Turek: Motoristé představí jiného kandidáta na ministra životního prostředí

Motoristé představí jiného kandidáta na ministra životního prostředí, oznámil jejich dosavadní uchazeč Filip Turek (za Motoristy). Ve videu na instagramu sdělil, že nabídne premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby tuto osobu nominovali. Zároveň Turek řekl, že na resortu by působil po boku tohoto nominanta a že dotyčný „bude dělat na ministerstvu to, co mi na očích uvidí“. Turka odmítl jmenovat do funkce prezident Petr Pavel, podle hlavy státu opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči právnímu řádu.
Turek je nyní vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Řízením ministerstva životního prostředí byl pověřen předseda Motoristů Petr Macinka, který je zároveň šéfem diplomacie.
„Brzy vám představíme ministra, který bude působit na ministerstvu po mém boku, a věřím, že budeme skvělý tým. Nedělám politiku pro funkce a peníze, dělám to pro tuto zemi a abych věci měnil,“ napsal Turek v komentáři k videu na instagramu.
Počátkem týdne Macinka odmítl, že by strana do vedení resortu navrhla podnikatele Richarda Chlada, jak spekulovala některá média.
Podrobnosti připravujeme.