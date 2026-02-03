Nové hnutí jihočeského hejtmana Kuby se bude jmenovat Naše Česko


Nové politické hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby se bude jmenovat Naše Česko. Ochrannou známku pro tento název si nechal zaregistrovat u Úřadu průmyslového vlastnictví, Kuba to poté potvrdil i na svém facebooku. Název a logo svého politického hnutí Kuba oficiálně oznámí na tiskové konferenci, která se uskuteční v úterý od 11:00 v Praze.

„Ano, nové hnutí se bude jmenovat Naše Česko,“ napsal Kuba, bývalý dlouholetý politik ODS. Kromě názvu Naše Česko si dal registrovat i ochrannou známku Naše Česko - Poprvé pořádně a Naše Česko - Budoucnost tvoříme společně.

Kuba loni na podzim oznámil, že po dvaadvaceti letech odchází z ODS a zakládá nové hnutí, které povede na jihu Čech do říjnových komunálních voleb. Rozchod s ODS odůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků. Kuba už dříve řekl, že i když začíná na jihu Čech, chce budovat i republikovou strukturu hnutí.

Populární hejtman má za sebou i vládní angažmá, ve vládě Petra Nečase v letech 2012 a 2013 byl ministrem průmyslu a obchodu. V roce 2020 se stal jihočeským hejtmanem, stál v čele jihočeské ODS. Předloni vedl jako lídr kandidátku ODS, která zvítězila v krajských volbách se ziskem 47 procent.

