Mezi uprchlíky z Ukrajiny posiluje dle výzkumu nespokojenost s pracovním uplatněním

Velká část uprchlíků souhlasí s tím, že najít si práci načerno bez smlouvy je pro Ukrajince jednodušší než pracovat oficiálně. Ukázal to výzkum o postojích válečných uprchlíků z Ukrajiny, který provedli výzkumníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Víc než čtvrtina dotázaných pak považuje neformální zaměstnání za podstatné pro zajištění živobytí. Posiluje pak skupina těch, kteří jsou nespokojení s nynějším pracovním uplatněním.

Výzkum organizoval spolek Slovo 21, financoval ho Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a ministerstvo vnitra. Badatelé se zaměřili na práci uprchlíků včetně té nelegální, na jejich případný návrat na Ukrajinu i na znalost češtiny. Zajímali se také o příchod běženců do Česka, jejich bydlení, dopady zpřísnění poskytování dávek, potřebu pomoci či spokojenost se životem. Zjišťovali situaci od léta do podzimu 2022 a od loňského podzimu do letošního jara.

Dohromady odpovídalo 1387 lidí. Víc než čtyři pětiny dotázaných tvořily ženy. Většina respondentů a respondentek bydlela v nájmu, část na ubytovně, v hotelu, penzionu či obecním bytě. Vysoký byl podíl lidí z Prahy. Celkem 129 osob se zapojilo do obou výzkumných kol. Vědci tak měli možnost sledovat vývoj jejich postojů. Zjištění ale nejsou reprezentativní.

Podle výsledků přibývá uprchlíků, kteří pracují. Podle Josefa Novotného z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ale ekonomická aktivita „roste směrem, který není pro český stát ideální“. Podíl lidí, kteří mají odpovídající práci, se mezi lety 2022 a 2023 nezměnil. Posílila skupina těch, kteří jsou nespokojení s uplatněním a chtějí ho změnit.