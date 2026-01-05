Vláda projedná programové prohlášení či odklad části zákona o podpoře bydlení

Na prvním zasedání v novém roce bude v pondělí vláda ANO, SPD a Motoristů schvalovat své programové prohlášení. Dokument je hotový od konce října, s jeho potvrzením koalice čekala na jmenování vlády. Za týden by s ním měla žádat sněmovnu o důvěru. Ministři projednají také návrh na odklad účinnosti části zákona o podpoře bydlení z 1. července na 1. září či poslaneckou předlohu, který má nahradit zákon o státní službě.
ANO, SPD a Motoristé dopracovali programové prohlášení na konci října ještě před podpisem koaliční smlouvy. Funkce se ministři ujali po jmenování prezidentem Petrem Pavlem 15. prosince.
Programové prohlášení obsahuje mimo jiné závazek nezvyšovat daně, znovu zavést elektronickou evidenci tržeb či nepodnikat kroky k přijetí eura. Počítá i se zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 letech, nová regulace by měla dopadnout na neziskové organizace.
Připravit novelu k odkladu účinnosti části zákona o podpoře bydlení dostalo ministerstvo pro místní rozvoj za úkol na prvním řádném zasedání kabinetu 16. prosince. Do konce června má pak úřad předložit úpravu předpisu, která omezí administrativní zátěž. Ta podle kabinetu spočívá zejména v poradenství, které mají zajišťovat obce. Novela má také přinést úspory pro státní rozpočet, ale i rozpočty obcí. Odklad se týká jen části zákona, další nabyly účinnosti 1. ledna.
Možná změna zákona o státní službě
Ministři projednají i poslanecký návrh koaličních zákonodárců, který má nahradit od července zákon o státní službě novou normou. Ta podle nich umožní rychlejší zeštíhlování státní správy. Zaměstnávání státních úředníků se má více podobat běžnému pracovnímu poměru a řídit se v zásadě zákoníkem práce. Novelu kritizuje opozice, podle odborů jde o diletantský hazard. Žádají vládu, aby předlohu odmítla.
Před zasedáním vlády se jako obvykle sejdou koaliční lídři. Podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) projednají například návrh na zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců v Česku, ale také návrh na zrušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Kabinet v programu zrušení poplatků pro veřejnoprávní média zdůvodňuje snížením zátěže pro občany i firmy. „Naší prioritou je zachování jejich nezávislosti,“ uvádí koalice.
Návrh na jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí
Dalším tématem by mohlo být jmenování poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Turek chyběl v původní nominaci ze zdravotních důvodů, jeho post dočasně zastává šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé).
Premiér Andrej Babiš (ANO) podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka prezidentovi Pavlovi jmenování Turka do čela ministerstva životního prostředí navrhne. Pavel však Turka odmítá a předpokládá, že mu ho Babiš jmenovat členem vlády nenavrhne. Pokud ano, avizoval, že by ho nejmenoval.
- Domácí
- Karel Havlíček
- Tomio Okamura
- Česká republika
- Filip Turek
- Sněmovna
- ANO
- Petr Pavel
- SPD
- Petr Macinka
- Motoristé
- Andrej Babiš
- Jmenování
- Programové prohlášení
- Bydlení
- Vláda
- Koalice
- Opozice
- Veřejnoprávní média
- Státní rozpočet
- Koaliční smlouva
- Programové prohlášení vlády
- Ministerstvo životního prostředí
- Zákon o podpoře bydlení
- Vláda Andreje Babiše