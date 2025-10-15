Dělníci dům stavěli i přes výslovný zákaz úřadů. Kauzu zmapovali Reportéři ČT

Podnikatel Zdeněk Navrátil si vybral malebné místo za vesnicí Včelákov na Chrudimsku, koupil tam zemědělský pozemek a bez jakýchkoli povolení začal stavět. Místní jen bezmocně sledovali, jak jim stavba roste před očima. Dělníci pokračovali v práci i přes výslovný zákaz úřadů. Na ty navíc podnikatel podal trestní oznámení. Podle Reportérů ČT se však díky důslednosti úředníků z Hlinska podařilo stavbu alespoň zastavit. Definitivní rozhodnutí ale zatím nepadlo. O kauze natáčel Tomáš Vlach.
„Ten člověk přijel, na svém pozemku vytrhal stromy a začal stavět. Nemůžete nic. Jste takhle malí,“ popsal starosta městyse Včelákov Jan Pejcha (nestr.). Chování podnikatele Navrátila vadí i místním. „Desetkrát dokládáme, abychom si mohli něco postavit, a tady někdo přijde a neptá se,“ postěžoval si František Rouha. „Doufáme, že to nakonec dopadne podle pravidel a zákona,“ poznamenala Jiřina Pražanová. „Je to zkrátka drzost,“ je přesvědčený Vladimír Novotný.
To, co tak pobuřuje Včelákov, městys s pěti sty šedesáti obyvateli nedaleko Hlinska, stojí na donedávna malebném místě za obcí. Starosta Pejcha vzpomíná, jak se tu předloni na jaře objevil Zdeněk Navrátil z Prahy – vysoce postavený manažer ve stavebnictví a obchodu s realitami, který projevil zájem postavit si dům. Z nabízených parcel se mu ale prý žádná nelíbila, a tak si vybral pozemek za vesnicí. „Ze začátku jsem měl pocit, že jedná v dobré víře. Vystupoval velmi slušně,“ vzpomíná starosta.
V říjnu 2023 koupil Navrátil pozemek a požádal městský úřad v Hlinsku o územně plánovací informaci. Přiložil k ní architektonickou studii rodinného domu. „Na základě toho, co nám předložil, jsme mu sdělili, že v tomto území nelze vůbec stavět,“ popsal letos v červnu Pavel Mudroch ze stavebního úřadu Hlinsko.
Orná půda, na které se stavět nesmí
Pozemek totiž leží na orné půdě a podle územního plánu Včelákova se jedná o nezastavitelné území. „I kdybychom chtěli územní plán změnit, nikdy by to neprošlo. Ten, kdo je za plánování zodpovědný, by to nepovolil,“ doplnil v červnu starosta Pejcha.
Přesto loni v polovině prosince na místo najely bagry a stavba začala. Obyvatelé obce na to upozornili úředníky v Hlinsku, kteří ihned zasáhli. „Vydali jsme rozhodnutí o zákazu stavební činnosti. On to ale nerespektoval, odvolal se ke krajskému úřadu, který odvolání zamítl. Takže rozhodnutí je pravomocné a on by neměl stavět,“ popsal Mudroch.
Podnikatel podal na úředníky trestní oznámení
Reportéři ČT při natáčení letos v červnu zjistili, že se na místě i přes zákaz pohybují dělníci, kteří tvrdili, že „jen uklízejí“. Veškerý pohyb sledovaly kamery. Ti, kteří s Navrátilem jednali, vzpomínají, že si je nahrával běžně. Na úředníky podal trestní oznámení. „Obvinil nás, že jsme podjatí, vyplynulo to z jednání, které si nahrával. Náš vedoucí to úplně diplomaticky nezvládl. Ale tomu předcházelo několik jednání, kdy jsme mu říkali, že stavět nemůže, a on přesto pokračoval,“ popsal Mudroch.
Tajemník úřadu kvůli možné podjatosti předal řízení na kraj, který případ přidělil stavebnímu úřadu v Poličce. Úředníci v Hlinsku se každopádně důsledně zaměřili na firmu, která na místě pracovala. „Uložili jsme jí vysokou pokutu, kterou zaplatila. Když ale dál nerespektovala naše požadavky, zahájili jsme další sankční řízení a udělili další pokutu. Od té doby je na stavbě tři měsíce klid,“ přiblížil Mudroch. Úřad zároveň podal na Navrátila trestní oznámení kvůli stavbě navzdory zákazu. Případem se zabývá policie.
Dům bez sítí a bez povolení
Podle místních je opravdu na místě od června klid – dělníci zmizeli, kamery byly odstraněny a stavební materiál odvezen. Navrátil na opakované pokusy Reportérů ČT o kontakt nereagoval.
V e-mailu zastupitelstvu ze 7. března 2025 tvrdil, že po konzultaci s odborníky i se starostou získal informaci, že pozemek je součástí budoucí rozvojové oblasti obce. „Plně si uvědomujeme, že cesta dodatečného stavebního povolení není standardní ani ideální. Mrzí nás, že jsme se ocitli v této situaci, ale přivedly nás k tomu okolnosti a časová tíseň,“ napsal Navrátil.
Dům také stojí v lokalitě, kam nevedou žádné inženýrské sítě – k nejbližším je to zhruba 400 metrů. Není tam elektřina ani voda, a stavebník si proto nechal vyvrtat průzkumný vrt, který však nemůže sloužit jako zdroj pitné vody.
Nejde o ojedinělý případ
Podobných kauz přitom přibývá. Ve Včelákově dobře znají případ z nedalekých Pardubic, kde si podnikatel Miloš Holeček postavil načerno vilu částečně v parku – a nakonec ji dokázal zlegalizovat.
Naopak na Svitavsku skončilo pět lidí před soudem kvůli přístavbě chaty na místě původní kůlny. Tři úředníci z Moravské Třebové, kteří stavbu povolili v rozporu s územním plánem, dostali zatím nepravomocně podmíněné tresty.
Verdikt má padnout v Poličce
O osudu černé stavby ve Včelákově nyní rozhoduje stavební úřad v Poličce. „Stavební úřad pokračuje v řízení o nařízení odstranění stavby. V současnosti jsou stanoveny úkony spojené s místním šetřením,“ uvedla k záležitosti mluvčí města Naďa Šauerová.
„Nedovedu si představit, že si někdo chce postavit dům tam, kde nesmí. Co tady chce dělat, jak tady chce bydlet? Přijít třeba do hospody na pivo?“ uzavírá starosta Pejcha.