Pavel bude vypovídat na policii kvůli Macinkovým zprávám


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel by měl jít příští týden podat vysvětlení na policii kvůli textovým zprávám, které jeho poradci Petru Kolářovi poslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), řekl Pavel v rozhovoru pro Radiožurnál. Ve zprávách, které Pavel zveřejnil koncem ledna, Macinka naléhal na to, aby prezident jmenoval poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident vidí v jejich obsahu znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Macinka označil své zprávy za běžnou součást politického vyjednávání a odmítl, že by šlo o vydírání.

„Předpokládám, teď bych měl někdy v příštím týdnu, jestli se nepletu, jít podat vysvětlení na Policii České republiky, která to také prošetřuje. Takže uvidíme, jaký ten výsledek bude. Avizoval jsem to s tím, že to považuji za vydírání. Samozřejmě někdo může říct, že s vydíráním se vždy pojí nějaká hrozba fyzického násilí, ale přestože zákon nerozděluje vydírání a politické vydírání, tak já jsem v tom znaky politického vydírání viděl,“ prohlásil Pavel.

Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat
Mimořádný brífink prezidenta Petra Pavla

Rozhodnutí nejmenovat Turka podle svých slov nikdy nebral jako spor s Macinkou. „Bral jsem to a dosud beru jako věc principu. Principu, že by člověk, který by měl být ministrem a tedy reprezentantem naší země a našich občanů, neměl mít takový profil, jako měl kandidát navržený Motoristy. Já jsem jim říkal, že to není vůbec o nedostatku respektu k výsledku voleb ani k názoru sněmovny, že to je pouze o kvalitách kandidáta. Pokud předloží jiného kandidáta, tak nemám sebemenší problém ho jmenovat, pokud nebude vykazovat stejné rysy jako Filip Turek,“ dodal.

Prezident oznámil 27. ledna na mimořádné tiskové konferenci, že kvůli Macinkovým SMS zprávám podá podnět bezpečnostním složkám a předá právníkům k posouzení, zda nenaplňují skutkovou podstatu trestného činu vydírání. Podle trestního zákoníku se vydírání dopustí ten, kdo někoho jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl. Případ dostala na starost policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), protože se podezření na protiprávní jednání týká ústavního činitele.

Ve zprávách, které Hrad zveřejnil, Macinka napsal, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“. Pavel podle něj může získat klid, když bude čestný prezident Motoristů Turek na ministerstvu životního prostředí. „Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl mimo jiné.

Téma Turka je dle Babiše i Hradu uzavřené. Macinka mluví o prezidentském aktivismu
Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš

Výběr redakce

Pavel bude vypovídat na policii kvůli Macinkovým zprávám

Pavel bude vypovídat na policii kvůli Macinkovým zprávám

před 16 mminutami
Lidské životy jsou důležitější než olympiáda s ruskou účastí, míní Hašek

Lidské životy jsou důležitější než olympiáda s ruskou účastí, míní Hašek

před 1 hhodinou
V Británii začal platit nejpřísnější zákon proti deepfake pornu

V Británii začal platit nejpřísnější zákon proti deepfake pornu

před 1 hhodinou
Dobrý začátek, řekl k jednáním Írán. USA vzápětí oznámily nové sankce

Dobrý začátek, řekl k jednáním Írán. USA vzápětí oznámily nové sankce

09:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nevládní organizace kritizují „drastické“ snížení humanitární pomoci

Nevládní organizace kritizují „drastické“ snížení humanitární pomoci

10:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump po kritice smazal příspěvek zobrazující Obamovy jako opice

Trump po kritice smazal příspěvek zobrazující Obamovy jako opice

12:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Evropská komise navrhla nový balík sankcí proti Rusku

Evropská komise navrhla nový balík sankcí proti Rusku

15:27Aktualizovánopřed 4 hhodinami
V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU

V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU

09:21Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Pavel bude vypovídat na policii kvůli Macinkovým zprávám

Prezident Petr Pavel by měl jít příští týden podat vysvětlení na policii kvůli textovým zprávám, které jeho poradci Petru Kolářovi poslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), řekl Pavel v rozhovoru pro Radiožurnál. Ve zprávách, které Pavel zveřejnil koncem ledna, Macinka naléhal na to, aby prezident jmenoval poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident vidí v jejich obsahu znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Macinka označil své zprávy za běžnou součást politického vyjednávání a odmítl, že by šlo o vydírání.
před 16 mminutami

