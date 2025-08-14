Rusko a Ukrajina si ve čtvrtek vyměnily po 84 válečných zajatcích, potvrdily obě strany. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se z ruského zajetí vracejí vojáci i civilisté. Oba státy poděkovaly Spojeným arabským emirátům za zprostředkování výměny.
Rusko a Ukrajina uskutečnily další výměnu válečných zajatců
„Téměř všichni potřebují lékařskou péči a značnou rehabilitaci,“ napsal Zelenskyj na sociální síti. Dodal, že někteří z osvobozených civilistů byli v Rusku uvězněni ještě v letech 2014, 2016 a 2017. Mezi osvobozenými vojáky jsou i obránci Mariupolu, obleženého a dobytého ruskými vojsky na počátku války na jaře 2022.
Z Ruska se vrátilo 33 vojáků a 51 civilistů, upřesnil ukrajinský koordinační štáb pro zacházení s válečnými zajatci. „Zvláštnost dnešní výměny spočívá v tom, že se podařilo osvobodit Ukrajince uvězněné na dočasně okupovaném území ještě před invazí a odsouzené k dlouhým trestům – na deset až osmnáct let. Jeden z osvobozených prožil v zajetí 4013 dní, zotročili jej v Doněcké oblasti ještě v roce 2014,“ napsal štáb.
Z ukrajinského pohledu konflikt s Ruskem začal na jaře 2014, kdy Rusko v reakci na svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče a nastolení prozápadní vlády v Kyjevě anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a vyvolalo povstání proruských separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny. Konflikt přerostl ve válku poté, co ruská vojska v únoru 2022 na rozkaz vůdce Vladimira Putina vtrhla do sousední země.
Podle ruského ministerstva obrany se z ukrajinského zajetí nyní přes Bělorusko vrací 84 ruských vojáků, které v Rusku čeká vyšetření a zotavování.
Během tří kol rusko-ukrajinských přímých rozhovorů v Istanbulu – v květnu, červnu a červenci – se stranám podařilo domluvit prakticky jen rozsáhlé výměny zajatců. Na konci července pak Zelenskyj informoval, že od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině se z ruského zajetí podařilo vysvobodit více než šest tisíc Ukrajinců: V rámci výměn 5857 lidí a kromě toho se podařilo osvobodit dalších 555 lidí.
Předchozí výměna zajatců se uskutečnila 23. července. Ruský vyjednávač při rozhovorech v Istanbulu Vladimir Medinskij v ten den uvedl, že si obě strany vyměnily po 250 zajatcích.