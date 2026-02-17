Kubova náměstkyně zřejmě postavila dům bez povolení. Černá stavba to není, tvrdí


před 16 mminutami|Zdroj: ČT24
Místo výhledu na rybník zeď. Chatař přišel po 50 letech kvůli nové stavbě o unikátní panorama. Nový dům, zřejmě bez platného stavebního povolení, si v jeho sousedství postavila náměstkyně jihočeského hejtmana Martina Kuby (dříve ODS, nyní Naše Česko) a budějovická radní Lucie Kozlová (nestr.). Ta tvrdí, že o černou stavbu nejde. Kauzu aktuálně řeší stavební úřad. Detaily zjišťoval na místě pro Reportéry ČT Petr Vodseďálek.

„Tady se nachází naše nemovitost a zde na té straně je rodinná vilka, která tady vyrostla místo malé původní chatky,“ ukazuje místo chatař Tomáš Němeček. Nový a o patro vyšší dům teď muži blokuje výhled na rybník, který dříve míval.

Rybník Dehtář je se svými 233 hektary vodní plochy vyhledávanou turistickou oblastí a v poslední době také lukrativní lokalitou k bydlení. Na jeho břehu se nachází stejnojmenná osada s desítkami rekreačních chat. Původní objekty pocházejí z minulého století a jelikož je v okolí málo stavebních pozemků, jejich majitelé je převážně opravují. Nové stavby v lokalitě mohou vyrůst jen v souladu s územním plánem. Ten stanovuje, že nové chaty mají mít zhruba 50 metrů čtverečních, nesmějí přesáhnout výšku 7,5 metru a zabírat více než 35 procent plochy stavebního pozemku.

„Jsem z toho smutný a jsem hrozně naštvaný. Vlastně (to bylo) bez jakékoliv komunikace, jakéhokoliv oznámení, jak ta stavba bude vypadat. Nikdo s námi nic neprobral, nikdo nepřišel, neřekl nám nic. Prostě začali bourat,“ vzpomíná Němeček.

Chatu na sousedním pozemku dělníci zbourali na začátku roku 2024. Bylo to krátce poté, co byla v katastru nemovitostí přepsána na novou majitelku – náměstkyni jihočeského hejtmana Kozlovou. Ještě ten samý rok začala na místě růst nová stavba. Podle Němečka bez platného stavebního povolení a v rozporu s územním plánem.

Kozlová: Všechno je v pořádku, chybí jen jeden dokument

„Já se k tomu v tomhle ohledu opravdu vyjadřovat nechci. Já mám všechno v pořádku. Jediné, co tam není, tak není změna projektu před dokončením stavby,“ reaguje Kozlová. Černá stavba to podle ní určitě není.

„Stavební povolení, které měl předchozí majitel vydané, bylo na rekonstrukci rekreačního objektu. A pak jsme najednou zjistili, že rekonstrukce rekreačního objektu probíhá tak, že celá chata zmizela, byla rozebrána a byly vybagrovány větší základy,“ popsal Němeček. „Myslím, že tato stavba je dvakrát tak velká, jak byla ta původní. Co se týče základů. A výška je, myslím, tak o to patro, které je nahoře, navíc,“ doplnil. „Nám blokuje výhled a hlavně střecha je roztažená, původně taková nebyla,“ popsal.

Starosta: Stavba odpovídá plánu, problémová je plocha

Podle starosty Žabovřesek, kam osada Dehtáře spadá, je ale nová stavba víceméně v pořádku. „Podle našeho územního plánu ta stavba vlastně všechno splňuje,“ řekl starosta Lukáš Houdek (nez.). Jediné, co podle něj neodpovídá, je zastavěná plocha. „My tu máme napsáno, že velikost může být zhruba padesát metrů čtverečních, a ten dům má zhruba šedesát,“ uvedl.

Dělníci dům stavěli i přes výslovný zákaz úřadů. Kauzu zmapovali Reportéři ČT
Černá stavba ve Včelákově

Právník: Rekonstrukce nemůže znamenat demolici a novostavbu

Podle právníka Michala Kuka je situace, kdy na základě stavebního povolení na rekonstrukci nějakého objektu dojde ke zbourání a postavení nové budovy, v rozporu se stavebním povolením. „V průběhu realizace není možné vybočit z těch parametrů, které jsou ve schváleném záměru. Tam, kde člověk načerno stavbu zbourá a postaví novou, má dva problémy. Jednak nezákonně odstranil stavbu a pak ještě postavil černou stavbu,“ vysvětlil.

Němeček se proto obrátil přímo na stavební úřad v Českých Budějovicích s žádostí o prošetření postupu nové majitelky. Ani po půl roce ale nezná výsledek.

Úředník, který má celou oblast na starosti, mimo kameru potvrdil, že žádné nové stavební povolení nevydával. To znamená, že dům pravděpodobně vznikl na základě starého stavebního povolení z roku 2013, které ale bylo pouze na rekonstrukci rekreační chaty.

