Opozice žádá odvolání Macinky, dle Babiše o vydírání nešlo


27. 1. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24

Lídři opozičních stran reagují na oznámení prezidenta Petra Pavla o zprávách, které mu prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře posílal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Předseda ODS Martin Kupka označil Macinkovo jednání za mafiánské praktiky, předseda STAN Vít Rakušan chce věc přednostně řešit na schůzi sněmovny. Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje Macinkovy zprávy za nešťastné, ne však za vydírání.

Premiér Babiš označil Macinkova slova za „nešťastná“. Zároveň je však nepovažuje za vydírání. „Byla to soukromá komunikace s prezidentovým poradcem, určitě tedy nejde o vydírání,“ zhodnotil. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá považuje za nešťastný jak Macinkův způsob komunikace, tak zveřejnění zpráv prezidentem. Oznámila, že tématem se bude zabývat koaliční rada.

Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura tvrdí, že obsah Macinkových zpráv odpovídá zcela běžnému stylu vyjadřování sněmovní opozice. O zprávách, které Pavel pokládá za vydírání, si chce s Macinkou promluvit. Okamura ve sněmovně řekl, že v této záležitosti rozhodně nestojí na straně prezidenta.

Opozice žádá Macinkův konec

„Toto vydírání musí vést k co nejrychlejšímu odvolání ministra,“ komentoval Macinkovy zprávy prezidentovi předseda ODS Kupka. „Co vyplývá ze zveřejněných zpráv SMS, svědčí to o mafiánských politických praktikách. Stojíme jednoznačně proti tomuto typu vydírání, musí to vést k odvolání ministra Macinky a premiér tak musí učinit co nejdříve, jasně se distancovat proti tomu, co Macinka zmiňoval,“ prohlásil.

Poslanecký klub ODS přijal usnesení, podle kterého plně podporuje prezidenta a důrazně odsuzuje pokusy o vydírání či nátlak ze strany členů vlády. „Takové jednání je nepřijatelné a ohrožuje důvěru občanů i postavení České republiky v zahraničí,“ stojí v usnesení.

GALERIE
Reakce politiků na mimořádný brífink prezidenta ČR Petra Pavla

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan avizoval, že navrhne předřazení diskuse o vydírání prezidenta Petra Pavla na schůzi Poslanecké sněmovny. Chce slyšet vysvětlení od Macinky i premiéra Babiše.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že by měl premiér Babiš navrhnout Macinkovo odvolání. Za velmi vážnou záležitost to pokládá i jeho stranický kolega Ivan Bartoš. „To není běžný nesoulad ohledně politiky vlády a prezidenta, tohle je prostě z mého pohledu bezprecedentní útok a kladení podmínek jenom kvůli tomu, aby získali nějaký pašalík nebo trafiku pro svého maskota Filipa Turka,“ opřel se do Macinky Bartoš.

Podle předsedy lidovců Marka Výborného by měl Macinka sám rezignovat na funkci ministra zahraničí. Jeho stranický kolega Marian Jurečka na Macinkovu adresu řekl, že „člen vlády si něco takového nemůže dovolit.“

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel napsal, že u Motoristů zřejmě zešíleli. „Petr Macinka by měl okamžitě rezignovat na všechny vládní funkce,“ míní.

Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat
Mimořádný brífink prezidenta Petra Pavla

Výběr redakce

Rusko rozsáhle zaútočilo na Oděsu. Bez elektřiny zůstal Charkov

Rusko rozsáhle zaútočilo na Oděsu. Bez elektřiny zůstal Charkov

10:14Aktualizovánopřed 2 mminutami
Poslanci řeší i Macinkovy zprávy Pavlovi

ŽivěPoslanci řeší i Macinkovy zprávy Pavlovi

03:47Aktualizovánopřed 16 mminutami
Svět založený na pravidlech snižuje riziko konfliktů, řekl Vystrčil při připomínce obětí holocaustu

Svět založený na pravidlech snižuje riziko konfliktů, řekl Vystrčil při připomínce obětí holocaustu

10:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Opozice žádá odvolání Macinky, dle Babiše o vydírání nešlo

Opozice žádá odvolání Macinky, dle Babiše o vydírání nešlo

13:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Dva ze čtyř bloků Chvaletic musí pokračovat, doporučuje ČEPS

Dva ze čtyř bloků Chvaletic musí pokračovat, doporučuje ČEPS

11:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Novým šéfem Správy železnic bude Tóth

Novým šéfem Správy železnic bude Tóth

12:42Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Dozvukům likvidace nezákonného billboardu na D1 se věnovali Reportéři ČT

