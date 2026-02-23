Radní Kozlová upraví rozestavěný dům, opozice stáhla návrh na odvolání


před 5 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Českobudějovická radní Lucie Kozlová (Naše Česko) slíbila, že u nedokončeného rekreačního domu u rybníka Dehtář odstraní první patro, aby objekt vyhověl námitkám. Opoziční zastupitelé poté stáhli návrh na její odvolání. Stavbu prověřují stavební úřady.

Kozlová v roce 2024 začala stavět u rybníka Dehtář dům na místě původní rekreační chaty. Stavební povolení měl však předchozí majitel pouze na její rekonstrukci. Nová stavba je navíc rozměrově větší než původní objekt. Záměr proto prověřují stavební úřady.

„Stavba není v rozporu s územním plánem. Mrzí mě, že soused, který si stěžoval na to, že mu objekt brání ve výhledu na rybník, nepřišel za mnou. Mezilidské vztahy jsou pro mě důležité, proto jsem se rozhodla stavbu upravit tak, aby nezakrývala výhled na rybník. Pokud bych to neudělala, sama se vzdám funkce radní,“ uvedla Kozlová.

Černá stavba v chatové oblasti

Kozlová uvedla, že dokumenty k projektu vyřizoval její partner, který pracuje ve stavebnictví. Podrobně proto celý proces nesledovala a všechny detaily nezná. „Ale to mě samozřejmě nezbavuje osobní zodpovědnosti,“ řekla. Zároveň odmítla kritiku, podle níž na místě chaty vzniká u Dehtáře dům určený k bydlení. „Není to pravda, jedná se o rekreační objekt,“ tvrdí.

Opozice slova vítá

Na případ upozornili Reportéři ČT. V reportáži si majitel sousední chaty stěžoval, že kvůli stavbě přišel o výhled na rybník.

Kozlová je kromě funkce českobudějovické radní také náměstkyní jihočeského hejtmana. Patří mezi nejbližší spolupracovníky hejtmana Martina Kuby, s nímž na konci loňského roku vystoupila z ODS. Její prohlášení o úpravě nedokončeného objektu u Dehtáře městská opozice přivítala. „Budeme to ale nadále sledovat,“ uvedl opoziční zastupitel Tomáš Chovanec (Občané pro Budějovice).

Rybník Dehtář leží přibližně patnáct kilometrů od Českých Budějovic a rozkládá se na ploše 223 hektarů. Jde o sedmý největší rybník v jižních Čechách a desátý největší v republice. Oblast je vyhledávanou turistickou destinací a byla zde vyhlášena ptačí oblast.

