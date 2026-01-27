Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat


27. 1. 2026
Mimořádný brífink prezidenta Petra Pavla
Prezident Petr Pavel na mimořádném brífinku prohlásil, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) doručil prezidentovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře zprávy, které Pavel považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Kvůli zprávám prezident podá podnět bezpečnostním složkám a podstoupí je právníkům k posouzení, zda se nejedná o trestný čin vydírání.

Zprávy ministra prezident zveřejnil na sociální síti X. Týkají se sporu ohledně jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí (MŽP), které Pavel dlouhodobě odmítá. Macinka ve zprávách mimo jiné uvádí, že prezident může získat klid, když bude Turek na MŽP. „Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl šéf diplomacie.

Zprávy ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), které zveřejnil Petr Pavel 27. 1. 2026

„Chápu, že se pan prezident nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech, chce-li mít na něco vliv. Buď bude možné vše, anebo nebude možné nic,“ uvedl Macinka. Rozhodnutí chce podle zveřejněných zpráv do středy. „Pokud neudělá nic, anebo alespoň nepřistoupí na nějaké jednání ve věci Turek na MŽP, důsledky ho velice překvapí (a nejen jeho),“ uvedl Macinka. Zmínil také, že jediný důvod, proč Ukrajina nedostane letouny L-159, je, že o tom Pavel neuváženě mluvil do médií.

Babiš má spor kolem L-159 za umělý. Ukrajina je nutně potřebuje, zdůraznil Pavel
Letouny L-159 Alca na Dnech NATO a Dnech Vzdušných sil Armády ČR (září 2025)

Prezident věří, že Macinka nemá Babišovu podporu

„Na mě žádné zastrašování neplatí, budu se i nadále řídit především ústavou a zájmy České republiky,“ řekl Pavel. Macinka také uvádí, že má podporu lídrů koaličních SPD Tomia Okamury a premiéra Andreje Babiše (ANO).

Prezident zmínil, že věří, že Babišovu podporu nemá. „Pokud skutečně má ve svém postupu podporu premiéra, pak jsou vyjádření Petra Macinky nejen ilustrací přístupu nové vlády ke sdílení moci v našem ústavním pořádku, ale také důkazem, že se zásadní otázky naší zahraniční a bezpečnostní politiky staly rukojmím osobních animozit a zájmů,“ uvedl Pavel.

Prezident by se měl Turkovi omluvit, míní Macinka
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé)

Pokud ale Macinka Babišovu podporu nemá, jedná se podle hlavy státu o ilustraci svévolného a nezodpovědného postupu Motoristů, jimž jde jen o naplnění vlastní ambice udělat za jakoukoli cenu z kontroverzní postavy ministra.

Macinka se podle Pavla delší dobu snaží ovlivnit jeho postoj k Turkově jmenování, a to i komunikací s jeho spolupracovníky či poradci. Nynější slova ve zprávách ale považuje za nepřípustné a v demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné.

Pavel odmítl jmenovat Turka členem vlády jako jediného z navržených adeptů se zdůvodněním, že opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, uvedl dříve prezident v dopise Babišovi.

Macinka: Turek má jako zmocněnec podepsanou smlouvu. Bez nároku na finanční odměnu
Filip Turek (Motoristé)

Macinka by měl rezignovat, reaguje opozice

Podle předsedů opozičních lidovců Marka Výborného a TOP 09 Matěje Ondřeje Havla by měl Macinka rezignovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že by měl premiér Babiš navrhnout jeho odvolání. Stejný požadavek vznesla opoziční ODS ústy předsedy Martina Kupky. Ten považuje Macinkovy zprávy za mafiánské praktiky.

Reakce komentátorů na mimořádný brífink prezidenta ČR Petra Pavla

Předseda Starostů Vít Rakušan navrhne předřazení diskuse o vydírání prezidenta Pavla na schůzi Poslanecké sněmovny. Chce vysvětlení od ministra Macinky i premiéra.

