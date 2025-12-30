Vládní koalice chce zrušit služební zákon


30. 12. 2025Aktualizovánopřed 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Čtveřice poslanců vládní koalice chce od července příštího roku nahradit zákon o státní službě novou normou, která podle nich umožní rychlejší zeštíhlování státní správy. Zaměstnávání státních úředníků se má více podobat běžnému pracovnímu poměru a řídit se v zásadě zákoníkem práce. Upozornil na to server Novinky.cz, podle něhož by změna usnadnila zbavování se lidí dosazených předešlou vládou.

Pod návrhem jsou podepsaní Radek Vondráček a Zuzana Ožanová (oba ANO), předseda Svobodných Libor Vondráček (klub SPD) a Renata Vesecká (Motoristé).

Služební zákon platí od ledna 2015, jeho cílem bylo odpolitizovat státní správu. Česko se k jeho přijetí zavázalo ještě před svým vstupem do EU a jeho nepřijetí Unie dlouho kritizovala. Nový zákon je podle jeho předkladatelů nutný kvůli posílení flexibility státní služby, snížení administrativní náročnosti, strnulosti a přetrvávajícím byrokratickým postupům. Tvůrci normy chtějí zrušit správní řízení při zaměstnávání úředníků a nahradit jej pracovní smlouvou.

„Pracovní smlouvu bude možné v zákonných mezích měnit na základě shodné vůle správního úřadu a státního zaměstnance nebo rovněž jednostranným právním jednáním – převedením nebo přeložením, bude-li to ve veřejném zájmu,“ uvedli tvůrci zákona. Norma podle nich rozšiřuje důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo ruší postavení státního zaměstnance mimo výkon služby.

Reorganizace na ministerstvu zahraničí vyvolala kritiku z opozice
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé)

Podle Novinek by zaměstnanci nově mohli dostat výpověď na základě dvou nevyhovujících pracovních hodnocení, přičemž minimální odstup mezi nimi je v návrhu zkrácen z šedesáti na dvacet dní. Pokud by pracovní místo bylo zrušené v rámci systemizace, stát by se mohl zbavit daného úředníka okamžitě. Libor Vondráček podle serveru připustil, že změny umožní se rychleji zbavit lidí dosazených předchozí garniturou.

Povinnosti a ochrana státního úředníka

Vyhodit státního zaměstnance, stejně jako odvolat vedoucího státního zaměstnance bude možné podle předkladatelů ze zákonem taxativně vymezených důvodů. Kromě zrušení systemizovaného místa a nevyhovujícího pracovního hodnocení k nim má patřit jeho přemístění mimo místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, dlouhodobá zdravotní nezpůsobilost, závažné porušení nebo soustavně méně závažné porušování povinností zaměstnance.

Naopak ochrana postavení státního zaměstnance a stabilita jeho zaměstnání má být zajištěna fixací druhu práce v pracovní smlouvě na systemizované pracovní místo v rámci správního úřadu a na činnosti vykonávané na tomto místě. Státnímu zaměstnanci bude umožněno domáhat se právní ochrany před nezákonným postupem úřadu žalobou k obecnému soudu. Kariérní růst má být posílen možností obsadit pracovní místo státním zaměstnancem zařazeným v témž úřadu nebo v jiném správním úřadu bez výběrového řízení. Návrh také ruší některé výjimky z požadavků na vzdělání.

Výběr redakce

Vládní koalice chce zrušit služební zákon

Vládní koalice chce zrušit služební zákon

16:26Aktualizovánopřed 17 mminutami
Eurostar zastavil spoje mezi Londýnem, Paříží, Amsterdamem a Bruselem

Eurostar zastavil spoje mezi Londýnem, Paříží, Amsterdamem a Bruselem

13:52Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Překvapivý postup separatistů v Jemenu znesvářil Saúdy s Emiráty

Překvapivý postup separatistů v Jemenu znesvářil Saúdy s Emiráty

11:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Neznámí zloději podnikli jednu z největších loupeží v německé historii

Neznámí zloději podnikli jednu z největších loupeží v německé historii

před 1 hhodinou
BBC: Ruské ztráty rostou nejrychleji od začátku války

BBC: Ruské ztráty rostou nejrychleji od začátku války

před 2 hhodinami
Dánové si letos na Vánoce poslali poslední dopisy do schránek, pošta službu ruší

Dánové si letos na Vánoce poslali poslední dopisy do schránek, pošta službu ruší

před 3 hhodinami
Čína pokračuje ve vojenských akcích kolem Tchaj-wanu. Dle Reuters nacvičuje blokádu

Čína pokračuje ve vojenských akcích kolem Tchaj-wanu. Dle Reuters nacvičuje blokádu

06:13Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Bitcoin letos poklesl o téměř sedm procent na 87 tisíc dolarů

