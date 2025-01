Pryč s Leninem i Puškinem. Ruská agrese uspíšila ukrajinský rozchod s imperiálním dědictvím

„Až do včerejška jsem s přejmenováním Puškinské ulice nijak nespěchal. Stejně jako mnoho obyvatel Charkova jsem měl vždy pocit, že Puškin není o současném Rusku, o realitě, kterou se nám snaží vnutit Putinův režim, zneužívaje velikosti historických postav ve svůj prospěch,“ napsal po jednom z mnoha loňských brutálních ruských útoků na Charkov tamní starosta. „Ale poté, co nepřítel zasadil našemu městu strašlivé rány, vzal životy nevinným a proměnil domy v ruiny, vidíme skutečnou cenu takových rozhodnutí. Charkov teď tuto bolest cítí nejpalčivěji za celou dobu války. A proto si myslím, že nemůžeme nechat věci tak, jak jsou.“ Puškinská ulice už v Charkově není.

„První, živelná vlna byla v regionu, který byl kratší dobu (než zbytek Ukrajiny) pod sovětskou nadvládou. Východní Halič, Zakarpatí, Bukovina,“ vyjmenovává Mokryk některé oblasti na západě země, kde se Leninů začali zbavovat ihned s pádem sovětského impéria, „tedy to, co v meziválečném období bylo součástí Polska, Československa nebo Rumunska.

„Je to jasný důsledek ruské agrese, ruské politiky. Sympatizantů ruské kultury tady bylo hodně. Ale Rusko udělalo všechno pro to, aby to tady nezůstávalo. Je to takový zvláštní proces derusifikace,“ konstatuje expert.

„Derusifikace jede na plné obrátky, čím dál víc právě i v těch regionech, které byly mnohem smířlivější ohledně ruské kultury – protože to prostě nejde. Čím víc tam padají bomby, tím víc jsou ti lidé přesvědčení, že ulice Puškina fakt ne,“ říká historik a kulturolog Radomyr Mokryk, který do února 2022 přednášel na Filozofické fakultě UK v Praze a nyní působí na Katolické univerzitě ve Lvově.

V tomto „novém“ pojetí však převládaly historické osobnosti ze sovětského kánonu, široce akceptované napříč zemí. Témata za SSSR tabuizovaná či stigmatizovaná, jako Sověty uměle vyvolaný hladomor z počátku třicátých let (Holodomor) či ozbrojený boj Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) a Ukrajinské povstalecké armády (UPA) za nezávislost, se už sice dostala do veřejné diskuze, ale byla stále vnímána v různých regionech různě, a oficiální politika je proto spíše obcházela.

Oficiální politika státu totiž byla ve vztahu k minulosti dlouho nejednoznačná. Minimálně do Oranžové revoluce z roku 2004 ji ovlivňoval kompromis mezi vládnoucími exkomunisty a opozičními národními demokraty a spíše než na kritickou reflexi sovětské éry se zaměřovala na zavedení nových národních symbolů a konstrukci nové „národní paměti“, uvádí Tatjana Žurženková z University of Vienna.

Pro tehdejší dobu byla také typická určitá obojetnost, píše Julija Jurčuková ze Södertörn University. Ilustruje to na počínání druhého ukrajinského prezidenta Leonida Kučmy, který na jedné straně přidal do oficiálního kalendáře připomínky Holodomoru, zároveň ale vyhlásil oslavy jubilea Volodymyra Ščerbyckého, šéfa Komunistické strany Ukrajiny z posledních dvou dekád SSSR. V projevu v západoukrajinském Lvově vychvaloval UPA, na Donbasu zase veterány sovětské armády.

Hlavním cílem Juščenka ale bylo oficiálně uznat Stalinovým režimem způsobený hladomor z počátku třicátých let za genocidu ukrajinského národa. „Hladomor se dostal do povědomí právě díky Juščenkovi a jeho týmu,“ zdůrazňuje Mokryk.

