Máme povinnost vazbu se Slováky uchovávat, řekl Macinka po schůzce s Blanárem


16. 12. 2025Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Nový ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka v úterý večer absolvoval první zahraniční cestu na Slovensko, kde se sešel s tamním šéfem diplomacie Jurajem Blanárem (Smer). Po jednání konstatoval, že hodlá ve spolupráci se sousední zemí navázat tam, kde podle něj byla přerušena. Blanár zhodnotil, že nové české vládě na budování vztahů s Bratislavou záleží.

Blanár na tiskové konferenci po schůzce označil propojení Slovenska s Českem za takové jako s žádným jiným státem. „Nové vládě České republiky záleží na budování vztahů s námi,“ řekl. To je podle něj nutné, protože národy mají společné dědictví. Nestabilita vztahů z předchozího volebního období už je podle něj minulostí.

Slovenský šéf diplomacie také vidí možnost rozšířit ekonomickou spolupráci. Též v NATO nebo EU podle něj oba státy pojí témata jako například nespokojenost s migračním paktem.

Macinka ve své úvodní řeči vysvětlil, že měl dlouho v plánu navštívit Slovensko jako první zemi v ministerské funkci. Vypravil se do ní jen den po jmenování, protože ho ve středu čeká jednání v Bruselu. Dřívější „ochlazení“ vztahů ho podle jeho slov trápilo.

„Pro mě je Slovensko více než V4,“ uvedl také Macinka, ačkoliv i s Poláky a Maďary hodlá spolupráci rozvíjet. „Je naší povinností tuto vazbu uchovávat,“ dodal k té s Bratislavou.

Macinka chce „víc diplomacie, méně PR“

Macinka už v pondělí po uvedení do úřadu za svou prioritu v resortu označil mimo jiné právě vztahy se sousedními státy. Totéž zopakoval i po setkání s Blanárem a rovněž slíbil, že na ministerstvo hodlá přinést „víc diplomacie a méně PR“.

Český ministr ve vyjádření po schůzce dál poznamenal, že Praha musí respektovat, kdo na Slovensku vládne, pokud vzešel ze svobodných voleb. To se podle něj dosud nedělo.

Ostuda, ztráta přátel i slova o dětském hřišti. Roztržka mezi Českem a Slovenskem vyvolala emoce na obou stranách hranic
Premiéři Robert Fico a Petr Fiala

Slovensko Macinka navštívil už před dvěma týdny ještě jako poslanec v delegaci nového předsedy sněmovny Tomia Okamury při jeho oficiální návštěvě této země.

Předchozí kabinet již bývalého premiéra Petra Fialy (ODS) se loni rozhodl přerušit mezivládní konzultace se Slovenskem, a to kvůli rozdílným postojům vlád ke klíčovým zahraničním tématům. Projevovaly se zejména v pohledu na válku na Ukrajině. Nynější slovenská vláda totiž po svém předloňském nástupu k moci například zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob.

Výběr redakce

Máme povinnost vazbu se Slováky uchovávat, řekl Macinka po schůzce s Blanárem

Máme povinnost vazbu se Slováky uchovávat, řekl Macinka po schůzce s Blanárem

19:35Aktualizovánopřed 3 mminutami
EK zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory

EK zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory

17:20Aktualizovánopřed 38 mminutami
Vláda odmítla emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt

Vláda odmítla emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt

04:39Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Platby za obnovitelné zdroje se zcela přesunou na stát

Platby za obnovitelné zdroje se zcela přesunou na stát

16:30Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Novou zmocněnkyní vlády pro lidská práva je Malá. Kmoníček nahradil Pojara

Novou zmocněnkyní vlády pro lidská práva je Malá. Kmoníček nahradil Pojara

před 2 hhodinami
Metnar odvolal členy dozorčí rady České pošty

Metnar odvolal členy dozorčí rady České pošty

17:09Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Chlapce, který byl několik dnů vězněn na chatě, propustili z nemocnice

Chlapce, který byl několik dnů vězněn na chatě, propustili z nemocnice

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Policie obvinila muže, který v chatce věznil chlapce, z pokusu o vraždu

