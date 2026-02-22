Když brownfieldy ožívají. Špačkův dům na Žďársku zahrne vedle restaurace a sálu i muzeum


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24, brownfieldy.gov.cz
Nahrávám video
Události v regionech: Špačkův dům v Herálci na Žďársku ožívá
Zdroj: ČT24

Obec Herálec na Žďársku dokončila rozsáhlou rekonstrukci dlouho nevyužívaného Špačkova domu. Historická budova z počátku dvacátého století se proměňuje v nové centrum společenského a kulturního dění s restaurací, muzeem a sálem. Projekt podpořila dotace z programu na regeneraci brownfieldů pro podnikatelské účely.

Ve Špačkově domě bývalo řeznictví i hostinec, po rekonstrukci se tam otevřela nová restaurace. Se svými třinácti sty obyvateli se Herálec řadí k výjimkám – podniky na venkově spíše zanikají. „Myslím si, že i na malé obci se dá vytvořit něco, co může fungovat. Restaurace jako taková tady nebyla, takže konkurence tu není žádná,“ řekl jednatel restaurace Marin Miličevič.

A nejen to, Špačkův dům se má stát centrem kulturního dění. Sídlí tam knihovna, nabízí společenský sál a přesunou se tam i exponáty z místního muzea. To se zatím nachází v budově bývalé české školy. Tamní prostory jsou ale malé a obec by je do budoucna využila k jiným účelům.

„Potřebovali jsme vybudovat prostor, kde by se dalo scházet a probírat věci vážné i méně vážné,“ řekl starosta Herálce Zdeněk Gregor (nestr.).

Obec dům odkoupila v roce 2019 a o tři roky později zahájila jeho rekonstrukci. „Byly tady pouze holé stěny, podlahy nezaizolované. Vnikala sem spodní voda,“ popsal stav místostarosta Herálce Matěj Trávníček (nestr.).

Stavební práce vyšly asi na dvacet milionů korun. Více než polovinu uhradila dotace ministerstva průmyslu a obchodu z programu na regeneraci brownfieldů pro podnikatelské využití.

  • Brownfield je nemovitost (pozemek nebo objekt), která se nachází na v současnosti nebo v minulosti zastavěném území, není efektivně využívaná a je zanedbaná, případně i kontaminovaná.
  • Jedná se o nemovitost, kterou nelze efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace.
  • Brownfield obvykle vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity.

Zdroj: brownfieldy.gov.cz

Druhá proměna brownfieldu v obci

Jde už o druhý úspěšný projekt přeměny brownfieldu v Herálci. V září 2024 obec dokončila regeneraci objektu z roku 1921. Od roku 1985 byl nevyužívaný a chátral. Proto se obec v roce 2019 rozhodla nemovitost odkoupit od původního majitele a zároveň požádala o dotaci z programu na regeneraci brownfieldů.

Multifunkční dům v Herálci
Zdroj: brownfieldy.gov.cz

V přízemí jsou prodejny, ve druhém patře tři byty. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly přibližně 22 milionů korun, z čehož dotace činila 18 milionů.

Z brownfieldů vznikají nové čtvrti i centra komunitního života
Ilustrační foto

Pět inspirativních projektů

Podle národní databáze je nejvíc brownfieldů v Moravskoslezském kraji – 709, potom v Ústeckém kraji – 527 a Libereckém kraji – 502. Z opuštěných areálů, chátrajících budov a zapomenutých koutů měst se v mnoha případech daří znovu vytvářet funkční místa. Portál Brownfields vybral pět inspirativních projektů, které se právě revitalizují a jejichž dokončení se blíží.

V Hrotovicích na Vysočině aktuálně vzniká na místě bývalé sokolovny a kluziště moderní multifunkční dům. V září by se nového víceúčelového domu měli dočkat také obyvatelé obce Malý Újezd ve Středočeském kraji. Na místě bývalého zájezdního hostince a později neúspěšně provozované prodejny nábytku vzniká budova, která nabídne společenský sál, bistro, klubovny, malý obchod i dva obecní byty.

Na místě původního souboru nevyhovujících budov v Čechově ulici ve Šlapanicích u Brna právě vzniká objekt, který propojí veřejné i komerční využití. Součástí budou provozovny, jako jsou květinářství, knihkupectví, veterinární i zubní ordinace nebo kosmetické služby, zároveň ale i prostory pro veřejnost.

GALERIE
Proměna brownfieldu ve Šlapanicích u Brna

Za pozornost podle portálu stojí také rekonstrukce východního křídla zámku ve středočeském Buštěhradu. Navazuje na dřívější etapy postupné obnovy tohoto památkově chráněného areálu. V části, která dosud nebyla využívána, vzniká soukromá základní škola pro 120 žáků.

Jedním z nejrozsáhlejších projektů současné regenerace brownfieldů je obnova bývalého pivovaru Pánů zlaté růže v historickém centru Jindřichova Hradce. Objekt ze šestnáctého století, který je národní kulturní památkou, dlouhodobě chátral, a to především po požáru, jenž v roce 2011 zasáhl západní část renesanční budovy. V bývalém pivovaru vznikne multikulturní centrum s galerií, divadelním sálem a muzeem veteránů a zároveň nové zázemí pro výrobu piva a restauraci.