„Já to nechám na stavebním úřadu. Pokud tam bude nějaké opomenutí, tak se to budu snažit napravit. Můj partner je stavař, partnerův syn je architekt. Tak jsem všechny ty technické věci nechala víceméně na nich,“ tvrdí Kozlová. Po telefonu přiznala, že chybí minimálně jeden potřebný dokument – schválení změny projektu před dokončením stavby, jak už bylo zmíněno výše.

„Stavební povolení není univerzální“

„Stavební povolení není univerzální a člověk je vázán tím záměrem, který v něm byl schválen. Nemůže najednou realizovat jiný. Pokud chce záměr změnit, musí to zase řešit se stavebním úřadem,“ vysvětlil právník. Stavebník může úřad požádat o změnu projektu před dokončením stavby, a to v případech, kdy zjistí, že je nutné provést změny oproti původnímu povolení. Změnu ale prý nelze legitimně schválit, pokud již byla bez povolení provedena. V takovém případě hrozí pokuta až dva miliony korun a řízení o odstranění stavby.

Tiskový odbor příslušného stavebního úřadu ČT napsal, že kontrola ve smyslu stavebního zákona nebyla ukončena a nemůže tak její průběh komentovat.

„Připadá mi, že je to celé záměrně zdržované, aby se ta stavba mohla dostavět, aby to všechno mohlo proběhnout. A myslím, že následně je to připravované na to, aby mohlo dojít k dodatečné kolaudaci a dodatečné legalizaci, což si myslím, že není dobře,“ nechal se slyšet Němeček.

Kuba je podruhé jihočeským hejtmanem
Martin Kuba

Roky v politice

Lucie Kozlová se v politice pohybuje přes deset let. Začínala v hnutí ANO, za které se v roce 2016 dostala až do vedení kraje. Po dvou letech hnutí opustila a v následujících krajských volbách už kandidovala za ODS. Ani tam ale nevydržela a po loňských parlamentních volbách, kdy ohlásil odchod z ODS hejtman Martin Kuba, odešla společně s ním.

To, že by z pozice náměstkyně hejtmana měla vliv na to, aby stavba byla legalizována, odmítá. „To přeci není možné, abych já ze své pozice ovlivňovala něco, co vůbec nepatří do mé kompetence a nepřísluší mi to ovlivňovat v žádném případě,“ sdělila.

Že by Kozlová jako druhá nejmocnější žena v kraji mohla mít při jednání se stavebním úřadem nějakou výhodu, odmítl i hejtman Kuba. „Ode mě slyšela, že si to musí vyřešit tak, jako to musí vyřešit každý občan Česka. A teď je třeba počkat na to řízení. Jestli jí něco nařídí, dají nějakou pokutu, jestli tam nějaké pochybení bylo nebo ne, to já nevím a v žádném případě se tím ani nehodlám zabývat, protože to vůbec nespadá do kompetence hejtmana ani politika,“ poznamenal.

Nové hnutí jihočeského hejtmana Kuby se bude jmenovat Naše Česko
Martin Kuba

Martin Kuba po odchodu z ODS ohlásil založení vlastního politického hnutí. Jeho jméno – Naše Česko – oznámil na začátku února. Kozlová by měla být jednou z nových členek uskupení. „Já si myslím, že v souvislosti s novým politickým hnutím, a budu doufat, že ani z vaší strany, to žádnou souvislost nemá,“ řekla Kozlová.

„Vzhledem k tomu, že ta kauza se týká lokálního tématu, na které jsme my Češi ještě poměrně dost hákliví – jako je protekce, ochrana přírody, nepovolená stavba a tak dál – je opravdu potřeba ukázat, jaké je DNA toho nového projektu,“ poznamenala politoložka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Marcela Konrádová.

Kuba a jeho nové uskupení chce kandidovat ve volbách do obecních zastupitelstev, které budou letos. Počítá i s Kozlovou. „Nepředpokládám, že udělala něco, co by bylo tak hrozné, že by nemohla pokračovat ve svojí práci,“ potvrdil zájem o další spolupráci s Kozlovou Kuba.

„Extrémně nepříjemná kauza“

„Vzhledem k tomu, že Martin Kuba celý narativ kolem Našeho Česka buduje tak, že to je poctivost, že to je znalost prostředí, že to chtějí dělat jinak, efektivně a pro lidi, tak samozřejmě tahle kauza je extrémně nepříjemná,“ míní politoložka.

„Určitě to působí tak, že si zkusili trošku zjednodušit situaci a využít toho, že už tam nějaké stavební povolení měli, a navazovat na něj, (raději) než začínat od nuly. Ale je otázka, v jaké míře se snažili našroubovat existující stavební povolení na to, aby je mohli zneužít – a k tomu si tam postavit svůj vysněný domek,“ poznamenal Kuk.

Chatař Němeček zatím čeká na řešení, se kterým přijde stavební úřad. Nechce se smířit s tím, že by po padesáti letech, co na chatu u rybníka jezdí, přišel o unikátní výhled. „Očekávám, že bude naplněn zákon a že ten zákon se bude dodržovat tak, že platí pro všechny úplně stejně – ať je to politik, nebo řadový občan. A že prostě dojde buď k odstranění té stavby a postavení stavby takové, jaká by tady měla být, anebo ke snížení té stavby minimálně o to patro,“ uzavřel.

