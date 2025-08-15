Americký prezident Donald Trump řekl stanici Fox News, že pokud se schůzka s ruským vládcem Vladimirem Putinem na Aljašce nebude vyvíjet dobře, tak z ní odejde. Trump chce najít cestu k příměří. Pro Putina může být velkým vítězstvím už samotné konání summitu, protože může tvrdit, že snahy Rusko izolovat selhaly. Jednání má začít v 11:30 tamního času (21:30 SELČ).
Odejdu, pokud se schůzka nebude dobře vyvíjet, řekl Trump
Trump prohlásil, že jednání s ruským vůdcem se podle něj odehraje velmi dobře, v opačném případě se hodlá vrátit domů hodně rychle. „Pokud (schůzka) nepůjde dobře, odejdete?“ zeptal se Trumpa novinář Fox News. „Ano, odešel bych,“ odpověděl Trump.
Na otázku, za jakých okolností by setkání s Putinem vnímal jako úspěšné, Trump novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One odpověděl, že to nemůže říct. „Nevím. Nic není definitivně rozhodnuto. Chci určité věci... Chci, aby bylo rychle dosaženo příměří... Nebudu spokojený, pokud to nebude dnes,“ řekla americká hlava státu s tím, že do procesu se zapojí také Evropa a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Trump v pátek šéfa Kremlu označil za „chytrého chlapa“ a uvedl, že se obě strany respektují. Uvítal Putinovo rozhodnutí cestovat na Aljašku spolu s lidmi z oblasti obchodu, ale uvedl, že USA s Ruskem neuzavřou žádné obchodní dohody, dokud konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou nebude vyřešen. Trump zopakoval hrozbu uvalení sankcí na Moskvu, pokud rozhovory selžou.
Setkání má být krokem směrem k ukončení ruské války proti Ukrajině, avšak Moskva a Kyjev mají stále výrazně odlišné představy o tom, co by považovaly za přijatelnou mírovou dohodu.
Zelenskyj: V sázce je hodně
Zelenskyj pozvání na schůzku na Aljašce neobdržel a vyloučil možnost odevzdání některého ukrajinského území Rusku.
„Nastal čas ukončit válku a Rusko musí podniknout příslušné kroky. Spoléháme na Ameriku,“ napsal Zelenskyj na sociální síti Telegram. „V sázce je opravdu hodně,“ zdůraznil.
Kreml tvrdí, že Putina přivítá Trump
Kreml podle tiskových agentur uvedl, že Trump osobně uvítá Putina u jeho letadla, které má přistát na Aljašce v 11:00 tamního času (21:00 SELČ). Odhadl, že summit potrvá nejméně šest až sedm hodin.
Kreml vzkázal, že Putin přiletí na Aljašku načas, zmínil zahraniční zpravodaj ČT Bohumil Vostal. „Putin je známý tím, že má ve zvyku nechat státníky a zahraniční představitele čekat, než se s nimi setká. V tomto ohledu vidíme, že podle všeho udělá výjimku a Trumpa čekat nenechá,“ dodal.
Následně dojde k jednání mezi oběma politiky, které má začít v 11:30 (21:30 SELČ). Kreml očekává, že jejich rozhovor potrvá šest až sedm hodin a povede k výsledkům, uvedl Putinův mluvčí Dmitrij Peskov podle tiskových agentur.
Summit se koná na Aljašce na základně Elmendorf-Richardson u města Anchorage.
Trump osobně přivítá Putina, který má přistát v 21:00 SELČ.
Jednání začne ve 21:30 SELČ schůzkou obou hlav států mezi čtyřma očima, za přítomnosti tlumočníků.
Hlavním bodem jednání bude plnohodnotná ruská invaze na Ukrajině. Po jednání má následovat tisková konference obou prezidentů. Délka jednání nebyla stanovena, bude záviset na Trumpovi a Putinovi.
Lídři by také měli jednat o americko-ruské hospodářské spolupráci a problémech globální bezpečnosti.
Po setkání mezi čtyřma očima má následovat jednání delegací. Americký tým bude ve složení viceprezident JD Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, ministr financí Scott Bessent a Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff. Na ruské straně budou kromě poradce Vladimira Putina Jurije Ušakova také ministři zahraničí, obrany a financí Sergej Lavrov, Andrej Belousov a Anton Siluanov a Putinův vyjednavač Kirill Dmitrijev.
Zdroj: ČTK