Poslanci projednají stavební novelu či přerozdělení peněz mezi pojišťovnami

Poslanci se patrně začnou zabývat novelou stavebního zákona, která zavádí státní stavební správu. Má přispět ke zrychlení povolování výstavby – zejména bytů. Projednají rovněž návrh na přerozdělení peněz mezi zdravotními pojišťovnami. Řádná schůze dolní komory pokračuje od úterního odpoledne.
Očekávají se opět opoziční snahy o úpravy programu schůze. Opozice by mohla například znovu navrhovat projednání odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela Sněmovny kvůli jeho protiukrajinským vyjádřením. Opoziční zástupci by také mohli vznést téma poskytnutí letounů L-159 Ukrajině pro boj proti ruským dronům. Vláda ANO, SPD a Motoristů dodání strojů odmítla.
Prvním běžným bodem jednacího dne bude podle koaličních plánů návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) na přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šestici menších zdravotních pojišťoven. Cílem je podle zdůvodnění stabilizace jejich financování. Vojtěch chce, aby Sněmovna schválila předlohu zrychleně v prvním čtení.
Následovat má koaliční novela stavebního zákona. Návrh zřizuje Úřad rozvoje území ČR. Pod něj přejdou úředníci, kteří nyní vykonávají stavební správu pod kraji a obcemi. Ve veřejném zájmu má být nově výstavba hromadného bydlení, tedy budov o celkové podlahové ploše nad 10 tisíc metrů. To by znamenalo, že projekty s nejméně stovkou bytů bude možné povolovat ve zrychleném řízení.
Koalice chce tento týden projednat na řádné schůzi také senátní ústavní novelu, která dává Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pravomoc prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Předloha navazuje na program vlády, která chce zrušit od příštího roku televizní a rozhlasový poplatek. K prioritám koalice patří rovněž novela o pětiletém zmrazení platů vrcholných politiků.