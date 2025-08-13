Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin se v pátek setkají na odlehlé základně Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljašce. Informuje o tom zpravodajský server Sky News a další média. Jednání se mají týkat mimo jiné ukončení války na Ukrajině, rozpoutané Putinem před více než třemi lety. Rusové uvedli, že lídři mají jednat o všech záležitostech, které se nahromadily ve vzájemných vztazích.
Trump se s Putinem setká na odlehlé základně v Anchorage
Základna Elmendorf-Richardson je kombinací letecké základny Elmendorf a armádní základny Fort Richardson. Je to největší základna na Aljašce a žije zde více než 32 tisíc lidí, což představuje přibližně deset procent obyvatel Anchorage.
Oblast je významná i pro Rusko: Spojené státy koupily Aljašku od Ruské říše před 158 lety. Aljašský Malý Diomédův ostrov je vzdálen necelých pět kilometrů od ruského Velkého Diomédova ostrova v Beringově průlivu. Za studené války byla tato základna podle knihovny Kongresu považována za „zvláště významnou“ k obraně USA proti tehdejšímu Sovětskému svazu.
Navzdory geografické blízkosti s Ruskem bude Putin prvním ruským vůdcem, který navštíví Anchorage. „Je snadné si představit, že by Putin během svých schůzek s Trumpem argumentoval slovy: ‚Podívejte, území se mohou měnit‘,“ domnívá se Nigel Gould-Davies, bývalý britský velvyslanec v Bělorusku. „My jsme vám dali Aljašku. Proč by nám Ukrajina nemohla dát část svého území?“ mohl by se ptát Putin podle Goulda-Daviese.
Půjde také o Trumpovu první cestu na Aljašku od ledna, kdy zahájil své druhé funkční období. Prezidenti Joe Biden a Barack Obama základnu v minulosti také navštívili.
Bude se mluvit o všem, co se nahromadilo, tvrdí Rusové
Ruská strana ve středu uvedla, že oba státníci budou v pátek hovořit o všech otázkách, které se nahromadily ve vzájemných vztazích. Podle agentury Reuters to uvedl mluvčí ruského ministerstva zahraničí Alexej Fadějev. Konzultace požadované evropskými zeměmi před setkáním obou lídrů označil za nepodstatné.
Fadějev také poznamenal, že postoj Ruska ohledně míru na Ukrajině se nezměnil. Právě toto téma by mělo být středobodem vrcholného jednání na Aljašce. Rusko, které už tři a půl roku vede proti Ukrajině otevřenou válku, si mimo jiné nárokuje čtyři ukrajinské oblasti a také chce, aby se východoevropská země stala neutrální a nevstoupila do Severoatlantické aliance. Kyjev to odmítá.