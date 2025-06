Špinavý byznys agentur práce je propojený, zjistili Reportéři ČT

V Česku funguje „novodobé otroctví“, kdy pochybné agentury zaměstnávají lidi načerno a bez jistoty výplaty, zjistili na jaře Reportéři +. Zmiňované agentury na reportáž rychle zareagovaly a změny nastaly i ve firmě, která jejich služby využívala. Nové důkazy o nelegálních praktikách a pavučině špinavého byznysu shromáždila reportérka Barbora Loudová.

Pochybný byznys, který zneužívá ty nejzranitelnější, funguje v tuzemsku dlouhodobě. Stát tak každý rok ztrácí desítky miliard korun. Reportéři + se na jaře zaměřili na průmyslovou zónu v Boru u Tachova, kde působily tři pracovní agentury W4you, Traporeda a Boroleos dodávající lidi na nekvalifikované pozice do společnosti Loxxess. Všechny agentury okamžitě po zveřejnění reportáže podnikly určité kroky. A některé se nejspíš pokoušejí zmizet. Třeba Traporeda, která dluží na výplatách desítkám lidí, měla ještě v polovině dubna jako jediná z popisovaných agentur kamenné sídlo v Tachově. Na rozdíl od jiných se tak dalo jít přímo dovnitř do kanceláře. Teď je tam zamčeno. Na začátku května, přesně v den odvysílání reportáže, agentura podle rejstříku změnila své oficiální sídlo.

Nyní ho má v Praze na Starém Městě. V minulosti se o něm psalo jako o místě, kde sídlí vůbec nejvíc firem na jedné adrese – aktuálně přes devět tisíc. Jde ale o samá virtuální sídla, což se týká i Traporeda, které pomalu přestává existovat a případné pohledávky tak nebude na kom vymáhat. „Někdy mám pocit, že se vrátily devadesátky“ Nejčastěji se porušení zákona podle výpovědí dopouštěla agentura W4you. Poškození tvrdí, že tam někteří pracovali zcela nelegálně, bez smlouvy. Výplaty navíc údajně nedala sedmdesáti lidem, v některých případech i několik měsíců. Mnohým pracovníkům také neplatila zdravotní pojištění. ČT nyní získala další důkaz, který tyto nelegální praxe potvrzuje. Porovnání výpisu z pojišťovny a přehledu odpracovaných hodin od firmy Loxxess u jedné z pracovnic Ljubov Kosenkové dokazuje, že za ní agentura W4you skutečně neplatila zdravotní pojištění. Jiří Sendrej, který v době problémů za agenturou stál, se po odvysílání první reportáže sám ozval s tím, že vše může doložit a že prý žádné zákony neporušoval. Když ale reportéři žádali důkazy, začal couvat. „Na kameru bych vám to určitě neřekl, a pokud chcete něco řešit, co se týče těchto smluv a faktur, tak určitě bych to řešil přes naše právní oddělení, které vám toto může sdělit,“ uvedl s tím, že s ČT se sice bavit nebude, ale může ho kontaktovat třeba i policie. Během telefonátu nicméně sám přiznal, že agenturu W4you reálně vedl on, nikoli v té době její oficiální jednatelka Denisa Hrůšová. Ta se s reportéry bavit odmítla s tím, že záležitost má vysvětlit Sendrej. „Já za tu agenturu mluvím, protože jsem ji celou řídil na základě generální plné moci,“ prohlásil. Sám prý nemohl být jednatel, jelikož měl dluhy a dostal se do exekucí. V současné době jich má podle svých slov třináct. Podle ředitelky Asociace poskytovatelů personálních služeb Jaroslavy Rezlerové jde o příklad typické malé lokální agentury, někdy zřizované i cizinci. „To jsou lidé, kteří jezdí v černých mercedesech s tmavými okny, mají zlaté řetězy krku. Někdy mám pocit, že se v téhle oblasti vrátily devadesátky,“ poznamenala.

Sendrej nakonec prozradil, že W4you se prodala i s veškerými pohledávkami, protože se jí nedařilo. To potvrzují i informace z insolvenčního rejstříku, podle kterého na ni byl prohlášený konkurz. K pohledávkám se přihlásila třeba i Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). „Ano, zde nastal jeden problém, který se poté zpětně řešil, a to bylo, že nějakým způsobem byli nějací lidé odhlášeni v sedmém měsíci, a to i přes to, že nadále pracovali. Stalo se nám to i u jiných zákazníků, lidé chodili s papíry, že jim dlužíme, konkrétně se jednalo pouze o osmý měsíc, vůbec jsme nevěděli, o co se jedná a jak je toto možné (…) Toto máme také samozřejmě podložitelné včetně těch, které jsme dopřihlašovali, ale určitě u nás nikdo nepracoval načerno, prosím to opravdu nelze,“ tvrdil Sendrej. Ten dluží VZP za nezaplacené zdravotní pojištění svých zaměstnanců a další penále téměř čtyři miliony korun. Navíc se o agenturu zajímá také inspektorát práce. Už loni v prosinci jí za umožnění nelegální práce nebo za nevyplácení části mzdy udělil téměř milionovou pokutu. Inspektoři teď také evidují další nové stížnosti a agenturu znovu prověřují. „Aktuálně probíhají tři kontroly na území Středočeského, Ústeckého a Jihomoravského kraje, kde subjekt rovněž působí,“ konstatoval Richard Kolibač ze Státní inspekce práce. Neprůhledný systém Dosud to vypadalo, že W4you působí jen v Plzeňském kraji a půjde tak o menší agenturu. Nové informace od inspektorátu ale ukazují, že působí napříč republikou a že nejspíš skutečně bude navázaná i na další pracovní agentury, které jednají v rozporu se zákonem. Jedná se i o Boroleos –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ poslední ze tří problematických agentur, jejíž praktiky ČT odhalila. Od poškozených navíc nově zjistila, že tato agentura neplatila za některé pracovníky zdravotní pojištění. Ani u ní ale není jasné, kdo za ni vlastně skutečně odpovídá. Na oficiální adrese společnosti je napsaná jakási Hours agency. Ani místní o Boroleos nic neví, přestože by stále měla sídlit v malé obci na Moravě a nabízet zde práci – opět klidně i bez smlouvy.

