Zavádějící a nebezpečné, odsoudily církve Okamurovy výroky


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference ve společném prohlášení vyjádřily vážné znepokojení nad výroky předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) namířenými proti ukrajinským uprchlíkům a pomoci, kterou jim Česko po ruské agresi poskytuje.

„Je zavádějící a nebezpečné zpochybňovat solidaritu s lidmi v nouzi, do níž se dostali nehledě na svůj původ či míru zavinění,“ shodli se čeští biskupové a zástupci křesťanských církví působících v Česku. V té souvislosti připomněli drsnou evropskou zkušenost s útoky na menšiny.

„Útok na konkrétní národnostní skupinu a v jejím rámci na zvláště zranitelné, v tomto případě na ukrajinské uprchlíky a mezi nimi na staré, nemocné a závislé na pomoci, připomíná neblahou evropskou minulost obdobných útoků na Židy, Romy a lidi s postižením. Minulost, kterou nechceme opakovat,“ stojí v prohlášení.

„V nouzi se může ocitnout každý a schopnost soucitu a účinné solidarity je jedním z principů naší civilizace,“ zdůraznili zástupci církví.

Myšlenky a slova mají podle nich svou váhu. „Jsme za ně odpovědni. Proto v tomto případě nemůžeme mlčet,“ píší církevní představitelé v prohlášení, které podepsal předseda České biskupské konference Josef Nuzík a předseda Ekumenické rady církví Pavel Pokorný.

Ekumenická rada církví je sdružením křesťanských církví a náboženských společností, které si klade za cíl podporovat spolupráci mezi církvemi různých vyznání. Česká biskupská konference je společenství biskupů římskokatolické a řeckokatolické církve v Česku.

Okamura a Ukrajinci

Okamura dlouhodobě kritizuje pomoc státu Ukrajincům, kteří žijí v Česku. Den po svém zvolení sundal z budovy Poslanecké sněmovny ukrajinskou vlajku, která tam visela jako symbol solidarity s Kyjevem po ruské agresi v únoru 2022. V lednu zase kritizoval akci, při níž Ukrajinci při oslavách Dne jednoty Ukrajiny rozvinuli několikametrovou ukrajinskou vlajku na Karlově mostě v Praze.

Kritiku opozice, části české veřejnosti i ukrajinských diplomatů vzbudil šéf dolní parlamentní komory i svým novoročním projevem, v němž ostře kritizoval poskytování zbraní Ukrajině či vedení ukrajinského státu.

Nynější vládní koalice ANO, SPD a Motoristů připravuje návrh na zpřísnění podmínek dočasné ochrany Ukrajinců, kteří v Česku našli útočiště po velké ruské agresi před téměř čtyřmi lety.

