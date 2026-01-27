Projev nezralosti a politické arogance, míní o Macinkovi Žantovský


27. 1. 2026Aktualizovánopřed 13 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Chování ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) je projevem politické nezralosti a arogance, které nemají v porevolučních dějinách obdoby. Macinka by měl zvážit setrvání ve vládě. V České televizi to řekl prezidentův poradce a bývalý diplomat Michael Žantovský. Reagoval tak na informace prezidenta Petra Pavla o textových zprávách, které mu doručil prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře Macinka. Prezident považuje textové zprávy za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Politologové nepředpokládají konec koalice.

Podle politologa Daniela Kroupy jde o zjevné vydírání a nátlak, podle politologa Jakuba Lyska Macinkovy zprávy ukazují, že zahraniční politika je řízena osobními dětskými spory a ješitností jednoho politika, nikoliv zájmy Česka.

GALERIE
Reakce komentátorů na zveřejnění Macinkových zpráv Hradu

„Na politické úrovni je to přešlap vůči prezidentovi,“ komentoval zmíněné zprávy Žantovský. „Jestli to může (Macinka) ustát, nebo ne, záleží na politické konstelaci. Já osobně se domnívám, že i pokud se tak stane, tak to (setrvání Macinky ve funkci) bude dočasné do doby, než se rozhodne ve věci vydání premiéra (sněmovnou k trestnímu stíhání),“ doplnil.

Prezident Pavel prohlásil, že se ho ministr Macinka pokouší vydírat
Mimořádný brífink prezidenta Petra Pavla

„Je to naprosto amatérské selhání ze strany pana Macinky, ale horší je obsah komunikace, který ukazuje, že zahraniční politika je řízena osobními dětskými spory a ješitností jednoho politika, nikoliv zájmy České republiky,“ řekl v reakci na zveřejněné Macinkovy zprávy Lysek.

Žantovský stejně jako Kroupa pak poukazují na blížící se hlasování o vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. „Babiš může tuto krizi tak trochu vyčekat do doby, než rozhodne sněmovna o vydání, či nevydání,“ řekl Žantovský. „Je to velký problém pana Babiše, ale Babiš si nemůže dovolit Macinku odvolat, protože se bude hlasovat o jeho vydání,“ potvrdil i Kroupa.

„Jediné, co by mohl (Macinka) použít, je minulost pana prezidenta před rokem 1989. Ale vzhledem k tomu, že prezident od té doby ve službě České republice tyto věci napravil, tak bych se divil, kdyby to někdo ze zahraničních partnerů bral příliš vážně,“ míní Kroupa. „Jediné, co Macinka může udělat, je ostuda,“ doplnil.

Opozice žádá odvolání Macinky, dle Babiše o vydírání nešlo
Petr Macinka

Politologové: Koalice přežije

Strany vládní koalice jsou pevné v Macinkově podpoře a nedá se proto očekávat, že by zveřejnění jeho zpráv s Kolářem mělo bezprostřední dopad na fungování vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, sdělil politolog Aleš Michal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Úroveň komunikace, kterou předvádí pan ministr Macinka, je nepřijatelná a nepřispívá k dobré politické kultuře. Strany vládní koalice jsou ale pevné v podpoře pana ministra,“ řekl Michal.

Poslanci řeší i Macinkovy zprávy Pavlovi
Poslanecká sněmovna

Babiš Macinkova slova označil za nešťastná. Uvedl zároveň, že to byla soukromá komunikace s poradcem, takže podle něj nejde o vydírání. „Pozice předsedy vlády k celé kauze je poměrně logická, potřebuje, aby Motoristé nehlasovali ve sněmovně pro jeho vydání k trestnímu stíhání,“ podotkl Michal.

Spory s prezidentem budou podle něj zcela jistě pokračovat a poměrně výrazně se projeví. „Nejedná se o nic, co by bylo dobrou zprávou pro důvěryhodnost politiky jako celku a stejně tak je tím pošramocen obraz České republiky v zahraničí,“ dodal Michal.

