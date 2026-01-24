Konstruktivní, hodnotí Zelenskyj jednání o konci války a mluví o brzkém pokračování


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Třístranná jednání zástupců USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení války na Ukrajině, která se v pátek a v sobotu konala v Abú Dhabí, by mohla pokračovat příští týden, Ukrajina je k tomu připravena, sdělil po skončení druhého dne rozhovorů ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rozhovory označil za konstruktivní. Zástupci Spojených států se k závěrům jednání zatím nevyjádřili. Rusko mezitím pokračuje v útocích vůči sousední zemi. Více než 1,2 milionu Ukrajinců skončilo dle úřadů po ruských nočních úderech z pátku na sobotu bez dodávek elektřiny.

„Podařilo se toho hodně prodiskutovat a je důležité, že rozhovory byly konstruktivní,“ napsal Zelenskyj na sociální síti. Za hlavní téma označil možné parametry pro ukončení ruské války. Plnohodnotné invazi rozpoutané Moskvou se Ukrajina brání bezmála čtyři roky.

„Velmi oceňuji, že existuje povědomí o potřebě amerického monitorování a kontrole procesu ukončení války a udržení skutečné bezpečnosti. Americká strana nastolila otázku možných formátů pro schválení parametrů pro ukončení války a bezpečnostních okolností, které jsou pro to nezbytné,“ dodal.

Strany se dle ukrajinského lídra dohodly, že ve svých hlavních městech podají zprávy o každém aspektu jednání a dohodnou se s vedoucími představiteli na dalších krocích. Ukrajinští vojenští velitelé už vypracovali seznam otázek pro případnou další schůzku.

„Za předpokladu připravenosti postupovat vpřed – a Ukrajina připravena je – se uskuteční další schůzky, a to potenciálně příští týden,“ napsal dále Zelenskyj.

V Abú Dhabí skončilo první kolo třístranných rozhovorů USA, Ukrajiny a Ruska
Třístranné jednání mezi delegacemi USA, Ruska a Ukrajiny v Abú Dhabí

Mluvčí vlády Spojených arabských emirátů, které jednání hostily, označil atmosféru rozhovorů za konstruktivní a pozitivní. Podle něho jednání obsahovala „přímé závazky“ mezi delegacemi zemí a zaměřila se na ty části amerického mírového plánu, nad kterými stále nepanuje shoda.

Rozhovory začaly v pátek, kdy jednání trvala několik hodin. Zelenskyj v pátek uvedl, že se týkají „podmínek ukončení války“. Prohlášení dalších činitelů naznačují, že se jednalo například o územních otázkách.

Ukrajinu v Abú Dhabí zastupovali tajemník bezpečnostní rady Rustem Umerov, vedoucí prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov či náčelník generálního štábu Andrij Hnatov. Ruskou delegaci na jednáních vedl náčelník vojenské rozvědky GRU Igor Kosťukov. Za americkou stranu se jednání zúčastnil zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner, kteří v týdnu jednali s ruským vládcem Vladimirem Putinem v Moskvě.

Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině přes 1,2 milionu lidí bez elektřiny
Kyjev po ruském útoku (24. ledna 2026)

