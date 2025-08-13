Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve středu setká v Berlíně s německým kancléřem Friedrichem Merzem a společně se připojí k videokonferencím o válce na Ukrajině, kterých se zúčastní evropští politici a americký prezident Donald Trump.
Zelenskyj dorazí do Berlína na jednání evropských lídrů s Trumpem
Merz svolal videokonference, aby šéfovi Bílého domu před jeho pátečním setkáním s ruským vůdcem Vladimirem Putinem na Aljašce představil evropskou pozici. Podle německých médií se ho chce pokusit přesvědčit, aby v jednáních s Putinem zohlednil zájmy Ukrajiny a Evropy.
Podle agentury DPA Zelenskyj dorazí do německé metropole kolem poledne a krátce s Merzem poobědvá. Následně se zúčastní spolu s ním videokonferencí přímo z budovy kancléřství. Kolem 16:00 vystoupí Zelenskyj s Merzem s prohlášením pro tisk.
Chystají se tři virtuální schůzky
V plánu jsou ve středu celkem tři virtuální schůzky. Ve 14:00 se spojí Merz a Zelenskyj s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, britským premiérem Keirem Starmerem, polským premiérem Donaldem Tuskem, italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a finským prezidentem Alexanderem Stubbem. Připojí se k nim také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte.
Následně bude skupina evropských politiků jednat prostřednictvím videokonference s Trumpem a jeho viceprezidentem JD Vancem. Poté je v 16:30 na programu další jednání evropských představitelů, kteří by měli zhodnotit rozhovor s Američany. Podle agentury DPA se bude jednat ve formátu takzvané koalice ochotných – tedy skupiny států, které aktivně podporují Kyjev v jeho boji proti ruské agresi. Česko se této iniciativy rovněž účastní.
Jednání na Aljašce
Trump a Putin se nedávno dohodli na setkání na Aljašce, při kterém chtějí v pátek hovořit o ukončení války na Ukrajině. Půjde o dvoustrannou schůzku, zatím to nevypadá, že by se měl připojit i Zelenskyj. Evropští politici přitom naléhají na to, aby Ukrajina byla do jednání zapojena.
Zelenskyj tvrdí, že ústupky Moskvu k ukončení více než tři roky trvající agrese nepřimějí, je na ni podle něj třeba zvýšit tlak. Trump hovořil v souvislosti se schůzkou o výměně území mezi Ruskem a Ukrajinou.
