ODS opouští i senátor za českobudějovický obvod Sýkora, míří za Kubou


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

ODS opouští senátor za českobudějovický obvod Zbyněk Sýkora. Přidá se k jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi, který připravuje vznik nového hnutí. Senátor se tak stal dalším významným jihočeským politikem, který opouští občanské demokraty. Sýkora svůj odchod odůvodňuje tím, že do politiky vstupoval právě kvůli Kubovi, a ne kvůli ODS.

„Od začátku jsem v jeho týmu, ve kterém mě to baví a dává mi to smysl. On mě oslovil s tím, abych do politiky šel. Mám nějaké vize a cíle a k tomu, abych je naplňoval, mi členství v ODS už nedává smysl. Protože podle mě ODS jde směrem, v němž se moje představy nenaplní, ale mohlo by se to povést u našeho nového společného projektu,“ řekl jednačtyřicetiletý senátor.

Kuba ve čtvrtek oznámil, že z ODS po 22 letech odchází a připravuje založení nového hnutí. Odůvodnil to tím, že se názorově rozchází s vedením strany. Následně oznámili odchod ze strany českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová a její první náměstek Petr Maroš, oba se chtějí stát členy Kubova hnutí.

Stejné kroky v pátek avizoval první jihočeský hejtman Jan Zahradník. Naopak některé výrazné jihočeské postavy ve straně zůstávají. Jde například o senátora za Českokrumlovsko Tomáše Jirsu nebo prachatického starostu Jana Bauera.

Jihočeský hejtman Kuba opouští ODS, chce založit nové hnutí
Martin Kuba

Sýkora se stal členem ODS v roce 2015. „Nevstupoval jsem do strany kvůli tomu, že jsem tam za každou cenu chtěl. Šel jsem tehdy za Martinem Kubou, který mě oslovil a vedl jihočeskou ODS,“ poznamenal.

Senátorem je od loňského roku, kdy ve druhém kole voleb porazil bývalého ředitele jihočeského letiště Ladislava Ondřicha, jehož nominovalo ANO. „Tím, že odcházím z ODS, se v mé práci nic nemění. Chci se v Senátu nadále nejvíce věnovat tématům, která mi jsou blízká. Je to především sport nebo sociální oblast,“ dodal Sýkora, jenž je mimo jiné předseda Českého paralympijského výboru a českobudějovický radní.

Bývalý hejtman Zahradník odchází z ODS. Přidá se k novému Kubovu hnutí
Poslanec Jan Zahradník (archivní snímek)

Výběr redakce

Krajské předsednictvo ANO navrhne vyloučení deseti brněnských zastupitelů

Krajské předsednictvo ANO navrhne vyloučení deseti brněnských zastupitelů

11:19Aktualizovánopřed 14 mminutami
ODS opouští i senátor za českobudějovický obvod Sýkora, míří za Kubou

ODS opouští i senátor za českobudějovický obvod Sýkora, míří za Kubou

před 15 mminutami
Airbus našel vadu na trupu letadel A320, akcie klesají

Airbus našel vadu na trupu letadel A320, akcie klesají

před 25 mminutami
Kallasová: Reparace v podobě zmrazených ruských aktiv by posílila pozici Evropy

Kallasová: Reparace v podobě zmrazených ruských aktiv by posílila pozici Evropy

14:39Aktualizovánopřed 34 mminutami
Úřad v USA spojuje smrt dětí s vakcínami proti covidu. Bez důkazů, tvrdí kritici

Úřad v USA spojuje smrt dětí s vakcínami proti covidu. Bez důkazů, tvrdí kritici

před 36 mminutami
Žádné výhrady vůči mé osobě neměl, sdělil Juchelka po jednání s Pavlem

Žádné výhrady vůči mé osobě neměl, sdělil Juchelka po jednání s Pavlem

12:01Aktualizovánopřed 37 mminutami
Mám z toho velmi dobrý pocit, řekla Schillerová po jednání s Pavlem

Mám z toho velmi dobrý pocit, řekla Schillerová po jednání s Pavlem

11:00Aktualizovánopřed 59 mminutami
Havlíček s Pavlem jednal o hospodářské politice či energetice

