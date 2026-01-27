Opozice žádá odvolání Macinky, dle Babiše o vydírání nešlo

Lídři opozičních stran reagují na oznámení prezidenta Petra Pavla o zprávách, které mu prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře posílal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Předseda ODS Martin Kupka označil Macinkovo jednání za mafiánské praktiky, předseda STAN Vít Rakušan chce věc přednostně řešit na schůzi sněmovny. Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje Macinkovy zprávy za nešťastné, ne však za vydírání.
Premiér Babiš označil Macinkova slova za „nešťastná“. Zároveň je však nepovažuje za vydírání. „Byla to soukromá komunikace s prezidentovým poradcem, určitě tedy nejde o vydírání,“ zhodnotil. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá považuje za nešťastný jak Macinkův způsob komunikace, tak zveřejnění zpráv prezidentem. Oznámila, že tématem se bude zabývat koaliční rada.
Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura tvrdí, že obsah Macinkových zpráv odpovídá zcela běžnému stylu vyjadřování sněmovní opozice. O zprávách, které Pavel pokládá za vydírání, si chce s Macinkou promluvit. Okamura ve sněmovně řekl, že v této záležitosti rozhodně nestojí na straně prezidenta.
Opozice žádá Macinkův konec
„Toto vydírání musí vést k co nejrychlejšímu odvolání ministra,“ komentoval Macinkovy zprávy prezidentovi předseda ODS Kupka. „Co vyplývá ze zveřejněných zpráv SMS, svědčí to o mafiánských politických praktikách. Stojíme jednoznačně proti tomuto typu vydírání, musí to vést k odvolání ministra Macinky a premiér tak musí učinit co nejdříve, jasně se distancovat proti tomu, co Macinka zmiňoval,“ prohlásil.
Poslanecký klub ODS přijal usnesení, podle kterého plně podporuje prezidenta a důrazně odsuzuje pokusy o vydírání či nátlak ze strany členů vlády. „Takové jednání je nepřijatelné a ohrožuje důvěru občanů i postavení České republiky v zahraničí,“ stojí v usnesení.
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan avizoval, že navrhne předřazení diskuse o vydírání prezidenta Petra Pavla na schůzi Poslanecké sněmovny. Chce slyšet vysvětlení od Macinky i premiéra Babiše.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že by měl premiér Babiš navrhnout Macinkovo odvolání. Za velmi vážnou záležitost to pokládá i jeho stranický kolega Ivan Bartoš. „To není běžný nesoulad ohledně politiky vlády a prezidenta, tohle je prostě z mého pohledu bezprecedentní útok a kladení podmínek jenom kvůli tomu, aby získali nějaký pašalík nebo trafiku pro svého maskota Filipa Turka,“ opřel se do Macinky Bartoš.
Podle předsedy lidovců Marka Výborného by měl Macinka sám rezignovat na funkci ministra zahraničí. Jeho stranický kolega Marian Jurečka na Macinkovu adresu řekl, že „člen vlády si něco takového nemůže dovolit.“
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel napsal, že u Motoristů zřejmě zešíleli. „Petr Macinka by měl okamžitě rezignovat na všechny vládní funkce,“ míní.