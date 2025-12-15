Prezident jmenuje vládu Andreje Babiše

Prezident Petr Pavel v pondělí v devět hodin jmenuje v navrhovaném složení vládu Andreje Babiše (ANO). Ten předal hlavě státu nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů po svém jmenování minulý týden. Ze zdravotních důvodů mezi nimi chybí jméno poslance za Motoristy Filipa Turka. Pověření vést ministerstvo životního prostředí by měl místo něj dostat předseda Motoristů a pravděpodobný šéf diplomacie Petr Macinka.
Nový kabinet bude prezidentem jmenován 72 dní od voleb, v případě končící vlády Petra Fialy (ODS) to bylo o tři dny méně. Součástí jmenování mají být proslovy prezidenta i premiéra. Deník N minulý týden uvedl, že podle hamonogramu, který vychází přímo ze žádosti Babiše, se má celý akt stihnout během dvaceti minut. Každý z ministrů by měl mít na složení slibu asi minutu.
Po jmenovacím ceremoniálu se Babiš přesune do Strakovy akademie, kde úřaduje premiér a konají se jednání vlády. Babiše přivítá dosavadní předseda vlády Fiala, předat mu chce mimo jiné osmdesátistránkovou zprávu premiéra o stavu země, ve které shrnuje výsledky svého vládnutí.
Nově jmenovaní ministři pak absolvují první technické zasedání, na které je vyhrazená zhruba hodina. Kabinet na jednání pravděpodobně určí agendu ministrovi bez portfeje za Motoristy Borisovi Šťastnému, který se stane ministrem pro sport, prevenci a zdraví. Rozhodnout by mohl o obsazení předsedy Legislativní rady vlády, funkce mluvčího kabinetu či jmenování vedoucí úřadu vlády. Ve zbytku dne až do zhruba 18:00 je v plánu uvádění ministrů do jejich úřadů, mělo by se tak stihnout kompletně v jednom dni. První řádné zasedání ministrů by se mělo uskutečnit již v úterý.
Babiše Pavel jmenoval v úterý
Babiše prezident jmenoval premiérem v úterý. Hlava státu tento krok podmiňovala tím, že šéf ANO veřejně informuje o tom, jak vyřeší svůj střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Babiš předminulý týden mimo jiné oznámil, že akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor.
ANO podle dohody získá kromě postu premiéra v novém kabinetu osm ministerských křesel, čtyři připadnou Motoristům a tři ministerské posty obsadí SPD. Kabinet se bude ve sněmovně opírat o většinu 108 křesel, o důvěru by měl požádat 13. ledna.
V uplynulých týdnech se hlava státu postupně setkala se všemi nominanty s výjimkou Turka, který se z jednání omluvil ze zdravotních důvodů. Pavel ovšem nadále počítá s tím, že se s kandidátem Motoristů do čela resortu životního prostředí sejde. Prezident má nicméně dlouhodobé výhrady k tomu, jak Turek přistupuje k faktům, právu a pravidlům a dovede si prý jen těžko představit, že by cokoli tento pohled mohlo změnit.
Čestný prezident Motoristů Turek čelí kritice například za některé příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých nicméně autorství odmítá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Turek čelil rovněž kritice za to, že při letošní připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“. Pavel už dříve označil za málo pravděpodobné, že se Turek ministrem stane.