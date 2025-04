USA mluví o rýsující se dohodě s Ruskem, Moskva ale trvá na zničení Ukrajiny

Také Trump po schůzce svého vyslance s šéfem Kremlu, která se uskutečnila 11. dubna, řekl novinářům, že rozhovory „možná mohou probíhat OK“ a že „vy to brzy zjistíte“. Witkoff si podle listu The Wall Street Journal myslí, že Putin mír skutečně chce, a Trump se kloní na jeho stranu.

Konec aspirací Ukrajiny na vstup do NATO nebo jiného bezpečnostního bloku

V rámci požadované „neutrality“ by země nesměla vstupovat do jakýchkoli vojenských aliancí a měla by zapovězeno uzavírat vojenské dohody i hostit na svém území zahraniční vojáky či vojenské systémy. Kyjev by tak podle ISW nemohl uzavírat ani bilaterální bezpečnostní dohody, které si v poslední době vyjednal či vyjednává.

Přiznání (nejen) okupovaného ukrajinského území Rusku

Rusové otevřeně požadují Krym a celou Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblast, a to bez ohledu na to, že části čtyř posledně jmenovaných regionů má stále pod kontrolou Kyjev, a nikoliv okupační vojska. Kromě toho ale opakovaně naznačují, že jejich územní ambice jdou dál a zahrnují celou jižní a východní Ukrajinu, tedy i Dněpropetrovskou, Mykolajivskou a Oděskou oblast, upozornil ISW.