Policie obvinila muže, který v chatce věznil chlapce, z pokusu o vraždu

09:35Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Máme povinnost vazbu se Slováky uchovávat, řekl Macinka po schůzce s Blanárem

Nový ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka v úterý večer absolvoval první zahraniční cestu na Slovensko, kde se sešel s tamním šéfem diplomacie Jurajem Blanárem (Smer). Po jednání konstatoval, že hodlá ve spolupráci se sousední zemí navázat tam, kde podle něj byla přerušena. Blanár zhodnotil, že nové české vládě na budování vztahů s Bratislavou záleží.
19:35Aktualizovánopřed 3 mminutami

EK zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory

Evropská komise (EK) zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh požaduje, aby se emise oxidu uhličitého (CO2) u nových aut snížily o devadesát procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o sto procent, jak bylo původně plánováno.
17:20Aktualizovánopřed 38 mminutami

Česko v Bruselu slovenský ministr nakonec nezastupoval

Za Česko v úterý na jednání ministrů životního prostředí v Bruselu vystupoval stálý zástupce ČR při EU Štěpán Černý, vyplývá ze záznamů jednání zveřejněných na stránkách Rady EU. Ministr Petr Macinka (Motoristé) původně oznámil, že Česko bude zastupovat slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba (SNS), což kritizovala část opozice. Část jednání ministrů je vždy vysílána živě a na záznamu bylo vidět, že Taraba hovoří vždy za Slovensko a za Česko pak velvyslanec Černý.
15:12Aktualizovánopřed 43 mminutami

Muž, jenž najel v Liverpoolu do lidí, půjde do vězení na téměř 22 let

Britský soud poslal na 21 let a šest měsíců do vězení muže, který 26. května najel v Liverpoolu do davu slavících fotbalových fanoušků a zranil přes 130 lidí, píší agentury Reuters a AFP. Muž v listopadu přiznal vinu, čelil obžalobě z 31 trestných činů.
15:29Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Rusko přiznalo, že Bajkonur bude opravovat nejméně čtvrt roku

Ruská kosmická agentura Roskosmos počítá s opravou klíčové startovací rampy na kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu tak, aby byla připravena k prvnímu startu na konci zimy. Uvedla to ruská média s odvoláním na náměstka ředitele agentury Dmitrije Baranova.
před 4 hhodinami

Polský student katolické univerzity chystal útok na vánoční trh, uvedly úřady

Polské tajné služby zadržely devatenáctiletého studenta pro podezření, že chystal útok na vánočním trhu, oznámil mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb Jacek Dobrzyński. Student katolické univerzity v Lublinu Mateusz W. hodlal použít výbušniny, aby zabil co nejvíce lidí, sdělil mluvčí, aniž by zmínil konkrétní město. Soud na podezřelého uvalil tříměsíční vazbu, napsala polská média.
před 5 hhodinami

Volkswagen po 24 letech uzavřel svou továrnu v Drážďanech

Továrna německé automobilky Volkswagen v Drážďanech ukončila po 24 letech provoz. Stroje se v takzvané Skleněné manufaktuře zastavily, jakmile vyrobily poslední vůz – červený Volkswagen ID.3. Automobil, na který se podepsali všichni zaměstnanci, se stane muzejním exponátem. Samotná drážďanská továrna se za padesát milionů eur (1,2 miliardy korun) změní v centrum inovací. Německá média upozornila, že to je poprvé v 88leté historii, kdy Volkswagen uzavřel některou ze svých továren v Německu.
před 5 hhodinami

Trump zažaloval BBC, žádá odškodné až deset miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump zažaloval stanici BBC za údajnou pomluvu kvůli sestříhanému záznamu projevu ze 6. ledna 2021, který vyvolával dojem, že vyzýval své příznivce k útoku na Kapitol. Podle žaloby Trump po britské veřejnoprávní stanici žádá odškodné pět miliard dolarů za každý ze dvou bodů žaloby, tedy celkem až deset miliard dolarů (207 miliard korun). BBC se hodlá bránit.
02:17Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...