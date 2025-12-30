Vládní koalice chce zrušit služební zákon

Čtveřice poslanců vládní koalice chce od července příštího roku nahradit zákon o státní službě novou normou, která podle nich umožní rychlejší zeštíhlování státní správy. Zaměstnávání státních úředníků se má více podobat běžnému pracovnímu poměru a řídit se v zásadě zákoníkem práce. Upozornil na to server Novinky.cz, podle něhož by změna usnadnila zbavování se lidí dosazených předešlou vládou.
Pod návrhem jsou podepsaní Radek Vondráček a Zuzana Ožanová (oba ANO), předseda Svobodných Libor Vondráček (klub SPD) a Renata Vesecká (Motoristé).
Služební zákon platí od ledna 2015, jeho cílem bylo odpolitizovat státní správu. Česko se k jeho přijetí zavázalo ještě před svým vstupem do EU a jeho nepřijetí Unie dlouho kritizovala. Nový zákon je podle jeho předkladatelů nutný kvůli posílení flexibility státní služby, snížení administrativní náročnosti, strnulosti a přetrvávajícím byrokratickým postupům. Tvůrci normy chtějí zrušit správní řízení při zaměstnávání úředníků a nahradit jej pracovní smlouvou.
„Pracovní smlouvu bude možné v zákonných mezích měnit na základě shodné vůle správního úřadu a státního zaměstnance nebo rovněž jednostranným právním jednáním – převedením nebo přeložením, bude-li to ve veřejném zájmu,“ uvedli tvůrci zákona. Norma podle nich rozšiřuje důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo ruší postavení státního zaměstnance mimo výkon služby.
Podle Novinek by zaměstnanci nově mohli dostat výpověď na základě dvou nevyhovujících pracovních hodnocení, přičemž minimální odstup mezi nimi je v návrhu zkrácen z šedesáti na dvacet dní. Pokud by pracovní místo bylo zrušené v rámci systemizace, stát by se mohl zbavit daného úředníka okamžitě. Libor Vondráček podle serveru připustil, že změny umožní se rychleji zbavit lidí dosazených předchozí garniturou.
Povinnosti a ochrana státního úředníka
Vyhodit státního zaměstnance, stejně jako odvolat vedoucího státního zaměstnance bude možné podle předkladatelů ze zákonem taxativně vymezených důvodů. Kromě zrušení systemizovaného místa a nevyhovujícího pracovního hodnocení k nim má patřit jeho přemístění mimo místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, dlouhodobá zdravotní nezpůsobilost, závažné porušení nebo soustavně méně závažné porušování povinností zaměstnance.
Naopak ochrana postavení státního zaměstnance a stabilita jeho zaměstnání má být zajištěna fixací druhu práce v pracovní smlouvě na systemizované pracovní místo v rámci správního úřadu a na činnosti vykonávané na tomto místě. Státnímu zaměstnanci bude umožněno domáhat se právní ochrany před nezákonným postupem úřadu žalobou k obecnému soudu. Kariérní růst má být posílen možností obsadit pracovní místo státním zaměstnancem zařazeným v témž úřadu nebo v jiném správním úřadu bez výběrového řízení. Návrh také ruší některé výjimky z požadavků na vzdělání.