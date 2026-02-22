Když brownfieldy ožívají. Špačkův dům na Žďársku zahrne vedle restaurace a sálu i muzeum

Obec Herálec na Žďársku dokončila rozsáhlou rekonstrukci dlouho nevyužívaného Špačkova domu. Historická budova z počátku dvacátého století se proměňuje v nové centrum společenského a kulturního dění s restaurací, muzeem a sálem. Projekt podpořila dotace z programu na regeneraci brownfieldů pro podnikatelské účely.
Ve Špačkově domě bývalo řeznictví i hostinec, po rekonstrukci se tam otevřela nová restaurace. Se svými třinácti sty obyvateli se Herálec řadí k výjimkám – podniky na venkově spíše zanikají. „Myslím si, že i na malé obci se dá vytvořit něco, co může fungovat. Restaurace jako taková tady nebyla, takže konkurence tu není žádná,“ řekl jednatel restaurace Marin Miličevič.
A nejen to, Špačkův dům se má stát centrem kulturního dění. Sídlí tam knihovna, nabízí společenský sál a přesunou se tam i exponáty z místního muzea. To se zatím nachází v budově bývalé české školy. Tamní prostory jsou ale malé a obec by je do budoucna využila k jiným účelům.
„Potřebovali jsme vybudovat prostor, kde by se dalo scházet a probírat věci vážné i méně vážné,“ řekl starosta Herálce Zdeněk Gregor (nestr.).
Obec dům odkoupila v roce 2019 a o tři roky později zahájila jeho rekonstrukci. „Byly tady pouze holé stěny, podlahy nezaizolované. Vnikala sem spodní voda,“ popsal stav místostarosta Herálce Matěj Trávníček (nestr.).
Stavební práce vyšly asi na dvacet milionů korun. Více než polovinu uhradila dotace ministerstva průmyslu a obchodu z programu na regeneraci brownfieldů pro podnikatelské využití.
- Brownfield je nemovitost (pozemek nebo objekt), která se nachází na v současnosti nebo v minulosti zastavěném území, není efektivně využívaná a je zanedbaná, případně i kontaminovaná.
- Jedná se o nemovitost, kterou nelze efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace.
- Brownfield obvykle vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity.
Zdroj: brownfieldy.gov.cz
Druhá proměna brownfieldu v obci
Jde už o druhý úspěšný projekt přeměny brownfieldu v Herálci. V září 2024 obec dokončila regeneraci objektu z roku 1921. Od roku 1985 byl nevyužívaný a chátral. Proto se obec v roce 2019 rozhodla nemovitost odkoupit od původního majitele a zároveň požádala o dotaci z programu na regeneraci brownfieldů.
V přízemí jsou prodejny, ve druhém patře tři byty. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly přibližně 22 milionů korun, z čehož dotace činila 18 milionů.
Pět inspirativních projektů
Podle národní databáze je nejvíc brownfieldů v Moravskoslezském kraji – 709, potom v Ústeckém kraji – 527 a Libereckém kraji – 502. Z opuštěných areálů, chátrajících budov a zapomenutých koutů měst se v mnoha případech daří znovu vytvářet funkční místa. Portál Brownfields vybral pět inspirativních projektů, které se právě revitalizují a jejichž dokončení se blíží.
V Hrotovicích na Vysočině aktuálně vzniká na místě bývalé sokolovny a kluziště moderní multifunkční dům. V září by se nového víceúčelového domu měli dočkat také obyvatelé obce Malý Újezd ve Středočeském kraji. Na místě bývalého zájezdního hostince a později neúspěšně provozované prodejny nábytku vzniká budova, která nabídne společenský sál, bistro, klubovny, malý obchod i dva obecní byty.
Na místě původního souboru nevyhovujících budov v Čechově ulici ve Šlapanicích u Brna právě vzniká objekt, který propojí veřejné i komerční využití. Součástí budou provozovny, jako jsou květinářství, knihkupectví, veterinární i zubní ordinace nebo kosmetické služby, zároveň ale i prostory pro veřejnost.
Za pozornost podle portálu stojí také rekonstrukce východního křídla zámku ve středočeském Buštěhradu. Navazuje na dřívější etapy postupné obnovy tohoto památkově chráněného areálu. V části, která dosud nebyla využívána, vzniká soukromá základní škola pro 120 žáků.
Jedním z nejrozsáhlejších projektů současné regenerace brownfieldů je obnova bývalého pivovaru Pánů zlaté růže v historickém centru Jindřichova Hradce. Objekt ze šestnáctého století, který je národní kulturní památkou, dlouhodobě chátral, a to především po požáru, jenž v roce 2011 zasáhl západní část renesanční budovy. V bývalém pivovaru vznikne multikulturní centrum s galerií, divadelním sálem a muzeem veteránů a zároveň nové zázemí pro výrobu piva a restauraci.