Výběr redakce

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky rozebrali vládní hospodářskou strategii

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky rozebrali vládní hospodářskou strategii

před 6 mminutami
Lvovem otřásly výbuchy, starosta je označil za teroristický útok

Lvovem otřásly výbuchy, starosta je označil za teroristický útok

02:04Aktualizovánopřed 12 mminutami
Šest mrtvých po ruských útocích v Sumské oblasti, zasažena byla i továrna americké firmy

Šest mrtvých po ruských útocích v Sumské oblasti, zasažena byla i továrna americké firmy

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Pákistán hlásí úder proti ozbrojencům, Kábul ho viní z bombardování civilistů

Pákistán hlásí úder proti ozbrojencům, Kábul ho viní z bombardování civilistů

01:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou
U fronty na Ukrajině chybí zdravotníci. Krev odebírají i během ostřelování

U fronty na Ukrajině chybí zdravotníci. Krev odebírají i během ostřelování

před 1 hhodinou
Více než třem stům politických vězňů udělily venezuelské úřady amnestii

Více než třem stům politických vězňů udělily venezuelské úřady amnestii

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Česko-slovenský dokument je nejlepším na Berlinale, může se ucházet o Oscara

Česko-slovenský dokument je nejlepším na Berlinale, může se ucházet o Oscara

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Únava z války je lhostejnost k budoucnosti, řekl Pavel na akci na podporu Ukrajiny

Únava z války je lhostejnost k budoucnosti, řekl Pavel na akci na podporu Ukrajiny

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Když brownfieldy ožívají. Špačkův dům na Žďársku zahrne vedle restaurace a sálu i muzeum

Obec Herálec na Žďársku dokončila rozsáhlou rekonstrukci dlouho nevyužívaného Špačkova domu. Historická budova z počátku dvacátého století se proměňuje v nové centrum společenského a kulturního dění s restaurací, muzeem a sálem. Projekt podpořila dotace z programu na regeneraci brownfieldů pro podnikatelské účely.
před 38 mminutami

Únava z války je lhostejnost k budoucnosti, řekl Pavel na akci na podporu Ukrajiny

Pokud někdo říká, že ho válka unavuje, staví se lhostejně k naší budoucnosti, prohlásil v sobotu odpoledne prezident Petr Pavel na pražském Staroměstském náměstí na akci Společně za Ukrajinu! k blížícímu se čtvrtému výročí plnohodnotné ruské invaze do sousední země. Ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč následně poděkoval Čechům za podporu. Vystoupili také rodiče padlých českých dobrovolníků nebo svědci ruských zvěrstev. Shromáždění podobného rázu se konala i v dalších městech v republice.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

VideoBaterie v elektrokoloběžce vybuchne a zapálí byt, popsali hasiči sílící trend

Hasiči ze severní Moravy upozorňují na specifický sílící trend – přibývá bytů zapálených po výbuchu baterií v elektrokoloběžkách. Podle nich je nejčastější příčinou výbuchu a požáru neodborná manipulace nebo nevhodné skladování. „Ty baterie nemají rády vlhko, nulové a záporné teplotní hodnoty,“ sdělil náměstek pro prevenci moravskoslezských hasičů Miloš Střelka. Podle něj je potřeba koloběžky ideálně skladovat pod kamerovým dohledem s autonomní detekcí. V loňském roce zasahovali moravskoslezští hasiči celkem u dvaceti požárů elektrokoloběžek. Zraněno nebo evakuováno při nich bylo okolo stovky lidí. Celkem v roce 2025 hasiči vyjížděli k největšímu počtu požárů v domácnostech za poslední dekádu. Bylo jich přes 3,5 tisíce. Nejčastěji vznikly z nedbalosti.
před 12 hhodinami

V neděli se v části Česka objeví ledovka, poté hrozí vzedmutí toků

V neděli se v části Česka, především v Olomouckém kraji, objeví ledovka. Poté hrozí v některých regionech, hlavně v Čechách, vzedmutí toků kvůli dešti a tání sněhu po oteplení. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Zájem o doučování zdarma roste. Nabízí ho knihovny či neziskovky

Zájem o doučování zdarma pro děti roste, České televizi to potvrdily oslovené organizace. Ty se ale často potýkají s nedostatkem dobrovolníků. Největší zájem je o individuální doučování. Dětem ze znevýhodněného prostředí ho nabízí například Člověk v tísni. V některých oblastech ale musí rodiny čekat na termín měsíce, v Praze až dva roky. Doučování zdarma pro všechny děti dlouhodobě nabízí i některé knihovny. Několik z nich, jako například v Sezimově Ústí, už ale muselo kvůli nedostatku dobrovolníků doučování přerušit.
včera v 07:00

Výrobci pardubického perníku bojují s náklady i nedostatkem lidí

Výrobci pardubického perníku se potýkají s vysokými cenami energií i nedostatkem pracovníků. Jeden ze tří hlavních producentů letos skončil. Tradiční medová pochoutka s evropskou ochranou původu ale z Pardubic podle zástupců města nezmizí.
20. 2. 2026

V Krkonoších po srážce na sjezdovce zemřela lyžařka

Na sjezdovce v krkonošském středisku Harrachov na Jablonecku zemřela v pátek odpoledne žena seniorského věku. Srazila se s jiným lyžařem, uvedla policie na síti X. Okolnosti nehody vyšetřuje. K určení příčiny smrti bude nařízena soudní pitva, napsala na webu krajská policejní mluvčí. V této zimní sezoně je to podle Horské služby první taková událost.
20. 2. 2026Aktualizováno20. 2. 2026

Na Královéhradecku je ptačí chřipka v chovu s 230 tisíci nosnic

Přes dvě stě třicet tisíc nosnic musí vybít firma z Kosiček na Královéhradecku – v jejím chovu se potvrdila ptačí chřipka. Likvidaci zvířat musela kvůli nákaze provést i před pěti lety. Obnovit chov se jí tehdy podařilo do roka. Podnik dodává na český trh asi půl milionu vajec denně, z toho právě ve své kosičské drůbežárně jich produkuje zhruba třetinu. Vzhledem k velkému počtu a náročnější logistice se budou zvířata utrácet až začátkem příštího týdne, informovala Státní veterinární správa.
20. 2. 2026
Načítání...