Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat

Prezident Petr Pavel na mimořádném brífinku prohlásil, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) doručil prezidentovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře zprávy, které Pavel považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Kvůli zprávám prezident podá podnět bezpečnostním složkám a podstoupí je právníkům k posouzení, zda se nejedná o trestný čin vydírání.
Zprávy ministra prezident zveřejnil na sociální síti X. Týkají se sporu ohledně jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí (MŽP), které Pavel dlouhodobě odmítá. Macinka ve zprávách mimo jiné uvádí, že prezident může získat klid, když bude Turek na MŽP. „Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl šéf diplomacie.
„Chápu, že se pan prezident nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech, chce-li mít na něco vliv. Buď bude možné vše, anebo nebude možné nic,“ uvedl Macinka. Rozhodnutí chce podle zveřejněných zpráv do středy. „Pokud neudělá nic, anebo alespoň nepřistoupí na nějaké jednání ve věci Turek na MŽP, důsledky ho velice překvapí (a nejen jeho),“ uvedl Macinka. Zmínil také, že jediný důvod, proč Ukrajina nedostane letouny L-159, je, že o tom Pavel neuváženě mluvil do médií.
Prezident věří, že Macinka nemá Babišovu podporu
„Na mě žádné zastrašování neplatí, budu se i nadále řídit především ústavou a zájmy České republiky,“ řekl Pavel. Macinka také uvádí, že má podporu lídrů koaličních SPD Tomia Okamury a premiéra Andreje Babiše (ANO).
Prezident zmínil, že věří, že Babišovu podporu nemá. „Pokud skutečně má ve svém postupu podporu premiéra, pak jsou vyjádření Petra Macinky nejen ilustrací přístupu nové vlády ke sdílení moci v našem ústavním pořádku, ale také důkazem, že se zásadní otázky naší zahraniční a bezpečnostní politiky staly rukojmím osobních animozit a zájmů,“ uvedl Pavel.
Pokud ale Macinka Babišovu podporu nemá, jedná se podle hlavy státu o ilustraci svévolného a nezodpovědného postupu Motoristů, jimž jde jen o naplnění vlastní ambice udělat za jakoukoli cenu z kontroverzní postavy ministra.
Macinka se podle Pavla delší dobu snaží ovlivnit jeho postoj k Turkově jmenování, a to i komunikací s jeho spolupracovníky či poradci. Nynější slova ve zprávách ale považuje za nepřípustné a v demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné.
Pavel odmítl jmenovat Turka členem vlády jako jediného z navržených adeptů se zdůvodněním, že opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, uvedl dříve prezident v dopise Babišovi.
Macinka by měl rezignovat, reaguje opozice
Podle předsedů opozičních lidovců Marka Výborného a TOP 09 Matěje Ondřeje Havla by měl Macinka rezignovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že by měl premiér Babiš navrhnout jeho odvolání. Stejný požadavek vznesla opoziční ODS ústy předsedy Martina Kupky. Ten považuje Macinkovy zprávy za mafiánské praktiky.
Předseda Starostů Vít Rakušan navrhne předřazení diskuse o vydírání prezidenta Pavla na schůzi Poslanecké sněmovny. Chce vysvětlení od ministra Macinky i premiéra.
Šéfka poslanců ANO Taťána Malá nepovažuje způsob komunikace šéfa Motoristů za šťastný, stejně tak zveřejňování zpráv. Situace bude tématem na koaliční radě, řekla.