Havlíček s Pavlem jednal o hospodářské politice či energetice

09:43Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

ODS opouští i senátor za českobudějovický obvod Sýkora, míří za Kubou

ODS opouští senátor za českobudějovický obvod Zbyněk Sýkora. Přidá se k jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi, který připravuje vznik nového hnutí. Senátor se tak stal dalším významným jihočeským politikem, který opouští občanské demokraty. Sýkora svůj odchod odůvodňuje tím, že do politiky vstupoval právě kvůli Kubovi, a ne kvůli ODS.
před 15 mminutami

Česká družice VZLUSAT-2 splnila svou misi, pak shořela v atmosféře

Družice VZLUSAT-2 ukončila svou misi, při které pořídila jako první česká družice snímky České republiky ve vysokém rozlišení. Poté postupně klesala, až sestoupila do atmosféry, kde shořela. Družice byla na oběžné dráze přibližně čtyři roky.
před 23 mminutami

Žádné výhrady vůči mé osobě neměl, sdělil Juchelka po jednání s Pavlem

Prezident Petr Pavel v pondělí přijal další tři kandidáty do vlády za hnutí ANO. Jako poslední na Pražský hrad dorazil krátce před polednem kandidát na ministra práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, který jednání označil za konstruktivní. S hlavou státu prý debatovali například o vyloučených lokalitách, důchodech či superdávce. Juchelka také sdělil, že Pavel žádné výhrady vůči jeho osobě neměl.
12:01Aktualizovánopřed 37 mminutami

Mám z toho velmi dobrý pocit, řekla Schillerová po jednání s Pavlem

Prezident Petr Pavel v pondělí přijímá další tři kandidáty do vlády za hnutí ANO. Po nominantovi na post ministra průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi na Pražský hrad dorazila dopoledne také kandidátka na ministryni financí Alena Schillerová. Ta debatu s prezidentem označila za konstruktivní. Pavlovi, který byl podle ní dobře připraven, Schillerová odpovídala na otázky. „Mám z toho velmi dobrý pocit,“ shrnula.
11:00Aktualizovánopřed 59 mminutami

Havlíček s Pavlem jednal o hospodářské politice či energetice

Prezident Petr Pavel v pondělí přijal další tři kandidáty do vlády za hnutí ANO. Jako první na Pražský hrad dorazil před desátou dopoledne nominant na ministra průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ten po jednání sdělil, že s hlavou státu diskutovali o hospodářské politice či energetice. Havlíček deklaroval, že vznikající vláda bude „protržně orientovaná“. Motorem růstu musí být podle kandidáta do čela resortu průmyslu a obchodu privátní sektor.
09:43Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Schodek rozpočtu činil v listopadu 232,4 miliardy korun

Schodek státního rozpočtu se v listopadu prohloubil o 49,3 miliardy korun a dosáhl 232,4 miliardy korun, informovalo ministerstvo financí. Je to nejnižší schodek za posledních šest let, zároveň ale šestý nejhlubší od vzniku Česka. Loni byl rozpočtový deficit na konci listopadu 259,2 miliardy korun. Na celý rok je naplánovaný schodek 241 miliard korun, loni skončil rozpočet deficitem 271,4 miliardy korun.
14:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Policie prověřuje případ rasistických urážek vůči romským dětem ve vlaku

Policie prověřuje případ, kdy romské děti čelily ve vlaku rasistickým urážkám fotbalových fanoušků, pro podezření z přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny. Zároveň hledá svědky, kteří by mohli pomoci se ztotožněním podezřelých nebo mají k incidentu fotografie či kamerové záběry.
před 3 hhodinami

Žádné petardy u nemocnic či útulků. Novela cílí na odpalování pyrotechniky

Odpalovat petardy a rachejtle bude během letošních oslav Mikuláše nebo konce roku více omezené než v minulých letech. Novela zákona se snaží chránit domácí i divoká zvířata, ale také komfort lidí tím, že tuto zábavu vykazuje do míst, kde má méně škodit či rušit.
před 4 hhodinami
Načítání...