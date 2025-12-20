Reorganizace na ministerstvu zahraničí vyvolala kritiku z opozice


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) ve výzvě předsednictvu vládního hnutí ANO kritizuje reorganizaci na ministerstvu zahraničí pod vedením Motoristů. Struktura úřadu se podle STAN mění narychlo a bez analýz. Odbor komunikace ministerstva v sobotu sdělil, že systemizace byla projednána s uznávanými velvyslanci a že úřad neruší žádné místo v zahraničí. Podle Deníku N chce premiér Andrej Babiš (ANO) věc řešit ještě před vánočními svátky.

Podle některých médií mají na ministerstvu skončit vrchní ředitelé několika sekcí, podle webu Seznam Zprávy se má i obměnit pozice státního tajemníka, přičemž Radka Rubeše by měl nahradit Miloslav Stašek, český velvyslanec ve Spojených státech. Šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé) tento týden sdělil, že reorganizace bude komplexní, připravuje se ve spolupráci s experty a že zatím nikoho nepropustil.

Podle STAN jsou změny nicméně prováděny, a to často nestandardně, pouze ústně. „Dochází k nahodilým škrtům ‚na počet‘, nikoliv k systematické restrukturalizaci,“ míní hnutí. Rušené agendy pak mají podle STAN vazbu na závazky vlády i na bezpečnost Česka.

„Část pracovníků je fakticky ‚odstavena‘ (například je vůči nim využit režim překážek v práci), což omezuje jejich možnost bránit se nestandardním postupům a zavdává do budoucna riziko soudních procesů vedených proti instituci, českému státu. Jde přitom o pozice odborné, nikoliv politické,“ dodalo hnutí.

Macinka sdělil, že jako ministr zahraničních věcí považuje za důležité, aby „naši diplomaté v zahraničí odváděli kvalitní práci“. „Ani jedno místo v zahraničí se neruší. Nářky, že systemizace byla provedena bez konzultací s odborníky, jsou mimo. Systemizace byla projednána s řadou uznávaných velvyslanců s desítkami let zkušeností,“ sdělil.

Máme povinnost vazbu se Slováky uchovávat, řekl Macinka po schůzce s Blanárem
Ministři zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a Juraj Blanár (Smer)

Po premiérovi Babišovi a vedení nejsilnější vládní strany chce STAN vědět, zda je postup reorganizace a škrtů veden zákonně a zda se zaručí, že postup nedopadne na bezpečnostní funkce státu a nenaruší bezpečnost a zahraniční politiku České republiky.

Babiš to chce řešit v pondělí

Premiér tento týden řekl, že vláda ANO, SPD a Motoristů chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent. Ministři dostali za úkol připravit na pondělní zasedání kabinetu personální změny na svých úřadech. Podle Deníku N je ale Babiš s intenzitou Macinkovy reorganizace resortu nespokojen.

„Nikdo z diplomatů se na mě neobrátil, ale na koaliční radě se zeptám pana Macinky, co se tam děje, protože se na mě obrací novináři,“ uvedl pro web.

Macinka dočasně vede i ministerstvo životního prostředí. Ve čtvrtek sdělil, že se tam již nepočítá se sekcí ochrany klimatu.

Aktivisté protestovali vyvěšením transparentu na budovu MŽP
Aktivisté z organizace Greenpeace na budově MŽP

Výběr redakce

Sport potřebuje garanta, říká Šťastný. Start Tour de France v Česku podporuje

Sport potřebuje garanta, říká Šťastný. Start Tour de France v Česku podporuje

před 22 mminutami
Ruský raketový útok na ukrajinský přístav Oděsa zabil osm lidí

Ruský raketový útok na ukrajinský přístav Oděsa zabil osm lidí

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
USA útočí na IS v Sýrii. Zabily nejméně pět jeho členů, píše AFP

USA útočí na IS v Sýrii. Zabily nejméně pět jeho členů, píše AFP

01:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Úřady zveřejnily jen část spisů k Epsteinově kauze. Někteří zákonodárci to kritizují

Úřady zveřejnily jen část spisů k Epsteinově kauze. Někteří zákonodárci to kritizují

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajinci jednali s Američany, pokračovat mají i v sobotu

Ukrajinci jednali s Američany, pokračovat mají i v sobotu

před 2 hhodinami
Izraelský útok v Pásmu Gazy zabil podle médií nejméně pět lidí. Armáda to prošetřuje

Izraelský útok v Pásmu Gazy zabil podle médií nejméně pět lidí. Armáda to prošetřuje

před 3 hhodinami
Pákistánský expremiér Chán dostal další trest vězení

Pákistánský expremiér Chán dostal další trest vězení

před 4 hhodinami
Herní platforma Roblox usiluje o návrat na ruský trh. Slíbila větší kontrolu