Lidské životy jsou důležitější než olympiáda s ruskou účastí, míní Hašek

„Samozřejmě, že ruské sportovce asi musí moc mrzet, že nemůžou nastupovat v takové soutěži, jako jsou olympijské hry,“ míní bývalý hokejový reprezentant a olympijský vítěz Dominik Hašek. V pořadu Interview ČT24 moderovaném Barborou Kroužkovou dodal, že je mu líto těch, kteří nepodporují ruskou agresi proti Ukrajině, a přesto se nemůžou kvůli zákazu zúčastnit probíhající zimní olympiády v Miláně a Cortině. Dokud ale Rusko vede imperialistickou válku na Ukrajině, jsou podle něj ruští sportovci její nejlepší reklamou. Hašek míní, že lidský život stojí výše než kvalita her s případnou ruskou účastí. Zdůrazňuje, že mnoho Ukrajinců se také nemůže zúčastnit, protože už kvůli válce nežijí. Vyslovil se také pro co nejrychlejší ukončení války.
před 1 hhodinou

Nevládní organizace kritizují „drastické“ snížení humanitární pomoci

Ministerstvo zahraničí chce výrazně snížit výdaje na českou humanitární a rozvojovou pomoc v zahraničí. Celkový rozpočet čtyř základních programů má být zhruba poloviční –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ miliarda korun. Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) jsou důvodem úspory. Opozice i nevládní organizace rozhodnutí kritizují. České fórum pro rozvojovou spolupráci mluví o drastickém omezení.
10:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Tři sta tisíc Ukrajinců zatím požádalo o prodloužení dočasné ochrany. Čas mají do půlky března

Zhruba měsíc a půl zbývá občanům Ukrajiny, aby opět zažádali o takzvanou dočasnou ochranu pro lidi prchající před válkou. Status má v současné chvíli téměř čtyři sta tisíc lidí, přibližně tři čtvrtiny z nich už se zaregistrovaly k jeho prodloužení. ČT to sdělili Ondřej Krátoška a Hana Malá z odboru komunikace ministerstva vnitra. Čas na podání každoroční žádosti mají lidé do 15. března.
před 2 hhodinami

Teplárna Kladno vyzvala energetický úřad, aby vybral nového dodavatele tepla

Teplárna Kladno vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby od dubna vybral nového dodavatele tepla pro město. Může, ale nemusí využít technologie teplárny. Ta ale po 31. březnu nemůže dál vyrábět a dodávat teplo kvůli ekonomické neudržitelnosti, řekla v pátek mluvčí Sev.en Česká energie Eva Maříková. Ze zákona by ale nemělo nastat přerušení dodávek tepla bez náhrady. Dodávky tepla nejsou ohroženy, uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Teplárna Kladno patří do skupiny Sev.en Pavla Tykače.
14:02Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Česko a Slovensko se dohodly na posílení policejní spolupráce

Český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v pátek v Bratislavě podepsal smlouvu se Slovenskem o policejní spolupráci. Metnar na společné tiskové konferenci se svým slovenským kolegou Matúšem Šutajem Eštokem (Hlas) zmínil například urychlení výměny informací a prohloubení vzájemné spolupráce. Oba ministři se shodli, že jejich země mají společný postoj k nelegální migraci.
před 4 hhodinami

Policistovi za postřelení muže, který později zemřel, hrozí 16 let vězení

Obvinění z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti čelí policista, který podle Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) loni v srpnu postřelil v pražských Ďáblicích muže, jenž na ulici napadl manželku, kterou se snažil odtáhnout do bytu, a následně se v bytě sám zabarikádoval. Muž poté zemřel v nemocnici. O obvinění policisty, kterému v případě odsouzení hrozí až 16 let vězení, informovaly Novinky.cz. Podle webu obviněný zůstává ve službě u pražské policie, působí ale beze zbraně.
před 7 hhodinami

Každý potřebuje vzhlížet k něčemu nad sebou, říká nově jmenovaný arcibiskup

Nově jmenovaný arcibiskup pražský Stanislav Přibyl v Událostech, komentářích řekl, že vnímá nespokojenost ve společnosti. „Myslím, že to je tím, že se potřebujeme vztahovat k nějakému ideálu a ty ideály zklamávají,“ sdělil a dodal, že to mohou být i politické ideály. Lidé podle něj očekávají něco jiného, než jim realita může dát. „Já jako křesťan poznávám, že ideál je v Bohu (…). A myslím si, že každý člověk potřebuje vzhlížet k něčemu nad sebou. A to něco nad námi, pokud to není něco dokonalého nebo někdo dokonalý, nás zklamává. Tam někde jsou počátky frustrace, protože jinak si to nedovedu vysvětlit, když se máme dobře,“ dodal. Přibyl, který se stane nejmladším pražským arcibiskupem od první světové války, hovořil v pořadu moderovaném Lukášem Dolanským například také o sexuálním zneužívání v církvi či o sociálních sítích.
před 9 hhodinami
Načítání...