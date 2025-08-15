Je klíčové, aby americko-ruský summit na Aljašce otevřel cestu ke spravedlivému míru a k věcným jednáním mezi lídry Ukrajiny, Spojených států a Ruska, uvedl před schůzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
„V sázce je opravdu hodně,“ řekl k Aljašce Zelenskyj
Ukrajina se čtvrtým rokem brání plnohodnotné ruské agresi v konfliktu rozpoutaném na Putinův rozkaz. „Nastal čas ukončit válku a Rusko musí podniknout příslušné kroky. Spoléháme na Ameriku,“ napsal Zelenskyj na sociální síti Telegram. „V sázce je opravdu hodně,“ zdůraznil v příspěvku po jednání s veliteli ozbrojených sil.
Ukrajinské velení podle prezidenta rozhodlo o vyslání dalších posil na frontu na východě země, kde ruská armáda utrpěla velké ztráty ve snaze zajistit ruskému vedení výhodnější postavení při setkání na Aljašce. „Chápeme tento plán a informujeme partnery o skutečné situaci,“ poznamenal Zelenskyj.
Evropská výzva
Ukrajinský prezident ve středu jednal s evropskými lídry. Německý kancléř Friedrich Merz po virtuálním summitu zdůraznil, že na Aljašce musí být zachovány evropské a ukrajinské bezpečnostní zájmy a že hranice v Evropě se nesmějí posouvat násilím.
Zelenskyj po virtuální schůzce zdůraznil, že zastavení palby musí ustat všude na frontě. „Putin si rozhodně nepřeje zastavení války, usiluje o okupaci celé Ukrajiny,“ varoval lídr napadené země.