„Myslím, že je to bezprecedentní, jde o ukázku hlubokého úpadku politické kultury na straně Motoristů, o přenášení gangsterských metod do politiky,“ míní politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Těžko přesně odhadnout, jak se to promítne do fungování koalice, Andrej Babiš a hnutí ANO mají každopádně velký zájem na tom, aby nadále fungovala. Což ale Motoristé využívají, ba zneužívají,“ dodal Mlejnek.

Macinka označil zprávy Pavlovi za politické vyjednávání
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé)

Mediální expertka: Zveřejnění Macinkových zpráv je radikální krok

Zveřejnění Macinkových zpráv směřovaných prezidentovi je radikální krok, který povede k eskalaci sporu a může u veřejnosti vyvolat negativní dojem na obou stranách, řekla Denisa Hejlová z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Podle ní nejde o postup, který by prezidentovi přinesl jednoznačné pozitivní body, naopak může být vnímán jako narušení důvěry.

Hejlová považuje zveřejňování soukromé komunikace za problematické i z hlediska symboliky politické komunikace. Připomněla, že podobné kroky byly kritizovány například u bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Takový postup podle ní může vést k tomu, že se lidé budou v budoucnu zdráhat s prezidentem otevřeně komunikovat. Ne všechny politické konflikty je podle ní nezbytné okamžitě komunikovat prostřednictvím médií.

Hejlová dodala, že Pavel převzal rozhodnutím nejmenovat poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka do vlády odpovědnost, která by jinak ležela na kabinetu a premiérovi. Z komunikačního hlediska tím podle ní postupoval strategicky nevýhodně. Pokud by Turka do vlády jmenoval, odpovědnost za jeho chování by podle Hejlové zůstala na vládě.

Výběr redakce

Babiš pozval Pavla i Macinku na jednání. Opozice žádá odvolání ministra

Babiš pozval Pavla i Macinku na jednání. Opozice žádá odvolání ministra

13:51Aktualizovánopřed 5 mminutami
Macinka označil zprávy Pavlovi za politické vyjednávání

Macinka označil zprávy Pavlovi za politické vyjednávání

16:06Aktualizovánopřed 19 mminutami
Právníci se domnívají, že Macinka nespáchal zprávami Hradu trestný čin

Právníci se domnívají, že Macinka nespáchal zprávami Hradu trestný čin

před 35 mminutami
Poslanci řeší i Macinkovy zprávy Pavlovi

Poslanci řeší i Macinkovy zprávy Pavlovi

03:47Aktualizovánopřed 48 mminutami
Rusko rozsáhle zaútočilo na Oděsu. Bez elektřiny zůstal Charkov

Rusko rozsáhle zaútočilo na Oděsu. Bez elektřiny zůstal Charkov

10:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Připomínka 81. výročí osvobození vězňů koncentračního tábora v Osvětimi

SledujtePřipomínka 81. výročí osvobození vězňů koncentračního tábora v Osvětimi

10:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Dva ze čtyř bloků Chvaletic musí pokračovat, doporučuje ČEPS

Dva ze čtyř bloků Chvaletic musí pokračovat, doporučuje ČEPS

11:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Novým šéfem Správy železnic bude Tóth

Novým šéfem Správy železnic bude Tóth

12:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Babiš pozval Pavla i Macinku na jednání. Opozice žádá odvolání ministra

Lídři opozičních stran reagují na oznámení prezidenta Petra Pavla o zprávách, které mu prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře posílal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Předseda ODS Martin Kupka označil Macinkovo jednání za mafiánské praktiky, předseda STAN Vít Rakušan chce využít všech možností, které opozice ve sněmovně má, aby jí premiér Andrej Babiš (ANO) a Macinka „vysvětlili vydírání prezidenta“. Babiš pozval prezidenta i ministra zahraničí na společné jednání. Macinkovy zprávy považuje za nešťastné, ne však za vydírání.
13:51Aktualizovánopřed 5 mminutami

