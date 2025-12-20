Reorganizace na ministerstvu zahraničí vyvolala kritiku z opozice

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) ve výzvě předsednictvu vládního hnutí ANO kritizuje reorganizaci na ministerstvu zahraničí pod vedením Motoristů. Struktura úřadu se podle STAN mění narychlo a bez analýz. Odbor komunikace ministerstva v sobotu sdělil, že systemizace byla projednána s uznávanými velvyslanci a že úřad neruší žádné místo v zahraničí. Podle Deníku N chce premiér Andrej Babiš (ANO) věc řešit ještě před vánočními svátky.
Podle některých médií mají na ministerstvu skončit vrchní ředitelé několika sekcí, podle webu Seznam Zprávy se má i obměnit pozice státního tajemníka, přičemž Radka Rubeše by měl nahradit Miloslav Stašek, český velvyslanec ve Spojených státech. Šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé) tento týden sdělil, že reorganizace bude komplexní, připravuje se ve spolupráci s experty a že zatím nikoho nepropustil.
Podle STAN jsou změny nicméně prováděny, a to často nestandardně, pouze ústně. „Dochází k nahodilým škrtům ‚na počet‘, nikoliv k systematické restrukturalizaci,“ míní hnutí. Rušené agendy pak mají podle STAN vazbu na závazky vlády i na bezpečnost Česka.
„Část pracovníků je fakticky ‚odstavena‘ (například je vůči nim využit režim překážek v práci), což omezuje jejich možnost bránit se nestandardním postupům a zavdává do budoucna riziko soudních procesů vedených proti instituci, českému státu. Jde přitom o pozice odborné, nikoliv politické,“ dodalo hnutí.
Macinka sdělil, že jako ministr zahraničních věcí považuje za důležité, aby „naši diplomaté v zahraničí odváděli kvalitní práci“. „Ani jedno místo v zahraničí se neruší. Nářky, že systemizace byla provedena bez konzultací s odborníky, jsou mimo. Systemizace byla projednána s řadou uznávaných velvyslanců s desítkami let zkušeností,“ sdělil.
Po premiérovi Babišovi a vedení nejsilnější vládní strany chce STAN vědět, zda je postup reorganizace a škrtů veden zákonně a zda se zaručí, že postup nedopadne na bezpečnostní funkce státu a nenaruší bezpečnost a zahraniční politiku České republiky.
Babiš to chce řešit v pondělí
Premiér tento týden řekl, že vláda ANO, SPD a Motoristů chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent. Ministři dostali za úkol připravit na pondělní zasedání kabinetu personální změny na svých úřadech. Podle Deníku N je ale Babiš s intenzitou Macinkovy reorganizace resortu nespokojen.
„Nikdo z diplomatů se na mě neobrátil, ale na koaliční radě se zeptám pana Macinky, co se tam děje, protože se na mě obrací novináři,“ uvedl pro web.
Macinka dočasně vede i ministerstvo životního prostředí. Ve čtvrtek sdělil, že se tam již nepočítá se sekcí ochrany klimatu.