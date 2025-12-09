Prezident jmenuje Babiše předsedou vlády

Prezident Petr Pavel jmenuje v devět hodin novým premiérem předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Do funkce se vrátí po necelých čtyřech letech, asi do týdne by pak měl prezident jmenovat i zbytek vlády, na které se ANO domluvilo s hnutím SPD a Motoristy sobě. Babiš dodržel dohodu a minulý týden veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmů.
Babiš ve videu zveřejněném na sociálních sítích uvedl, že s Agrofertem nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Šlo o klíčovou podmínku, kterou si Pavel pro jmenování stanovil.
Na návrh nového předsedy vlády pak hlava státu jmenuje ministry. Podle dřívějších vyjádření by k tomu mohlo dojít kolem 16. prosince. Termín prezident oznámí, až Babiš předloží seznam kandidátů.
Pavel od konce listopadu jednal s adepty na ministry, mluvil se všemi s výjimkou kandidáta Motoristů na ministra životního prostředí Filipa Turka, který se z pondělní schůzky omluvil. Prezident opakovaně uvedl, že má s Turkovým jmenováním problém.
Kabinet chce poprvé ve Strakově akademii zasednout ještě před Vánoci. Probrat hodlá třeba změny stavebního zákona. Poslanci by se k hlasování o důvěře kabinetu mohli sejít 13. ledna. ANO, SPD a Motoristé mají ve sněmovně většinu 108 hlasů.
Krátce po volbách se uskupení domluvila na rozdělení ministerstev. ANO připadne vedle premiéra osm křesel, SPD bude mít trojici ministrů a Motoristé čtyři. Koaliční smlouvu podepsaly strany 3. listopadu těsně před začátkem ustavující schůze sněmovny. Součástí dohody je i to, že SPD náleží funkce předsedy dolní komory, kterým poslanci zvolili předsedu hnutí Tomia Okamuru.