Herní platforma Roblox usiluje o návrat na ruský trh. Slíbila větší kontrolu

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Reorganizace na ministerstvu zahraničí vyvolala kritiku z opozice

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) ve výzvě předsednictvu vládního hnutí ANO kritizuje reorganizaci na ministerstvu zahraničí pod vedením Motoristů. Struktura úřadu se podle STAN mění narychlo a bez analýz. Odbor komunikace ministerstva v sobotu sdělil, že systemizace byla projednána s uznávanými velvyslanci a že úřad neruší žádné místo v zahraničí. Podle Deníku N chce premiér Andrej Babiš (ANO) věc řešit ještě před vánočními svátky.
před 14 mminutami

Sport potřebuje garanta, říká Šťastný. Start Tour de France v Česku podporuje

Dlouho se volalo po tom, aby tady byl někdo, kdo se věnuje sportu ve vládě, řekl Boris Šťastný (Motoristé), který obsadil nově vzniklý post ministra pro sport, prevenci a zdraví. „Ministři bez portfeje tady vždycky byli, jsou, budou. Ať veřejnost a média ocení, nebo neocení mou práci za těch pár let, jestli to byla, nebo nebyla trafika,“ vyjádřil se v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem k tomu, že někteří členové současné vlády v minulosti ministry bez portfeje kritizovali.
před 22 mminutami

Nevyléčitelně nemocným pomáhá Sanitka splněných snů. Vznikl o ní dokument

Dokument Do posledního snu vypráví příběhy nevyléčitelně nemocných lidí, kteří si v posledních okamžicích života plní své sny díky Sanitce splněných snů. Autorka dokumentu, redaktorka ČT Lea Surovcová přiblížila v 90′ ČT24 zrod filmu. Jednu ze zakladatelek projektu Petru Homolovou potkala asi před dvěma lety a ta ji následně propojila i s jedním z hlavních hrdinů filmu Ondřejem Míčkem. Petra Homolová byla také hostem 90′ ČT24.
před 4 hhodinami

Opuštěné chaty v zimě lákají zloděje. Policisté posilují hlídky

Krádeží v chatových oblastech v zimě přibývá, opuštěné a prázdné chaty lákají zloděje. Policisté proto posilují hlídky v zahrádkářských koloniích. Zároveň apelují na majitele, aby si své přístřešky dobře zabezpečili. Většina chalupářů nenechává své sezonní příbytky ani v zimě bez dozoru. Pravidelně je jezdí kontrolovat, ať už kvůli zabezpečení, nebo aby předešli případným škodám. Za krádež v objektu se škodou více než deset tisíc korun hrozí pachateli peněžitý trest nebo až dva roky vězení.
před 6 hhodinami

Inspekce silniční dopravy od července uložila pokuty za více než 24 milionů

Za prvních pět měsíců svého fungování provedla Inspekce silniční dopravy (INSID) téměř devět tisíc kontrol nákladních vozidel a autobusů. Uložila při nich kauce a pokuty za více než 24 milionů korun, sdělila ČT mluvčí INSID Monika Balšánková. Na porušení předpisů narazili inspektoři přibližně u každého pátého řidiče. Nejčastěji se setkávali s nedodržováním povinných přestávek a doby odpočinku, přetíženými vozidly nebo porušováním víkendového a svátečního zákazu jízd.
před 7 hhodinami

Některé dopravní stavby se odkládají. Podle ministra chybí peníze

Některé dopravní stavby zpozdí nejisté financování. Nový ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik rozhodl, že Správa železnic ani Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nepodepíší do konce roku žádnou smlouvu. Důvodem je podle něj chybějících 38 miliard korun ve Státním fondu dopravní infrastruktury. Odkládá se tak zahájení padesáti staveb.
před 17 hhodinami

Silná inverze drží Česko pod mraky

Tuzemsko od začátku týdne ovlivňuje výrazná inverze. Zatímco v nížinách přetrvává zataženo, mlhy a mrazivé počasí, na horách panuje jasno a teploty místy přesahují deset stupňů. Inverze, která vydrží zhruba do Vánoc, ovlivňuje i podmínky ve skiareálech, kde kvůli teplu rychle ubývá i technického sněhu. Lyžovat se tak dá jen v několika střediscích.
před 17 hhodinami

Německá armáda koupí pistole od České zbrojovky

Česká zbrojovka, výrobce ručních palných zbraní, získala zakázku u německé armády, bundeswehr si vybral její pistoli jako svou novou služební zbraň. Uherskobrodská firma informovala, že zakázku získala v mezinárodním tendru a uspěla před několika globálními konkurenty. Cenu ani rozsah zakázky neuvedla.
před 18 hhodinami
Načítání...