Bezohlední řidiči čtyřkolek ničí lyžařské trasy na Šumavě


před 23 mminutami|Zdroj: ČT24
2 minuty
Šumava se potýká s řidiči čtyřkolek, kteří vjíždějí do upravených běžkařských stop. Například na osmikilometrovém úseku, který ústí na Churáňově, čtyřkolky poškodily stopu na čtyřech místech. Incident zachytily kamery. Okruh spojuje Churáňov s Horskou Kvildou, vedení areálu odhaduje škodu v řádu tisíců korun. Podle vedoucího Lyžařského areálu Zadov Luďka Sásky totiž práce rolby, která vytváří lyžařské stopy, stojí kolem pěti tisíci korun za motohodinu, přičemž rolba pak stráví úpravou čtyři až šest hodin. Na mnohem vyšší částku se může vyšplhat pokuta od správců národního parku, protože čtyřkolky jezdí i po turistických trasách. Mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák uvedl, že pokuta ve správním řízení může dosáhnout až do výše sto tisíc korun. Tamější obce si také stěžují na nárůst případů, kdy řidiči aut driftují na parkovištích a způsobili tak dopravní nehody.

před 23 mminutami

Chodci riskují život na uzavřeném přejezdu v Českých Budějovicích

Na železničním přejezdu v Nemanické ulici v Českých Budějovicích někteří chodci i přes zákaz vstupu kvůli stavbě podjezdu zkracují cestu přes koleje. Místem přitom projíždějí vlaky v krátkých intervalech a od úterý zde navíc zmizí i světelná signalizace.
5. 1. 2026

Výbuch pyrotechniky způsobil muži v Českých Budějovicích závažné zranění

Ke zřejmě nejtěžšímu zranění během novoročních oslav došlo v Českých Budějovicích. Manipulace s pyrotechnikou kategorie F4 skončila amputací obou zápěstí, uvedla policie.
1. 1. 2026

Pět hasičů skončilo po požáru sauny v nemocnici

Pět hasičů, kteří při úterním požáru sauny v Horní Plané na Českokrumlovsku utrpěli zranění, skončilo v nemocnici. Měli různé popáleniny nebo se nadýchali kouře, informovala mluvčí jihočeské záchranné služby Kristýna Vrkočová.
31. 12. 2025

Oprava českobudějovické Slavie se prodraží. Město viní projektanty a zvažuje žalobu

Po víc než dvou letech se v centru Českých Budějovic znovu otevřel veřejnosti kulturní dům Slavie. Nově má pět pater – kromě společenského sálu a restaurace tam vznikl i divadelní sál. Rekonstrukce vyjde nejméně na 900 milionů korun, což je oproti původním odhadům zhruba o 200 milionů více. Podle vedení města za zdražení mohou chyby v projektu a radnice zvažuje soudní spor s projektanty.
29. 12. 2025Aktualizováno29. 12. 2025

Lipno zamrzá, bruslit na něm je ale zatím hazard

Lipenské jezero postupně zamrzá. Místy má sice led tloušťku kolem čtyř až pěti centimetrů, zatím ale netvoří dostatečně souvislou plochu. Přesto na něj už někteří nedočkavci navzdory nebezpečí vstupují. Možnosti bruslení závisí na intenzitě mrazů. Ke zprovoznění bruslařské magistrály propojující Frymburk, Přední Výtoň a Lipno nad Vltavou musí mrznout deset až patnáct dnů.
26. 12. 2025

Na Štědrý den řešili hasiči nejvíce požárů za pět let

Hasiči v Česku na Štědrý den vyjížděli k 72 požárům, což je nejvíce za posledních pět let. Nikdo při nich nezemřel, zranění utrpělo dvanáct lidí. Některé požáry přímo souvisely s Vánocemi, způsobilo je například neopatrné zacházení s prskavkami. Celková škoda je přes třicet milionů korun, informovala mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
25. 12. 2025Aktualizováno25. 12. 2025

Výstraha ČHMÚ: Na Šumavě až dvacet centimetrů sněhu, silný vítr na východě Česka

V Pošumaví a na Šumavě může ve středu napadnout pět až dvacet centimetrů sněhu, hrozí i sněhové jazyky. Vyplývá to z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V části Moravskoslezského a Olomouckého kraje bude na Štědrý den také foukat silný vítr, v nárazech může mít až 70 kilometrů za hodinu.
23. 12. 2025
