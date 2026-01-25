Okamura označil rozvinutí ukrajinské vlajky na Karlově mostě za provokaci

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) považuje za zbytečnou provokaci Ukrajinců vůči českým občanům a hostitelské zemi rozvinutí několikametrové ukrajinské vlajky přes Karlův most v Praze. Akce, kterou pořádalo ukrajinské velvyslanectví, se konala v sobotu u příležitosti Dne jednoty Ukrajiny. Okamura v neděli večer na síti X uvedl, že taková akce nepřispívá vzájemným vztahům obou zemí. S ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) už mluvil o tom, aby se taková akce na tomto historickém místě neopakovala.
„Z mého pohledu je to zbytečná provokace Ukrajinců vůči našim občanům, kteří nesouhlasí s masovou migrací Ukrajinců do ČR. Tato akce na jednom z nejpamátnějších míst české historie rozhodně neprospívá k dobrým česko-ukrajinským vztahům. Respekt k hostitelské zemi a jejím symbolům by měl být samozřejmostí. Tady nejsme na Ukrajině, ale v České republice,“ napsal Okamura, který dlouhodobě kritizuje pomoc státu Ukrajincům, kteří žijí v Česku. Ve své zemi nyní Ukrajinci čelí již čtyři roky otevřené ruské agresi.
Sobotního shromáždění na Karlově mostě se zúčastnila více než stovka lidí, kteří přišli oslavit Den jednoty Ukrajiny. Nejdříve vyslechli ukrajinskou a českou hymnu, drželi minutu ticha za padlé ve válce, poté nesli několikametrovou ukrajinskou vlajku přes most, zpívali či skandovali hesla o svobodné Ukrajině, proti válce a proti Rusku.
Ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč ve svém projevu poděkoval Čechům za solidaritu a vyzdvihl sbírky, které v posledních dnech vybraly miliony korun na generátory pro napadenou zemi, která čelí masivním útokům na energetickou infrastrukturu. Ze strany českého národa cítí velkou podporu a je za ni vděčný, řekl velvyslanec.
Okamura chce zpřísnit podmínky pobytu Ukrajinců v Česku
Okamura se pozastavil nad tím, že na Karlově mostě Ukrajinci rozvinuli vlajku své rodné země. „Dokážete si představit, že by v minulosti čeští emigranti pověsili 28. října třicetimetrové vlajky z Eifelovky, Big Benu a podobně?“ poznamenal v příspěvku na sociálních sítích. Připomněl, že vláda ANO, SPD a Motoristů připravuje nový zákon na zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců v Česku včetně Ukrajinců.
Současná vládní koalice ANO, SPD a Motoristů je k pomoci Ukrajině rezervovanější než předchozí kabinet Petra Fialy (ODS). Okamura vzbudil kritiku opozice, části české veřejnosti i ukrajinských diplomatů svým novoročním projevem, v němž ostře kritizoval poskytování zbraní napadené zemi či vedení ukrajinského státu. Veřejně se na sociálních sítích proti jeho slovům ohradil i Zvaryč.
Ukrajina slaví Den sjednocení 22. ledna. V tento den v roce 1919 byl na Sofijském náměstí v Kyjevě vyhlášen takzvaný Akt sjednocení Ukrajinské lidové republiky (UNR) a Západoukrajinské lidové republiky (ZUNR). Vznikla tak jedna nezávislá Ukrajinská lidová republika. Tento den symbolizuje jednotu ukrajinských zemí a národa.