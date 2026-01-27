Právníci se domnívají, že Macinka nespáchal zprávami Hradu trestný čin

Advokáti Tomáš Sokol a Jaroslav Ortman si myslí, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se zasláním aktuálních textových zpráv Hradu nedopustil vydírání ani jiného trestného činu. Oba poukázali na to, že pro naplnění skutkové podstaty vydírání by bylo zapotřebí násilí, pohrůžka násilí nebo pohrůžka jiné těžké újmy. Politický střet nelze za těžkou újmu považovat, podotkl Sokol.
„Z jednání pana ministra – ať už může být hodnoceno jako neuctivé nebo jakkoliv jinak nevhodné – nelze dovozovat, že se domáhal něčeho násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy. Násilí můžeme vyloučit rovnou, ale nedokážu dovodit ani hrozbu těžkou újmou,“ konstatoval spoluzakladatel Unie obhájců ČR Sokol.
„Za těžkou újmu asi nelze považovat politický střet, ať už jeho důsledky budou jakékoliv. Politický střet je něco, co se v politice očekává,“ dodal advokát. „Je zřejmé, že pan ministr se pokouší do určité míry donutit pana prezidenta, aby změnil svůj politický postoj, ale to je všechno. Na trestný čin to podle mého názoru nevypadá. Ani žádnou jinou skutkovou podstatu bych v tom nedokázal najít,“ řekl.
Sokol: Právo by se mělo vměšovat minimálně
Ačkoliv Macinkovy formulace označil Sokol za neobvykle ostré a urážlivé, domnívá se, že situaci nelze řešit ani prostředky jiného práva než trestního. „Soudci vesměs případy střetů mezi politiky na úrovni žalob na ochranu osobnosti řeší tím, že to k politice patří a kdo vstupuje do veřejného prostoru, musí počítat někdy i s velmi ostrou a urážlivou kritikou,“ připomněl. „Domnívám se, že právo by se do těchto věcí mělo vměšovat jen naprosto minimálně,“ uzavřel.
„Podle mě nejde o trestný čin vydírání, protože ministr nevyhrožuje násilím ani pohrůžkou násilí,“ řekl Ortman. Pozastavil se i nad tím, že Hrad Macinkovy zprávy zveřejnil.
„Že ta zpráva je vůči hlavě státu nevhodná, je naprosto evidentní. Zveřejnění této zprávy Kanceláří prezidenta republiky je silné kafe a vztahy to ještě zhorší. Tahle válka nemá vítězů, ale na trestní stíhání to není,“ uvedl poté, co se s obsahem ministrových zpráv seznámil. V úvahu podle něj nepřipadají ani trestné činy proti úředním osobám, protože ty jsou vázané na násilí. „Hrad to neměl zveřejňovat a Macinka neměl nic psát,“ shrnul svůj názor advokát.
Macinka ve zprávách napsal, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“. Pavel podle něj může získat klid, když bude Filip Turek (za Motoristy) na ministerstvu životního prostředí.
„Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl a doplnil, že má podporu jak premiéra Andreje Babiše (ANO), tak hnutí SPD. Prezident na úterní mimořádné tiskové konferenci sdělil, že podá podnět bezpečnostním složkám a že také postoupí zprávy právníkům k posouzení, zda nenaplňují skutkovou podstatu trestného činu vydírání.