Jeden z pracovníků agentury řekl ČT, že funguje po celé republice a v Boroleosu pracují i lidi z Loxxessu. „Už jich tam pracuje, myslím, sedmdesát,“ sdělil. Boroleos tedy působí v Plzeňském i Jihomoravském kraji, kde inspektorát prošetřuje i agenturu W4you. Vedení obou agentur se navíc podle zjištění reportérů nejspíš zná. Špinavý byznys je tak nejspíš do značné míry propojený. Boroleos přitom jako jediná ze tří pochybných agentur nemá licenci od ministerstva práce a sociálních věcí a funguje tak zcela nelegálně. „Za legální agenturou práce s patřičným povolením a tak dál je vždycky spojeno nebo schováno ještě několik dalších subjektů. Někteří jsou v záloze,“ popisuje sociální pracovník z Diakonie Západ Viktor Rumpík. Podle advokáta Štěpána Pastorka je celý systém neprůhledný od začátku do konce. „Neprůhledné je už jenom to, kdo je zaměstnavatelem pro toho zaměstnance. A čím se dostáváme dále, tak tím to zakrytí je samozřejmě větší a větší,“ upozorňuje právník. Propojení Reportéři přišli i na další propojení – Sendrej totiž komunikoval z e-mailové adresy vedené na společnost Garaguzo a jako jednatel této firmy se i podepisoval. Jde o další pracovní agenturu, jež v minulosti dodávala pracovníky do Loxxessu. I s ní už byly podle výpovědí poškozených totožné problémy. „Přijel jsem, vše bylo v pořádku. Pracovali jsme jeden rok a pak společnost Garaguso změnila název, stala se z ní W4You,“ uvedl Leonid Ogly. Podle Oksany Kornienkové má agentura určité schéma. „Nějaký čas pravidelně vyplácí mzdy. Potom se rozhodne, že to stačí, a nějakým způsobem přenesou odpovědnost na nějakého konkrétního člověka a nevyplatí mzdu. Myslím, že tento systém je už za ty roky osvědčený. Přišel moment, kdy nastala naše chvíle,“ konstatovala žena. Sendrej v telefonátu přiznal, že Garaguzo koupila právě agentura W4you. „Z W4you se nikdo s nikým vůbec nespojil. Očekávali jsme, že od W4you taky bude nějaká reakce. Možná budou někoho kontaktovat, možná někomu pohrozí, možná si budou chtít s někým promluvit, možná si budou chtít vyjasnit některé otázky. Ale nikomu se neozvali,“ podotkla Kosenková.

Že přímo na kameru promluví tolik lidí, nikdo nečekal. Květnová reportáž vzbudila okamžité reakce –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ mezi samotnými agenturami i v logistické firmě Loxxess, kde všichni poškození pracují. „Doslova o dva dny později jsme měli schůzku. Ředitel informoval všechny přítomné o tom, že oni odteď nemají právní vztahy s těmi agenturami, které byly zmíněné v reportáži,“ sdělila Kosenková. Na kameru se firma Loxxess vyjádřit odmítla, ČT od ní ale zjistila, že se všemi agenturami, na které reportéři upozornili, ihned rozvázala spolupráci. Tvrdí také, že zpřísnila kontrolu zbylých nasmlouvaných pracovních agentur. Lidi, kteří pro ni pracují právě přes agentury, údajně nabírá na smlouvu přímo do podniku. Celý systém funguje tak, že Loxxess nebo kterákoli jiná firma je zákazníkem pracovní agentury. Ta zaměstnává lidi, které pak dál dodává jednotlivým zákazníkům. A právě agentura by s nimi taky měla uzavřít pracovní smlouvy a platit za ně veškeré odvody, což se ale často jako u zmiňovaných agentur neděje. „To vše vede k tomu, že ty agentury inkasují od zákazníků nějaké platby, na kterých samozřejmě můžou dát nižší marže, a zároveň, protože ještě k tomu doslova vykořisťují ty lidi, tak mají mnohem větší zisky,“ popsala praktiky Rezlerová. Nátlak na cizince Podle právničky Člověka v tísni Evy Malé jsou problémy s agenturami práce každodenní chleba. „Obecně lze říct, že cizinci, kteří sem přicházejí za prací, jsou rozčarovaní z toho, že se mohou dostat do spárů nějakých nelegálních nebo neférových praktik, aniž by o tom sami věděli,“ podotkla. Konkrétně u manželů Kosenkových probíhal kontakt s agenturou pomocí dopravce. „Jsou to lidé, kteří sem přišli z válečného konfliktu jako váleční uprchlíci a hledali bezpečí pro sebe, pro svoji rodinu a pro děti. Velmi rychle se snažili zapojit se do pracovního procesu tak, aby nebyli závislí na finanční podpoře státu. Dostali se k této agentuře agentuře Double You for You, která nabízela některým už i na Ukrajině stabilní práci, dobře placenou s ubytováním,“ prohlásila Malá.