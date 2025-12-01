ODS opouští i senátor za českobudějovický obvod Sýkora, míří za Kubou

ODS opouští senátor za českobudějovický obvod Zbyněk Sýkora. Přidá se k jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi, který připravuje vznik nového hnutí. Senátor se tak stal dalším významným jihočeským politikem, který opouští občanské demokraty. Sýkora svůj odchod odůvodňuje tím, že do politiky vstupoval právě kvůli Kubovi, a ne kvůli ODS.
„Od začátku jsem v jeho týmu, ve kterém mě to baví a dává mi to smysl. On mě oslovil s tím, abych do politiky šel. Mám nějaké vize a cíle a k tomu, abych je naplňoval, mi členství v ODS už nedává smysl. Protože podle mě ODS jde směrem, v němž se moje představy nenaplní, ale mohlo by se to povést u našeho nového společného projektu,“ řekl jednačtyřicetiletý senátor.
Kuba ve čtvrtek oznámil, že z ODS po 22 letech odchází a připravuje založení nového hnutí. Odůvodnil to tím, že se názorově rozchází s vedením strany. Následně oznámili odchod ze strany českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová a její první náměstek Petr Maroš, oba se chtějí stát členy Kubova hnutí.
Stejné kroky v pátek avizoval první jihočeský hejtman Jan Zahradník. Naopak některé výrazné jihočeské postavy ve straně zůstávají. Jde například o senátora za Českokrumlovsko Tomáše Jirsu nebo prachatického starostu Jana Bauera.
Sýkora se stal členem ODS v roce 2015. „Nevstupoval jsem do strany kvůli tomu, že jsem tam za každou cenu chtěl. Šel jsem tehdy za Martinem Kubou, který mě oslovil a vedl jihočeskou ODS,“ poznamenal.
Senátorem je od loňského roku, kdy ve druhém kole voleb porazil bývalého ředitele jihočeského letiště Ladislava Ondřicha, jehož nominovalo ANO. „Tím, že odcházím z ODS, se v mé práci nic nemění. Chci se v Senátu nadále nejvíce věnovat tématům, která mi jsou blízká. Je to především sport nebo sociální oblast,“ dodal Sýkora, jenž je mimo jiné předseda Českého paralympijského výboru a českobudějovický radní.