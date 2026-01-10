Sníh komplikuje dostavbu Dvoreckého mostu v Praze


Termín dostavby Dvoreckého mostu přes Vltavu v Praze se blíží, momentálně ale práce komplikuje sníh a mráz. Stavbaři totiž fungují v omezeném režimu, na samotném mostě činnostem brání deseticentimetrová vrstva sněhu. V sobotu také v místě začala výluka tramvají kvůli napojení trolejí. Podle náměstka pražského primátora pro oblast dopravy Jaromíra Beránka (Piráti) se počítá se zprovozněním v průběhu března, otevření se ale také může přesunout až na začátek dubna. Navíc zbývá vyřešit jméno stavby. Rozhodnout o něm už brzy mají lidé v anketě.

