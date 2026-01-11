Od pondělí hrozí při mrznoucím dešti tvorba ledovky

V západní polovině České republiky se bude od pondělního večera tvořit při mrznoucím dešti ledovka, v úterý se rozšíří k východu. V pásu od severozápadních Čech přes střední Čechy směrem na jihozápad Moravy může její tloušťka dosáhnout dvou až pěti milimetrů, sdělil v neděli Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Hrozí úrazy a komplikace v dopravě.
V noci na pondělí a ráno budou podle předpovědi na celém území kromě jihu Moravy a části Moravskoslezského kraje klesat teploty pod minus 12 stupňů, během dne pak bude sněžení od západu přecházet v mrznoucí déšť. S následnou tvorbou ledovky by od pondělního večera měli počítat lidé ve všech krajích, nicméně v severovýchodních regionech je její výskyt málo pravděpodobný, doplnili meteorologové.
Při ledovce hrozí úrazy při uklouznutí i problémy v dopravě. Meteorologové doporučují, aby lidé venku chodili opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by podle nich měli vycházení ven omezit. Také řidiči by měli jezdit obezřetně a při plánování cesty počítat s časovou rezervou, měli by snížit rychlost kvůli nebezpečí smyku.
Ledovka vzniká při mrznoucím dešti či mrholení rovněž na větvích, plotech, drátech či sloupech. Vodní kapky se po dopadu na povrchy rozlijí, zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Pokud je ledovka silnější, může tak podle meteorologů způsobit i výpadky třeba v dodávce elektřiny a není vyloučeno ani lámání větví.