Projev nezralosti a politické arogance, míní o Macinkovi Žantovský

Chování ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) je projevem politické nezralosti a arogance, které nemají v porevolučních dějinách obdoby. Macinka by měl zvážit setrvání ve vládě. V České televizi to řekl prezidentův poradce a bývalý diplomat Michael Žantovský. Reagoval tak na informace prezidenta Petra Pavla o textových zprávách, které mu doručil prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře Macinka. Prezident považuje textové zprávy za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Politologové nepředpokládají konec koalice.
15:04Aktualizovánopřed 13 mminutami

Macinka označil zprávy Pavlovi za politické vyjednávání

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) označil zprávy prezidentské kanceláři za politické vyjednávání. Dodal, že na summitu NATO by Česko prezident Petr Pavel neměl reprezentovat, neboť se „nepohybuje v ústavním rámci“, protože odmítá jmenovat Filipa Turka (Motoristé) ministrem. Pavel považuje zprávy za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Policie obdržela od Kanceláře prezidenta republiky podnět k prošetření obsahu textových zpráv.
16:06Aktualizovánopřed 19 mminutami

Právníci se domnívají, že Macinka nespáchal zprávami Hradu trestný čin

Advokáti Tomáš Sokol a Jaroslav Ortman si myslí, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se zasláním aktuálních textových zpráv Hradu nedopustil vydírání ani jiného trestného činu. Oba poukázali na to, že pro naplnění skutkové podstaty vydírání by bylo zapotřebí násilí, pohrůžka násilí nebo pohrůžka jiné těžké újmy. Politický střet nelze za těžkou újmu považovat, podotkl Sokol.
před 35 mminutami

Poslanci řeší i Macinkovy zprávy Pavlovi

Poslanci se na začátku sněmovní schůze zabývají především kauzou zpráv ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) prezidentovi Petru Pavlovi. Zástupci opozice Macinkovo jednání označili za bezprecedentní a vyzvali předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), aby jej odvolal, pokud ministr nerezignuje sám. Poslanci se na schůzi zřejmě budou věnovat i novele stavebního zákona či návrhu na přerozdělení peněz mezi zdravotními pojišťovnami.
03:47Aktualizovánopřed 48 mminutami

SledujtePřipomínka 81. výročí osvobození vězňů koncentračního tábora v Osvětimi

Kvůli holocaustu se podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) po válce budoval svět založený na dodržování pravidel, která snižují riziko dalších válek a genocidy. Je odpovědností každého přispět k tomu, aby tato pravidla platila i v současném světě, uvedl Vystrčil při vzpomínkovém setkání při příležitosti Dne památky obětí holocaustu. Průvod světel projde i Terezínem. Lovosická radnice odhalila památník obětem na místě bývalé synagogy. Vzpomínkové akce se konají i ve světě, například v Berlíně nebo Osvětimi.
10:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Dva ze čtyř bloků Chvaletic musí pokračovat, doporučuje ČEPS

Pro bezpečný provoz elektrické sítě v Česku je nutné dočasně zachovat dva ze čtyř výrobních bloků elektrárny Chvaletice. Vyplývá to z analýzy provozovatele přenosové soustavy ČEPS, která vyhodnotila dopady plánovaného ukončení provozu tří ze čtyř elektráren skupiny Sev.en. Důvodem zachování dvou bloků elektrárny Chvaletice je mimo jiné obnova soustavy po blackoutu z loňského července. Naopak Elektrárna Počerady a uhelná část teplárny Kladno mohou výrobu ukončit.
11:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Novým šéfem Správy železnic bude Tóth

Správní rada Správy železnic rozhodla o jmenování Tomáše Tótha generálním ředitelem. Bývalý předseda představenstva ČD Cargo se ujme funkce v únoru. Správa železnic (SŽ) byla od začátku prosince bez generálního ředitele a vedením státní organizace byl pověřen náměstek Mojmír Nejezchleb.
12:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...