Šéfka poslanců ANO Taťána Malá nepovažuje způsob komunikace šéfa Motoristů za šťastný, stejně tak zveřejňování zpráv. Situace bude tématem na koaliční radě, řekla.

Opozice žádá odvolání Macinky
Petr Macinka

Poslanci se patrně začnou zabývat novelou stavebního zákona, která zavádí státní stavební správu. Má přispět ke zrychlení povolování výstavby – zejména bytů. Projednají rovněž návrh na přerozdělení peněz mezi zdravotními pojišťovnami. Opoziční Starostové a ODS avizovali, že chtějí jednat i o tvrzení prezidenta Petra Pavla, který na úterní tiskové konferenci nařkl ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé) z pokusu o vydírání. Řádná schůze dolní komory pokračuje od úterního odpoledne.
Prezident Petr Pavel na mimořádném brífinku prohlásil, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) doručil prezidentovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře zprávy, které Pavel považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Kvůli zprávám prezident podá podnět bezpečnostním složkám a podstoupí je právníkům k posouzení, zda se nejedná o trestný čin vydírání.
Kvůli holocaustu se podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) po válce budoval svět založený na dodržování pravidel, která snižují riziko dalších válek a genocidy. Je odpovědností každého přispět k tomu, aby tato pravidla platila i v současném světě, uvedl Vystrčil při vzpomínkovém setkání při příležitosti Dne památky obětí holocaustu. Průvod světel projde i Terezínem. Lovosická radnice odhalila památník obětem na místě bývalé synagogy. Vzpomínkové akce se konají také v Brně, Liberci či Prostějově.
Lídři opozičních stran reagují na oznámení prezidenta Petra Pavla o zprávách, které mu prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře posílal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). V nich se Macinka snažil prezidenta přesvědčit, aby změnil svůj postoj k Filipu Turkovi (za Motoristy), způsobem, který Pavel označil za pokus o vydírání.
Dva ze čtyř bloků Chvaletic musí pokračovat, doporučuje ČEPS

Pro bezpečný provoz elektrické sítě v Česku je nutné dočasně zachovat dva ze čtyř výrobních bloků elektrárny Chvaletice. Vyplývá to z analýzy provozovatele přenosové soustavy ČEPS, která vyhodnotila dopady plánovaného ukončení provozu tří ze čtyř elektráren skupiny Sev.en. Důvodem zachování dvou bloků elektrárny Chvaletice je mimo jiné obnova soustavy po blackoutu z loňského července. Naopak Elektrárna Počerady a uhelná část teplárny Kladno mohou výrobu ukončit.
Novým šéfem Správy železnic bude Tóth

Správní rada Správy železnic rozhodla o jmenování Tomáše Tótha generálním ředitelem. Bývalý předseda představenstva ČD Cargo se ujme funkce v únoru. Správa železnic (SŽ) byla od začátku prosince bez generálního ředitele a vedením státní organizace byl pověřen náměstek Mojmír Nejezchleb.
Schůzka na Hradě může být jindy, řekl Vondráček. Podle Bartoše mohli účastníci dorazit

Schůzka nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice na Pražském hradě se podle místopředsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti Libora Vondráčka (Svobodní, klub SPD) může odehrát jindy. Prezident Petr Pavel ji v pondělí zrušil, neboť někteří účastníci kvůli jednání vlády termín nedodrželi. Člen sněmovního výboru pro obranu Ivan Bartoš (Piráti) ale uvedl, že takové setkání se plánuje dlouho dopředu a pozvaní politici včetně premiéra mohou v těchto případech zasedání kabinetu dočasně opustit. Oba o tématu mluvili v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským.
Meteorologové varují před ledovkou

Pro noc z úterý na středu vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) výstrahu před ledovkou. Do úterního dopoledne platila výstraha ČHMÚ před náledím a zmrazky.
