Projev nezralosti a politické arogance, míní o Macinkovi Žantovský

Chování ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) je projevem politické nezralosti a arogance, které nemají v porevolučních dějinách obdoby. Macinka by měl zvážit setrvání ve vládě. V České televizi to řekl prezidentův poradce a bývalý diplomat Michael Žantovský. Reagoval tak na informace prezidenta Petra Pavla o textových zprávách, které mu doručil prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře Macinka. Prezident považuje textové zprávy za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Politologové nepředpokládají konec koalice.
Podle politologa Daniela Kroupy jde o zjevné vydírání a nátlak, podle politologa Jakuba Lyska Macinkovy zprávy ukazují, že zahraniční politika je řízena osobními dětskými spory a ješitností jednoho politika, nikoliv zájmy Česka.
„Na politické úrovni je to přešlap vůči prezidentovi,“ komentoval zmíněné zprávy Žantovský. „Jestli to může (Macinka) ustát, nebo ne, záleží na politické konstelaci. Já osobně se domnívám, že i pokud se tak stane, tak to (setrvání Macinky ve funkci) bude dočasné do doby, než se rozhodne ve věci vydání premiéra (sněmovnou k trestnímu stíhání),“ doplnil.
„Je to naprosto amatérské selhání ze strany pana Macinky, ale horší je obsah komunikace, který ukazuje, že zahraniční politika je řízena osobními dětskými spory a ješitností jednoho politika, nikoliv zájmy České republiky,“ řekl v reakci na zveřejněné Macinkovy zprávy Lysek.
Žantovský stejně jako Kroupa pak poukazují na blížící se hlasování o vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. „Babiš může tuto krizi tak trochu vyčekat do doby, než rozhodne sněmovna o vydání, či nevydání,“ řekl Žantovský. „Je to velký problém pana Babiše, ale Babiš si nemůže dovolit Macinku odvolat, protože se bude hlasovat o jeho vydání,“ potvrdil i Kroupa.
„Jediné, co by mohl (Macinka) použít, je minulost pana prezidenta před rokem 1989. Ale vzhledem k tomu, že prezident od té doby ve službě České republice tyto věci napravil, tak bych se divil, kdyby to někdo ze zahraničních partnerů bral příliš vážně,“ míní Kroupa. „Jediné, co Macinka může udělat, je ostuda,“ doplnil.
Politologové: Koalice přežije
Strany vládní koalice jsou pevné v Macinkově podpoře a nedá se proto očekávat, že by zveřejnění jeho zpráv s Kolářem mělo bezprostřední dopad na fungování vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, sdělil politolog Aleš Michal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
„Úroveň komunikace, kterou předvádí pan ministr Macinka, je nepřijatelná a nepřispívá k dobré politické kultuře. Strany vládní koalice jsou ale pevné v podpoře pana ministra,“ řekl Michal.
Babiš Macinkova slova označil za nešťastná. Uvedl zároveň, že to byla soukromá komunikace s poradcem, takže podle něj nejde o vydírání. „Pozice předsedy vlády k celé kauze je poměrně logická, potřebuje, aby Motoristé nehlasovali ve sněmovně pro jeho vydání k trestnímu stíhání,“ podotkl Michal.
Spory s prezidentem budou podle něj zcela jistě pokračovat a poměrně výrazně se projeví. „Nejedná se o nic, co by bylo dobrou zprávou pro důvěryhodnost politiky jako celku a stejně tak je tím pošramocen obraz České republiky v zahraničí,“ dodal Michal.
„Myslím, že je to bezprecedentní, jde o ukázku hlubokého úpadku politické kultury na straně Motoristů, o přenášení gangsterských metod do politiky,“ míní politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Těžko přesně odhadnout, jak se to promítne do fungování koalice, Andrej Babiš a hnutí ANO mají každopádně velký zájem na tom, aby nadále fungovala. Což ale Motoristé využívají, ba zneužívají,“ dodal Mlejnek.
Mediální expertka: Zveřejnění Macinkových zpráv je radikální krok
Zveřejnění Macinkových zpráv směřovaných prezidentovi je radikální krok, který povede k eskalaci sporu a může u veřejnosti vyvolat negativní dojem na obou stranách, řekla Denisa Hejlová z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Podle ní nejde o postup, který by prezidentovi přinesl jednoznačné pozitivní body, naopak může být vnímán jako narušení důvěry.
Hejlová považuje zveřejňování soukromé komunikace za problematické i z hlediska symboliky politické komunikace. Připomněla, že podobné kroky byly kritizovány například u bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Takový postup podle ní může vést k tomu, že se lidé budou v budoucnu zdráhat s prezidentem otevřeně komunikovat. Ne všechny politické konflikty je podle ní nezbytné okamžitě komunikovat prostřednictvím médií.
Hejlová dodala, že Pavel převzal rozhodnutím nejmenovat poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka do vlády odpovědnost, která by jinak ležela na kabinetu a premiérovi. Z komunikačního hlediska tím podle ní postupoval strategicky nevýhodně. Pokud by Turka do vlády jmenoval, odpovědnost za jeho chování by podle Hejlové zůstala na vládě.
