Od pondělí hrozí při mrznoucím dešti tvorba ledovky


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK

V západní polovině České republiky se bude od pondělního večera tvořit při mrznoucím dešti ledovka, v úterý se rozšíří k východu. V pásu od severozápadních Čech přes střední Čechy směrem na jihozápad Moravy může její tloušťka dosáhnout dvou až pěti milimetrů, sdělil v neděli Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Hrozí úrazy a komplikace v dopravě.

V noci na pondělí a ráno budou podle předpovědi na celém území kromě jihu Moravy a části Moravskoslezského kraje klesat teploty pod minus 12 stupňů, během dne pak bude sněžení od západu přecházet v mrznoucí déšť. S následnou tvorbou ledovky by od pondělního večera měli počítat lidé ve všech krajích, nicméně v severovýchodních regionech je její výskyt málo pravděpodobný, doplnili meteorologové.

Při ledovce hrozí úrazy při uklouznutí i problémy v dopravě. Meteorologové doporučují, aby lidé venku chodili opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by podle nich měli vycházení ven omezit. Také řidiči by měli jezdit obezřetně a při plánování cesty počítat s časovou rezervou, měli by snížit rychlost kvůli nebezpečí smyku.

Ledovka vzniká při mrznoucím dešti či mrholení rovněž na větvích, plotech, drátech či sloupech. Vodní kapky se po dopadu na povrchy rozlijí, zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Pokud je ledovka silnější, může tak podle meteorologů způsobit i výpadky třeba v dodávce elektřiny a není vyloučeno ani lámání větví.

Výběr redakce

Protesty v Íránu mají téměř dvě stě obětí, Izrael je ve stavu pohotovosti

Protesty v Íránu mají téměř dvě stě obětí, Izrael je ve stavu pohotovosti

06:24Aktualizovánopřed 2 mminutami
Od pondělí hrozí při mrznoucím dešti tvorba ledovky

Od pondělí hrozí při mrznoucím dešti tvorba ledovky

před 34 mminutami
Ruské údery na Doněckou oblast nepřežili čtyři lidé

Ruské údery na Doněckou oblast nepřežili čtyři lidé

před 44 mminutami
Gigafactory v Dolní Lutyni postavena nebude, řekl Babiš

Gigafactory v Dolní Lutyni postavena nebude, řekl Babiš

11:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Hasiči vytáhli na povrch muže zraněného v jeskyni v Moravském krasu

Hasiči vytáhli na povrch muže zraněného v jeskyni v Moravském krasu

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Provoz malých vodních elektráren v mrazech blokují ledy

Provoz malých vodních elektráren v mrazech blokují ledy

před 6 hhodinami
Amalgámové plomby končí, pojišťovny začínají proplácet bílé

Amalgámové plomby končí, pojišťovny začínají proplácet bílé

před 7 hhodinami
Stát při zpětném odkupu bitcoinů kvůli tržní hodnotě vyplatil o 45 milionů více

Stát při zpětném odkupu bitcoinů kvůli tržní hodnotě vyplatil o 45 milionů více

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Od pondělí hrozí při mrznoucím dešti tvorba ledovky

V západní polovině České republiky se bude od pondělního večera tvořit při mrznoucím dešti ledovka, v úterý se rozšíří k východu. V pásu od severozápadních Čech přes střední Čechy směrem na jihozápad Moravy může její tloušťka dosáhnout dvou až pěti milimetrů, sdělil v neděli Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Hrozí úrazy a komplikace v dopravě.
před 34 mminutami

Gigafactory v Dolní Lutyni postavena nebude, řekl Babiš

Továrna na výrobu baterií do elektroaut v Dolní Lutyni na Karvinsku postavena nebude, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) v příspěvku na sociální síti. Poukázal na nesouhlas tamních obyvatel. Výstavbu plánovala bývalá vláda Petra Fialy (ODS). Starosta obce Pavel Buzek (STAN) řekl, že pro něj jde o novou informaci, obyvatelé podle něj ale zřejmě na pozemcích nebudou chtít žádnou továrnu.
11:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Hasiči vytáhli na povrch muže zraněného v jeskyni v Moravském krasu

Po téměř 21 hodinách byl zraněný muž vytažen z jeskynního systému u Rudice na Blanensku v Moravském krasu, uvedli v neděli kolem 8:40 hasiči. Po ošetření byl převezen do nemocnice. Podle reportéra ČT Tomáše Foltána patřil do skupiny tří profesionálních speleologů, kteří měli v jeskyni v sobotu za úkol prohlédnout podzemní prostor pro možnost dalšího rozšíření.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

V Brně na hlavním nádraží vykolejila lokomotiva, provoz je omezen

Na brněnském hlavním nádraží ráno při posunu částečně vykolejila lokomotiva. Provoz v místě je velmi omezen, většina dálkových spojů jede odklonem podobně jako regionální vlaky, které v některých úsecích ale nahradily i autobusy. Informoval o tom mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka a České dráhy (ČD). Podle Kavky ve vykolejené soupravě necestovali lidé.
před 2 hhodinami

Provoz malých vodních elektráren v mrazech blokují ledy

Vodní elektrárny při teplotách pod bodem mrazu často čelí problémům. Když se přidá dlouhodobé sucho, obzvláště ty malé je složité udržet v provozu. Jejich náhony totiž může zablokovat ledová tříšť, která se tvoří hlavně v přítocích ve vyšších nadmořských výškách. Oproti tomu větší energetická díla třeba na Vltavské kaskádě mohou elektřinu vyrábět bez omezení, protože mají v zádech velká vodní jezera a toky k přivaděčům k turbínám jsou umístěny dostatečně nízko, aby je led neohrozil.
před 6 hhodinami

Amalgámové plomby končí, pojišťovny začínají proplácet bílé

Amalgámové plomby zubaři v Česku musí přestat používat, podle nových evropských pravidel materiál se rtutí budou moci od července použít už jen ve výjimečných případech. Pojišťovny bílé výplně již začaly proplácet. Část stomatologů ale změny kritizuje – ty základní bílé, které jsou plně hrazené, podle nich nejsou dostatečně odolné. Vyhotovení bílé vrstvené plomby navíc zubaři trvá delší čas, proto se jeho návštěvy prodraží.
před 7 hhodinami

Stát při zpětném odkupu bitcoinů kvůli tržní hodnotě vyplatil o 45 milionů více

Na víc než 53 milionů korun vyšla stát takzvaná bitcoinová kauza. Většinu peněz vyplatil lidem, kteří si od něj kryptoměnu koupili. Skoro osm milionů ministerstvo spravedlnosti zaplatilo za právní posudky a analýzy. Podle nového šéfa resortu Jeronýma Tejce (nestr. za ANO) přitom není jisté, že úřad někdy bude moci s darovanými bitcoiny nakládat.
před 7 hhodinami

Sněhová situace přeje lyžařům a běžkařům

Díky ideálním sněhovým podmínkám v Česku otevřela menší a níže položená střediska. Některá z nich přitom po několikaleté přestávce. Lyžaři si kvalitu sněhu pochvalují například v Kašperských horách na Šumavě či na Trutnovsku. Na řadě míst se také běžkuje. Provozovatelé velkých lyžařských areálů si nicméně všímají, že přibývá lidí, kteří v zimě vyrazí na hory, i když nelyžují. Proto pro ně rozšiřují aktivity, při kterých lyže nepotřebují. Jde o bobovací dráhy, wellness služby nebo třeba bazény.
před 17 hhodinami
Načítání...