„Dál už se to neposunulo, není to téma,“ podotýká k tomu Mokryk. „Bandera není Hrdina Ukrajiny, nemá ten řád, a myslím, že všichni jsou s tím v pohodě,“ konstatuje. „Ani to neslyším v diskuzích ve společnosti, že by to někdo prosazoval,“ dodává s tím, že ani v nacionalistických kruzích se to neřeší.

Politizace historických témat se výrazně projevila v kampani před prezidentskými volbami v roce 2004, které vyvrcholily Oranžovou revolucí a nástupem Juščenka do čela státu, poukazují Žurženková i Jurčuková. Do této politizace se zapojilo i Rusko, které tehdejší události vnímalo jako ohrožení svého vlivu na Ukrajině.

Podle Mokryka je tento pohled příliš zjednodušující. „Chápání dějin se mění, vyvíjí se, samozřejmě především v tom směru vnímání UPA. Je ale důležité pochopit, že to bylo velice různorodé, nedá se to popsat tak, že tady byl střet dvou hlavních narativů.“

Bylo to dáno jednak tím, že na západě země už byla většina Leninů pryč, a jednak tím, že se střed země v otázce odmítnutí komunismu sbližoval se západem. Platilo to i pro přijetí interpretace Holodomoru jako genocidy či vnímání členů UPA jako bojovníků za nezávislost země, ukazují průzkumy provedené před a po Revoluci důstojnosti. Podobný posun bylo po ní možné zaznamenat i na jihu a východě země, avšak v mnohem menší míře, a Leninopád tam tudíž tak živelný nebyl.

V následujících zhruba dvou měsících byly sice podle HURI zaznamenány jen asi dvě desítky útoků na Leninovy sochy, živelný Leninopád ale začal 21. února, tedy den poté, co policejní odstřelovači zabili na Majdanu desítky demonstrantů. Jen 21. února byly v zemi napadeny čtyři desítky pomníků, do druhého dne jich zmizela stovka a do konce února 2014 více než tři stovky.

Právě s protesty na kyjevském náměstí Nezávislosti je spojena událost, která symbolicky odstartovala další vlnu zbavování se sovětského dědictví. „Bylo to trochu gesto frustrace. Skoro týden se na Majdanu nic nedělo a zdálo se, že lidé se snaží aspoň něco udělat, nějak to rozhýbat. A tehdy strhli Lenina,“ popsal očitý svědek Mokryk okamžik, který zpečetil osud druhého z Leninů v centru Kyjeva.

Experti také vylučují, že by byla omezena akademická svoboda. „Naopak, dekomunizační zákony umožnily zkoumat cokoliv. A nemá to žádné omezení, to na Ukrajině dřív nikdy nebylo,“ poukazuje Mokryk na otevření dosud tajných archivů komunistických bezpečnostních složek. „I jako občan cizího státu můžete napsat, že potřebujete určitou složku, a oni vám to pošlou, pokud je to digitalizované.“

„Diskuze trvá, kritické hlasy tady jsou. Odkaz OUN/UPA je složitý, to uznávají všichni, i stoupenci a podporovatelé tohoto hnutí. Ale rozhodně není trestáno, když by byli (příslušníci OUN/UPA) kritizováni,“ shrnuje Mokryk historickou debatu kolem ukrajinského nacionalismu. „I na školách se používají pojmy jako etnické čistky, uvádí se, že se Ukrajinci dopouštěli etnických čistek na Volyni, používá se pojem kolaborace.“

„Ukrajinská diskuze byla vždy dost tolerantní,“ míní Mokryk a ilustruje to na příkladu historika Jaroslava Hrycaka. „Otevřeně píše, že členové UPA se dopouštěli masových vražd, etnických čistek. Myslím, že nikoho ani nenapadlo, že by to mohlo být trestané,“ říká o jednom z nejznámějších a nejpopulárnějších ukrajinských historiků, který je vůči OUN/UPA velmi kritický. „Je to jedna z největších autorit, jako historik nepochybně mnohem větší autorita než Vjatrovyč, při vší úctě.“

