Evropští státníci před páteční schůzkou lídrů USA a Ruska vyjadřovali mírný optimismus. Podle britského premiéra Keira Starmera existuje reálná šance na příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Spojenci Kyjeva uvedli, že jim Donald Trump potvrdil ochotu podpořit bezpečnostní záruky pro Kyjev, ale blíže je zatím neupřesnil. Vladimir Putin zase slibuje nové dohody o odzbrojení, pokud summit na Aljašce uspěje.
Před summitem Trump–Putin panují smíšené nálady
Ještě ve čtvrtek ráno nic nepřipomínalo v aljašském městě Anchorage blížící se summit hlav států. Rušno bylo pouze u nedaleké letecké základny, kde se Donald Trump s Vladimirem Putinem potkají v pátek v půl dvanácté dopoledne aljašského času.
„Rozhovor bude probíhat mezi čtyřma očima, samozřejmě za účasti překladatelů. Poté proběhnou jednání v rámci delegací, která budou pokračovat i během pracovní snídaně,“ řekl poradce ruského vůdce Jurij Ušakov.
Smíšené náznaky a naděje
Kreml potvrdil, že státníci projednají hlavně konflikt na Ukrajině. V rámci přípravy na summit se Vladimir Putin setkal s ostatními vysokými představiteli Ruska. Válčící země si opět vyměnily zajatce. Jinak ale Moskva nepolevuje v bombardování Ukrajiny ani v tlaku na frontách Donbasu. Nic nenasvědčuje tomu, že by se ruský prezident vzdal nároků na okupovaná území. Jejich vydání zůstává pro Kyjev naprosto nepřijatelné.
„Doufáme, že hlavním tématem schůzky bude příměří. Okamžité příměří. Americký prezident to opakovaně prohlásil. Navrhl mi, že po setkání na Aljašce se znovu zkontaktujeme. A projednáme jeho případné všechny výsledky,“ uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Starmer požaduje pevnou bezpečnostní záruku
Středeční rozhovor s americkým prezidentem zmírnil ukrajinské znepokojení z Trumpova pondělního prohlášení, že dohoda zřejmě výměnu území zahrne. Zelenskyj ve čtvrtek přesto navštívil dalšího klíčového spojence, Velkou Británii. „Jakákoli diskuse o hranicích musí být doprovázena pevnou a důvěryhodnou bezpečnostní zárukou, která zajistí, že jakýkoli případný mír bude trvalý a Ukrajina bude moci bránit svou územní celistvost,“ řekl poté britský premiér Keir Starmer.
Donald Trump podle evropských lídrů projevil ochotu se k těmto zárukám připojit, i když zatím jen velmi neurčitě. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona ale jednoznačně vyloučil, že by je převzalo NATO jako celek. Americký prezident taky prohlásil, že pokud jeho ruský protějšek nebude souhlasit s ukončením bojů, bude to mít pro Rusko velmi vážné následky.
Ukrajinci si od summitu moc neslibují, uvedl Kalina
Očekávání na Ukrajině nejsou před summitem nijak velká, uvedl v pořadu Horizont ČT24 ukrajinista Petr Kalina z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. „Nikdo nedoufá, že se v sobotu ráno probudí do míru, možná ani do příměří. Spíše panují obavy, že setkání obou lídrů může znamenat restart těchto dvou států, což by pro Ukrajinu nebylo dobré.“
Obavy jsou také z toho, že Trump nebude na Putina dostatečně tvrdý a nic užitečného se pro Ukrajinu v tuto chvíli projednat nepodaří. Za současným tlakem Ruska na frontě pak ukrajinista vidí snahu zlepšit si vyjednávací pozici na sumitu. „Stále platí, že územní zisky Ruska vůči Ukrajině nejsou nikterak oslnivé,“ dodal. Obává se, že válka se ke konci ještě neblíží. Stejný názor podle něho panuje i u ukrajinských komentátorů.