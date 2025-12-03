Kauza Stoka: Všichni dříve odsouzení chtějí dohodu o vině, rozhodne soud

Obžalovaný bývalý místostarosta Brna-středu Jiří Švachula (dříve ANO) uzavřel v korupční kauze Stoka dohodu o vině a trestu s žalobcem, nebude vypovídat. Dříve vinu popíral. Dohody o vině a trestu uzavřeli s žalobcem všichni obžalovaní, co byli původně nepravomocně odsouzeni. Dohody podléhají schválení soudu. V kauze Stoka jde o údajné ovlivňování zakázek na radnici části Brno-střed.
Krajský soud v Brně ve středu po 3,5 letech znovu případ otevřel. Dřívější odsuzující rozsudek totiž po odvolání zrušil Vrchní soud v Olomouci a případ vrátil do Brna.
V případu čelí obžalobě jedenáct lidí a dvě firmy. Mezi těmi, kdo dohodu uzavřeli, je i podnikatel Saman El-Talabani, který se ve středu omluvil ze zdravotních důvodů. Vypovídat ale chce. Dohodu uzavřel například i podnikatel Lubomír Smolka.
Organizovanou skupinu podle žalobců řídil politik Švachula, kterému krajský soud uložil 9,5 roku vězení. Vinu tehdy odmítl. Vinnými soud uznal také dalších osm obžalovaných a dvě firmy. Korupce na radnici Brna-středu se podle žalobců organizovaně odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019.
Krajský soud jednání nařídil na 3. až 5. prosince. Samotné řízení u soudu začalo v březnu 2020, první hlavní líčení se uskutečnilo v září téhož roku. Rozhodnutí soud vyhlásil v květnu 2022, odvolali se proti němu jak obžalovaní, tak žalobce, který pro některé obžalované žádal přísnější tresty. Vrchní soud rozsudek zrušil v listopadu 2024. Podle odůvodnění proces trpěl závažnými vadami, kvůli nimž rozsudek nemohl obstát, kdy například soud rozhodoval o skutku, pro který ani nebyla podána obžaloba.
Podle původního rozsudku krajského soudu šlo o organizovanou skupinu s respektováním hierarchie, její činnost směřovala k zadávání veřejných zakázek a poskytování neveřejných informací vybraným společnostem, které za tyto informace poskytovaly předem smluvený úplatek. Nejčastěji šlo o deset procent z ceny zakázky. Zmanipulované zakázky přesahovaly podle soudu 260 milionů korun; obžalovaní údajně získali úplatky za desítky milionů.