Bitcoin letos poklesl o téměř sedm procent na 87 tisíc dolarů

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Vládní koalice chce zrušit služební zákon

Čtveřice poslanců vládní koalice chce od července příštího roku nahradit zákon o státní službě novou normou, která podle nich umožní rychlejší zeštíhlování státní správy. Zaměstnávání státních úředníků se má více podobat běžnému pracovnímu poměru a řídit se v zásadě zákoníkem práce. Upozornil na to server Novinky.cz, podle něhož by změna usnadnila zbavování se lidí dosazených předešlou vládou.
16:26Aktualizovánopřed 17 mminutami

Na přelomu roku bude sněžit, na horách má připadnout až 15 centimetrů sněhu

Během Silvestra a prvního dne nového roku má napadnout na severozápadě a severu Čech a v části Českomoravské vrchoviny kolem osmi centimetrů sněhu, na horách až patnáct centimetrů. Od středečního večera se mají zejména od vyšších poloh tvořit sněhové jazyky. Od čtvrtečního dopoledne do pátečního odpoledne bude ve středních a západních Čechách, na severu Moravy a ve Slezsku foukat vítr s nárazy kolem sedmdesáti kilometrů v hodině, uvedl ve výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
před 5 hhodinami

Kniha architektů představuje desítky inspirativních novostaveb

Architekti Ján Stempel a Jan Jakub Tesař vydávají ve spolupráci s Petrem Pištěkem pátý díl své knižní edice s šestašedesáti nejzajímavějšími rodinnými domy v Česku – představují v ní inspirativní novostavby i nové trendy. Edici o stavbách vydávají od roku 2012. Jejich vývoj však sledují už čtvrt století – za tu dobu jich zviditelnili přes čtyři stovky.
před 10 hhodinami

Zákony v roce 2026: Jednodušší rozvody i ochrana před zneužitím tváře

Ochrana před zneužitím podoby v pornografii, snazší rozvody, pevné termíny regionálních voleb, podpora lidem ohroženým bytovou nouzí nebo větší pomoc obětem trestných činů. To jsou některé ze změn v zákonech, které začnou platit od 1. ledna 2026. ČT24 připravila přehled těch nejzásadnějších.
před 11 hhodinami

Některé zaměstnanecké benefity je třeba využít do konce roku

Od ledna se zvednou limity pro daňové osvobození zaměstnaneckých benefitů. Týká se to příspěvků na stravu, volný čas i zdraví. Benefity ale mají určitou platnost a ta může ke konci roku vypršet. Zvyšuje se tedy například poptávka po poukazech na zájezdy, které lze využít dva roky. Nejrozšířenějším benefitem zůstává příspěvek na stravování. I na to budou moci zaměstnavatelé bez daňového zatížení přispět více. Stravenky pobírá zhruba 1,2 milionu lidí. Stále oblíbenější je stravenkový paušál vyplácený ke mzdě.
před 21 hhodinami

Vánoce zpomalily šíření nemocí, po Novém roce ale epidemie zesílí

Školní vánoční volno snížilo v minulém týdnu kontakt mezi dětmi i návštěvy u lékařů, a proto se akutní respirační nemoci nešířily tak rychle. Plzeňský kraj zaznamenal o polovinu méně nových případů, skoro stejný pokles hlásí také Ústecký a Jihočeský kraj, Liberecký má o 42 procent méně nových nemocných. Počet akutních respiračních infekcí tak mezi 51. a 52. týdnem vzrostl jen mírně, ze 1486 na 1580 na sto tisíc obyvatel.
před 21 hhodinami

Růst tuzemské ekonomiky očekávají odborníci i v příštím roce

Tuzemské ekonomice se letos dařilo – ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,8 procenta. Celoroční růst se podle odhadů resortu financí a analytiků ustálí na hodnotě dvě a půl procenta. The Economist zařadil v prosinci Česko na šesté místo v žebříčku nejlépe prosperujících ekonomik světa. Dle ekonoma Jana Bureše je však tento seznam zkreslující. Odborníci se shodují, že hospodářský růst může pokračovat i v dalším roce. Ekonom David Marek v této souvislosti zmínil překročení tří procent.
včera v 17:50

Němci odvezou všechen nelegální odpad z Brna. Datum bude známo začátkem roku

Termín odvozu dalších asi 280 tun nelegálního odpadu z Brna-Horních Heršpic bude znám začátkem příštího roku, oznámilo na síti X ministerstvo životního prostředí. Německo si tak z místa nakonec odveze veškerý uložený odpad. Celkem jde o 317 tun plastů, laminátů a dalšího materiálu z demontáží letadel či větrných turbín. Z nelegální skládky odvezla najatá firma prvních 35 tun před Vánoci, o větší části odpadu ale nebylo jasno.
včeraAktualizovánovčera v 17:20
Načítání...