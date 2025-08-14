Ukrajině se dosud podařilo zajistit 1,5 miliardy dolarů (31,4 miliardy korun), za které evropští spojenci v rámci nové iniciativy nakoupí americké zbraně, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Celková hodnota pomoci, kterou chce Severoatlantická aliance tímto způsobem pro Kyjev zabezpečit, je asi deset miliard eur (245 miliard korun). O další podpoře jednal Zelenskyj ve čtvrtek v Londýně s britským premiérem Keirem Starmerem.
Evropa za desítky miliard korun podpoří ukrajinskou obranu
Zelenskyj ve čtvrtek napsal, že alianční program prioritních nákupů pro Ukrajinu (PURL) skutečně posiluje ukrajinskou obranu a už přináší konkrétní výsledky. Nizozemsko podle něj přispělo 500 miliony dolarů (10,46 miliardy korun), Dánsko, Norsko a Švédsko se zavázaly dát dohromady další půlmiliardu dolarů (10,46 miliardy korun) a stejnou částku ve středu přislíbilo i Německo.
„To je skutečně významná podpora a já děkuji Německu za tento důležitý krok. Pokračujeme v rozhovorech s dalšími zeměmi. Každý příspěvek v rámci PURL je přímou investicí do naší schopnosti bránit životy našich lidí a přiblížit se důstojnému míru. Děkuji všem našim spojencům, že stojí při Ukrajině,“ doplnil Zelenskyj.
Americký prezident Donald Trump se břemeno financování vojenské pomoci pro Ukrajinu snaží přenést na evropské státy, a NATO proto vytvořilo nový mechanismus, jehož prostřednictvím budou evropští spojenci platit za jednotlivé dodávky zbraní, které bude Ukrajina přednostně potřebovat.
Vojenská pomoc by podle představ NATO měla na Ukrajinu putovat ve zhruba dvou desítkách dodávek, každá v hodnotě přibližně pěti set milionů eur. Obsahovat mají vojenskou techniku, kterou nejsou evropské země schopny dodávat v takovém množství a tak rychle jako Spojené státy. Půjde například o protivzdušnou obranu či munici.
Jednání v Londýně
Starmer přijal Zelenského v Downing Street, kde jednali o pátečním setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským vládcem Vladimirem Putinem na Aljašce, bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu i britských investicích do výroby dronů.
„Pokračujeme v koordinaci našich pozic... Také jsme do značných podrobností jednali o bezpečnostních zárukách, které mohou učinit mír skutečně trvalým, pokud se Spojeným státům podaří dotlačit Rusko k ukončení zabíjení a zaobírání se skutečnou, věcnou diplomacií,“ podotkl Zelenskyj.
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu novinářům řekl, že Trump dal v rozhovoru s evropskými lídry najevo připravenost k tomu, že se Spojené státy a další spojenci budou podílet na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Evropská komise to přivítala.
Londýn po čtvrtečním jednání uvedl, že summit na Aljašce je skutečnou šancí k pokroku, pokud Putin učiní kroky, jimiž by ukázal, že to s mírem myslí vážně.