Mnohem víc času se podle něj věnuje sovětskému příběhu. „Osmdesát procent se bude věnovat sovětsko-německé konfrontaci,“ podotýká například k okruhu o Ukrajině v druhé světové válce. „Je to oprávněné, protože většina Ukrajiny to prožívala právě tak. UPA byla obrovský fenomén, ale byl to lokální fenomén, takže je logické, že mnohem víc prostoru se dostává té hlavní, větší frontě.“

„Samozřejmě je to interpretováno jako osvobozenecké hnutí. V učebnicích se opakuje teze, že příslušníci UPA bojovali proti všem, jak proti Německu, tak proti Sovětskému svazu, což je koneckonců pravda. Nějaký pozitivní nádech ve smyslu, že to bylo osvobozenecké hnutí, které má i své stinné stránky, tam je, ale není to klíčové téma,“ dodává Mokryk.

Právě s odkazem na školní příručky k výuce dějepisu Mokryk odmítá, že by byla v důsledku dekomunizace vnucována společnosti jedna verze historie. „Podle mě je to trochu zavádějící představa o přehnané roli státu v tomto smyslu. I příručky dějin na školách se liší,“ pokračuje. „Není to jako možná někde v Severní Koreji, že by tady byla jedna příručka a jela by se jedna linie.“

Komplikovanější je situace v případě přejmenovávání oblastí. Kirovohradská by měla sjednotit název se svým centrem a nést jméno Kropyvnycká a z Dněpropetrovské by se měla stát Sičeslavská, která by tak místo ukrajinského bolševika Hryhorije Petrovského (a řeky Dněpr) nově upomínala na sič, tedy opevněné sídlo ukrajinských kozáků. Pro zavedení těchto změn je ale třeba změna ústavy , k čemuž zatím nedošlo.

Mokryk připouští, že někdy musel kvůli odporu místních úřadů o odstranění sovětských reliktů rozhodnout až soud, ale takové případy byly podle něj spíše výjimečné. „Nostalgie po Sovětském svazu, tím víc po roce 2014, nebyla tak výrazná, aby se proti tomu někdo výrazně stavěl,“ podotýká historik. „Myslím, že konsenzus ve společnosti byl. Samozřejmě nějaká část společnosti k tomu byla lhostejná, ale chyběla výrazná protistrana, která by za toho Lenina bojovala.“

Podobně jako Ševelová připomíná, že po Revoluci důstojnosti a zahájení ruské agrese proti Ukrajině obliba sovětské éry klesla. „Samozřejmě to vyvolalo reakci ve společnosti, byť zdaleka ne takovou, jako v roce 2022, přes veškeré drama tehdejší situace tam nebyl pocit ohrožení státu. To, co jsme prožili v únoru 2022 – když šel člověk spát, tak nevěděl, jestli Kyjev bude ráno ještě náš – to v roce 2014 nebylo. Proto to bylo mnohem mírnější, a proto se to muselo dělat i skrz parlament,“ shrnuje, že tehdejší fáze ruské agrese nezasáhla celé území a do dekomunizace se nezapojila celá společnost.

Přiletí bomby, tak aspoň vyhodíme Puškina

Nyní je však situace zcela jiná. „Teď to lítá všude, mobilizace probíhá všude, pohřby jsou všude, tak Puškin padá také všude,“ potvrzuje Mokryk, že derusifikace následující po plnohodnotné ruské invazi z února 2022 je mnohem intenzivnější a živelnější. „Jde o snahu vymezit se vůči nepříteli. Přiletí rakety a bomby, tak co můžeš udělat – tak aspoň vyhodit Puškina. Je to reakce v tom smyslu, že ‚já s tím nechci mít nic společného‘“.

Formálně derusifikaci upravil takzvaný dekolonizační zákon schválený na jaře 2023 a účinný od léta téhož roku. Zákon zakázal propagaci ruské imperiální politiky, kterou definoval jako systematické akce zaměřené na podrobení, vykořisťování a asimilaci Ukrajinců od carských dob až po současné Rusko, přičemž tato politika zahrnuje rusifikaci, vnucování ruského jazyka i propagaci ruské kultury.