Dozvukům likvidace nezákonného billboardu na D1 se věnovali Reportéři ČT

před 1 hhodinou
Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat

Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat

13:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěPoslanci řeší i Macinkovy zprávy Pavlovi

Poslanci se na začátku sněmovní schůze zabývají především kauzou zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) prezidentovi Petru Pavlovi. Zástupci opozice Macinkovo jednání označili za bezprecedentní a vyzvali předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), aby jej odvolal, pokud ministr nerezignuje sám. Poslanci se na schůzi zřejmě budou věnovat i novele stavebního zákona či návrhu na přerozdělení peněz mezi zdravotními pojišťovnami.
03:47Aktualizovánopřed 16 mminutami

Projev nezralosti a politické arogance, míní o Macinkovi Žantovský

Chování ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) je projevem politické nezralosti a arogance, které nemají v porevolučních dějinách obdoby. Macinka by měl zvážit setrvání ve vládě. V České televizi to řekl prezidentův poradce a bývalý diplomat Michael Žantovský. Reagoval tak na informace prezidenta Petra Pavla o textových zprávách, které mu doručil prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře Macinka. Prezident považuje textové zprávy za mimořádně závažné a za pokus o vydírání.
před 40 mminutami

Svět založený na pravidlech snižuje riziko konfliktů, řekl Vystrčil při připomínce obětí holocaustu

Kvůli holocaustu se podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) po válce budoval svět založený na dodržování pravidel, která snižují riziko dalších válek a genocidy. Je odpovědností každého přispět k tomu, aby tato pravidla platila i v současném světě, uvedl Vystrčil při vzpomínkovém setkání při příležitosti Dne památky obětí holocaustu. Průvod světel projde i Terezínem. Lovosická radnice odhalila památník obětem na místě bývalé synagogy. Vzpomínkové akce se konají i ve světě, například v Berlíně nebo Osvětimi.
10:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Opozice žádá odvolání Macinky, dle Babiše o vydírání nešlo

Lídři opozičních stran reagují na oznámení prezidenta Petra Pavla o zprávách, které mu prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře posílal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Předseda ODS Martin Kupka označil Macinkovo jednání za mafiánské praktiky, předseda STAN Vít Rakušan chce věc přednostně řešit na schůzi sněmovny. Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje Macinkovy zprávy za nešťastné, ne však za vydírání.
13:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Dva ze čtyř bloků Chvaletic musí pokračovat, doporučuje ČEPS

Pro bezpečný provoz elektrické sítě v Česku je nutné dočasně zachovat dva ze čtyř výrobních bloků elektrárny Chvaletice. Vyplývá to z analýzy provozovatele přenosové soustavy ČEPS, která vyhodnotila dopady plánovaného ukončení provozu tří ze čtyř elektráren skupiny Sev.en. Důvodem zachování dvou bloků elektrárny Chvaletice je mimo jiné obnova soustavy po blackoutu z loňského července. Naopak Elektrárna Počerady a uhelná část teplárny Kladno mohou výrobu ukončit.
11:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Novým šéfem Správy železnic bude Tóth

Správní rada Správy železnic rozhodla o jmenování Tomáše Tótha generálním ředitelem. Bývalý předseda představenstva ČD Cargo se ujme funkce v únoru. Správa železnic (SŽ) byla od začátku prosince bez generálního ředitele a vedením státní organizace byl pověřen náměstek Mojmír Nejezchleb.
12:42Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Dozvukům likvidace nezákonného billboardu na D1 se věnovali Reportéři ČT

Loni se Reportérům ČT podařilo natočit, jak chtějí silničáři zlikvidovat nelegální reklamu u dálnice D1 u Velkého Meziříčí, ale fyzicky jim v tom brání agentura, která na ní vydělávala peníze. Policie na místě zaznamenala dva přestupky. Jaká byla dohra? Přestupky řešil tamní městský úřad, který v srpnu udělil dvě pokuty. Ředitelství silnic a dálnic se zároveň muselo finančně vyrovnat s firmou, kterou na odstranění nelegálních reklam v obci vysoutěžilo.
před 1 hhodinou

Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat

Prezident Petr Pavel na mimořádném brífinku prohlásil, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) doručil prezidentovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře zprávy, které Pavel považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Policie obdržela od kanceláře prezidenta republiky podnět k prošetření obsahu textových zpráv. Pavel zprávy postoupí také právníkům k posouzení, zda se nejedná o naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.
13:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Načítání...