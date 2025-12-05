Soud uložil v kauze Stoka Liškutinovi podmíněný trest a pokutu


Krajský soud v Brně uložil v korupční kauze Stoka někdejšímu šéfovi investičního odboru Brna-střed Petru Liškutinovi (dříve ANO) podmíněný trest dva roky a deset měsíců. Zároveň má zaplatit 1,7 milionu korun. Soud schválil dohodu o vině a trestu, kterou Liškutin uzavřel se státním zástupcem.

Jde v pořadí o šestou schválenou dohodu v kauze údajného ovlivňování zakázek na městské části Brno-střed. Obžalobě čelilo původně jedenáct lidí a dvě firmy. V pátek soud rozhodne ještě o dalších dvou uzavřených dohodách. Schválit je může, ale nemusí.

U Liškutina, který byl zároveň místostarostou za hnutí ANO v Brně-Ivanovicích, soud rozhodl rovněž o propadnutí věci, jde zhruba o 350 tisíc korun. Zakázal mu i výkon funkce ve státní správě na pět let. A to za účast na zločinecké skupině, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a přijetí úplatku.

Soud uložil mírnější tresty

Stejně jako u ostatních dohod, které soud již schválil, jde o něco mírnější trest, než který soud ukládal v původním rozhodnutí v roce 2022. Tehdy Liškutinovi mimo jiné uložil trest tři roky podmíněně odložených na pět let. Odsuzující rozsudek ve věci ale vrchní soud po odvoláních později zrušil, krajský soud se tak k projednávání případu znovu vrátil tento týden.

Už ve čtvrtek soud schválil v kauze Stoka pět dohod o vině a trestu, včetně dohody bývalého místostarosty brněnské části Brno-střed Jiřího Švachuly (dříve ANO), který byl podle žalobce hlavou organizované skupiny. Soud mu uložil trest sedm let a osm měsíců vězení. Rozhodl také o propadnutí části Švachulova majetku za miliony korun.

Korupce na radnici městské části Brno-střed se podle žalobců odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Podle původního rozsudku krajského soudu šlo o organizovanou skupinu. Její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace dávaly úplatek. Nejčastěji šlo o deset procent z ceny zakázky. Zmanipulované zakázky byly zhruba za 250 milionů korun, obžalovaní údajně získali úplatky za desítky milionů.

