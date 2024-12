Oranžová revoluce dala Putinovi najevo, že se Ukrajina nenechá řídit z Kremlu

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24 , Andrew Wilson: The Ukrainians. The Story of How a People Became a Nation , Serhii Plokhy: The Gates of Europe , Michail Zygar: Všichni muži Kremlu. Stručná historie současného Ruska , RFE/RL , Kyiv Independent , Journal of Democracy , New Direction