, že to bude někdo jiný než Macinka, zaznívá od opozice

Předseda Starostů Vít Rakušan uvedl, že jde o mírně optimistickou zprávu, ale až po zveřejnění nominace se ukáže, zda je to zpráva pozitivní. „Snad to bude někdo, kdo nezpochybňuje vědecké poznání, nebude finančně dusit národní parky a nebude chtít prolévat ‚zelenou krev‘,“ míní Rakušan.

„Teď jde o to, koho nominují, aby jeden problém nevystřídal další,“ domnívá se také předseda ODS Martin Kupka.

Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel poznamenal, že bez konkrétní situace se změna hodnotí dost těžko. „Obecně je ale dobře, že místo bude konečně obsazené a nebude ho suplovat Petr Macinka, který zvládá dělat ostudu i na půl úvazku,“ podotkl.

Aktivisté protestovali vyvěšením transparentu na budovu MŽP
Aktivisté z organizace Greenpeace na budově MŽP

„Jsem rád, že Motoristé konečně došli rozumu,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Teď už zbývá jen přestat dělat ostudu v zahraničí, nešikanovat novináře, zveřejnit reálné sponzory strany a v případě klimatu se řídit vědeckými fakty,“ dodal.

Podle předsedy lidovců Marka Výborného je obsazení resortu odpovědností premiéra Babiše a šéfa Motoristů Macinky. „Je absurdní, když tuto věc zveřejňuje někdo jiný, nota bene tímto arogantním způsobem, kterým naznačuje již dopředu, že nový ministr za Motoristy bude jeho loutkou. Loutkou někoho, kdo jako poslanec nemá do řízení ministerstva co zasahovat,“ prohlásil Výborný.

Kvůli nejmenování Turka se Macinka s Pavlem dostal do vyhroceného konfliktu. Na podporu prezidenta se před dvěma týdny v Praze a o uplynulém víkendu ve stovkách měst a obcí v Česku konala shromáždění. Prezidentská kancelář nedávno uvedla, že hlava státu je připravena jmenovat ministra životního prostředí a očekává nový návrh předsedy vlády.

V Praze a dalších městech lidé vyjádřili podporu prezidentu Pavlovi
Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla

