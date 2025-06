Facebook učí na obsahu svých uživatelů AI, stále to lze odmítnout

Společnost Meta, technologický gigant Marka Zuckerberga, začal před týdnem používat příspěvky uživatelů Facebooku a Instagramu z EU k trénování svého softwaru Meta AI. To je chatbot, který používá umělou inteligenci. Všichni uživatelé však mají stále možnost odmítnout, aby jejich údaje používal. Přinášíme návod, jak toho dosáhnout. Tématu se bude věnovat také pořad De facto v sobotu ve 12:30.

Evropští uživatelé Facebooku a Instagramu před spuštěním učení dostávali oznámení vysvětlující, jaký druh údajů společnost využije, a odkaz na formulář, kde mohli odmítnout používání svých údajů na učení AI. Ten je stále dostupný, ale od spuštění učení se už nezobrazuje zmíněné oznámení. Zuckerbergova společnost uvedla, že data z účtů uživatelů mladších osmnácti let nebudou při tréninku použity.

Právní kroky proti učení Meta AI

V polovině května rakouská skupina na obranu práv NOYB (None Of Your Business), kterou vede aktivista za ochranu soukromí Max Schrems, oznámila, že podnikne právní kroky proti společnosti Meta.

Skupina uvedla, že zaslala společnosti Meta výzvu k zastavení činnosti, v níž se odvolává na pravidla EU o ochraně soukromí na využívání údajů uživatelů k trénování a vývoji svých generativních modelů AI a dalších nástrojů AI, které mohou být sdíleny s třetími stranami.

„Evropský soudní dvůr již rozhodl, že společnost Meta se nemůže dovolávat ‚oprávněného zájmu‘ na cílení reklamy na uživatele na Facebooku. Jak by měla mít ‚oprávněný zájem‘ na vysávání všech údajů pro trénink AI?“ prohlásil Schrems.