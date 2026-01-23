V Abú Dhabí skončilo první kolo třístranných rozhovorů USA, Ukrajiny a Ruska


V Abú Dhabí skončilo v pátek večer první kolo rozhovorů mezi delegacemi Spojených států, Ukrajiny a Ruska, jednání mají pokračovat v sobotu, oznámila kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Jde o první třístranné rozhovory s cílem projednat plán na ukončení ruské agrese proti Ukrajině. Téměř čtyři roky po začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu zůstává klíčovou otázka území. Moskva požaduje okupovaná území i části Donbasu, které se invazním silám stále brání. Jedná se asi o dvacet procent Doněcké oblasti. Pro Ukrajince jde ale o nepřekročitelnou linii.

„Jednání jsou pro dnešek (pátek) ukončena,“ napsala kancelář prezidenta Volodymyra Zelenského ve zprávě pro novináře, aniž by poskytla jakékoli další podrobnosti o výsledku. Zahájení dvoudenních rozhovorů o několik hodin dříve oznámilo ministerstvo zahraničí Spojených arabských emirátů a označilo je za „součást pokračující snahy o podporu dialogu a nalezení politického řešení krize“.

Konání rozhovorů ve svém večerním videoposelství potvrdil také přímo Zelenskyj s tím, že je o průběhu jednání informován „téměř každou hodinu“ a že je příliš brzy na to vyvozovat nějaké závěry. „(Účastníci) hovoří o podmínkách ukončení války. Nyní by měli mít alespoň nějaké odpovědi od Ruska a hlavní je, aby bylo Rusko připraveno ukončit tuto válku, kterou samo začalo,“ řekl Zelenskyj. „Uvidíme, jak půjdou rozhovory zítra (v sobotu) a jaký bude jejich výsledek,“ dodal.

Bez vyřešení ruských nároků není dlouhodobý mír možný, vzkázal Kreml
Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a poradce ruského vůdce Vladimira Putina pro zahraniční politiku Jurij Ušakov

Pozice Ruska je známá, řekl Peskov

„Pozice Ruska je dobře známá. Ukrajina a její ozbrojené síly musí opustit teritorium Donbasu, stáhnout se odtud,“ vzkázal už před začátkem rokování mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle Zelenského je otázka Donbasu klíčová. „Bude se o ní jednat ve formátech a podobě, jaké tři strany dnes a zítra (v pátek a v sobotu) v Abú Dhabí uznají za vhodné,“ sdělil.

Pro Kyjev může jít o přelom – podle slov prezidenta Zelenského „snad krok k ukončení války“. Ruské nároky na ukrajinské území, bohaté na nerostné zdroje, ale zůstávají pro Kyjev nepřekročitelnou linií. Abú Dhabí může ukázat pevnost předběžných slibů i případné zákulisní dohody.

Ukrajinské elektrárny zamrzají, technici vybavení nahřívají párou i plameny
Oprava ukrajinské infrastruktury

Třístrannému setkání předcházel rok intenzivního tlaku z Bílého domu. „Byly doby, kdy (ruský vládce Vladimir) Putin nechtěl uzavřít dohodu. Byly doby, kdy Zelenskyj nechtěl uzavřít dohodu. A ty doby se nepřekrývaly. Teď si myslím, že oba chtějí uzavřít dohodu. Uvidíme,“ nechal se slyšet americký prezident Donald Trump.

Trump bývá západními politiky či komentátory obviňován, že při svých návrzích podléhá tlaku Moskvy, napadenou Ukrajinu odmítá podporovat a tlačí ji k pro ni velmi nevýhodné mírové dohodě. A to i přesto, že si na Ukrajině vynutil pro Spojené státy výhodnou dohodu o nerostech, díky které má Washington získat podíl na zisku z nerostného bohatství Ruskem napadené země.

Rusko jednání s USA označilo za „všestranně užitečné“

Od půlnoci moskevského času ze čtvrtka na pátek jednali s Putinem Trumpovi nejvyšší zmocněnci pro Ukrajinu – včetně Steva Witkoffa a zetě šéfa Bílého domu Jareda Kushnera. Rusko jednání označilo za „všestranně užitečné“. Zbraně ale nesloží, dokud nedostane celý Donbas. „Bez vyřešení územní otázky podle vzorce dohodnutého v Anchorage (na Aljašce) není naděje na dlouhodobé urovnání,“ uvedl po schůzce v Moskvě poradce Kremlu Jurij Ušakov.

Putin trvá na podrobení Ukrajiny a oslabení Západu. Tvrdí, že jednat nechce Kyjev
Vladimir Putin při výročním televizním vystoupení

Rusko okupuje asi pětinu ukrajinského území a snaží se získat kontrolu nad celým Donbasem – včetně částí regionu, jež dosud neovládá. Kyjev varuje, že územní ústupky jen povzbudí Moskvu k dalšímu útoku. Putin i lidé v jeho okolí se opakovaně vyjadřovali v tom smyslu, že Ukrajinu nepovažují za samostatný stát, ale za „ukradenou“ součást Ruska.

Summit v Anchorage byl pro ruského vůdce vloni v srpnu prvním návratem na „velkou“ mezinárodní scénu. Přes Trumpovy výhrůžky tvrdým postihem na mír a stažení sil ze sousední země vládce Kremlu ale nekývl.

Zelenskyj v Davosu apeloval na Evropu, aby se naučila sama bránit
Projev Volodymyra Zelenského v Davosu

Ukrajinský prezident dostal vpředvečer jednání šanci na vlastní summit na ekonomickém fóru v Davosu. Podle Zelenského získal Kyjev zásadní slib záruk, které ho mají po dohodě s Moskvou ochránit před další agresí. „Garance bezpečnosti jsou skutečně hotové. Dokument je připravený k podpisu. Čekám, až prezident Trump určí čas a místo,“ řekl Zelenskyj.

Ruským vyjednavačům velí ředitel vojenské rozvědky GRU Igor Kosťukov. GRU nechvalně proslula mimo jiné zničením muničních skladů ve Vrběticích či atentátem látkou novičok v Británii. Ukrajinskou delegaci vede Rustem Umerov, a je v ní i náčelník ukrajinského generálního štábu Andrij Hnatov. Obě strany spolu nejednaly už měsíce – Abú Dhabí ale využívaly například k neformálním dohodám o výměnách válečných zajatců.

V Abú Dhabí skončilo první kolo třístranných rozhovorů USA, Ukrajiny a Ruska

V Abú Dhabí skončilo první kolo třístranných rozhovorů USA, Ukrajiny a Ruska

před 14 mminutami
