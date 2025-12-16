Máme povinnost vazbu se Slováky uchovávat, řekl Macinka po schůzce s Blanárem

Nový ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka v úterý večer absolvoval první zahraniční cestu na Slovensko, kde se sešel s tamním šéfem diplomacie Jurajem Blanárem (Smer). Po jednání konstatoval, že hodlá ve spolupráci se sousední zemí navázat tam, kde podle něj byla přerušena. Blanár zhodnotil, že nové české vládě na budování vztahů s Bratislavou záleží.
Blanár na tiskové konferenci po schůzce označil propojení Slovenska s Českem za takové jako s žádným jiným státem. „Nové vládě České republiky záleží na budování vztahů s námi,“ řekl. To je podle něj nutné, protože národy mají společné dědictví. Nestabilita vztahů z předchozího volebního období už je podle něj minulostí.
Slovenský šéf diplomacie také vidí možnost rozšířit ekonomickou spolupráci. Též v NATO nebo EU podle něj oba státy pojí témata jako například nespokojenost s migračním paktem.
Macinka ve své úvodní řeči vysvětlil, že měl dlouho v plánu navštívit Slovensko jako první zemi v ministerské funkci. Vypravil se do ní jen den po jmenování, protože ho ve středu čeká jednání v Bruselu. Dřívější „ochlazení“ vztahů ho podle jeho slov trápilo.
„Pro mě je Slovensko více než V4,“ uvedl také Macinka, ačkoliv i s Poláky a Maďary hodlá spolupráci rozvíjet. „Je naší povinností tuto vazbu uchovávat,“ dodal k té s Bratislavou.
Macinka chce „víc diplomacie, méně PR“
Macinka už v pondělí po uvedení do úřadu za svou prioritu v resortu označil mimo jiné právě vztahy se sousedními státy. Totéž zopakoval i po setkání s Blanárem a rovněž slíbil, že na ministerstvo hodlá přinést „víc diplomacie a méně PR“.
Český ministr ve vyjádření po schůzce dál poznamenal, že Praha musí respektovat, kdo na Slovensku vládne, pokud vzešel ze svobodných voleb. To se podle něj dosud nedělo.
Slovensko Macinka navštívil už před dvěma týdny ještě jako poslanec v delegaci nového předsedy sněmovny Tomia Okamury při jeho oficiální návštěvě této země.
Předchozí kabinet již bývalého premiéra Petra Fialy (ODS) se loni rozhodl přerušit mezivládní konzultace se Slovenskem, a to kvůli rozdílným postojům vlád ke klíčovým zahraničním tématům. Projevovaly se zejména v pohledu na válku na Ukrajině. Nynější slovenská vláda totiž po svém předloňském nástupu k moci například zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob.