Prezident jmenuje Babiše předsedou vlády


před 16 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Prezident Petr Pavel jmenuje v devět hodin novým premiérem předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Do funkce se vrátí po necelých čtyřech letech, asi do týdne by pak měl prezident jmenovat i zbytek vlády, na které se ANO domluvilo s hnutím SPD a Motoristy sobě. Babiš dodržel dohodu a minulý týden veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmů.

Babiš ve videu zveřejněném na sociálních sítích uvedl, že s Agrofertem nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Šlo o klíčovou podmínku, kterou si Pavel pro jmenování stanovil.

Na návrh nového předsedy vlády pak hlava státu jmenuje ministry. Podle dřívějších vyjádření by k tomu mohlo dojít kolem 16. prosince. Termín prezident oznámí, až Babiš předloží seznam kandidátů.

Pavel od konce listopadu jednal s adepty na ministry, mluvil se všemi s výjimkou kandidáta Motoristů na ministra životního prostředí Filipa Turka, který se z pondělní schůzky omluvil. Prezident opakovaně uvedl, že má s Turkovým jmenováním problém.

Kabinet chce poprvé ve Strakově akademii zasednout ještě před Vánoci. Probrat hodlá třeba změny stavebního zákona. Poslanci by se k hlasování o důvěře kabinetu mohli sejít 13. ledna. ANO, SPD a Motoristé mají ve sněmovně většinu 108 hlasů.

Krátce po volbách se uskupení domluvila na rozdělení ministerstev. ANO připadne vedle premiéra osm křesel, SPD bude mít trojici ministrů a Motoristé čtyři. Koaliční smlouvu podepsaly strany 3. listopadu těsně před začátkem ustavující schůze sněmovny. Součástí dohody je i to, že SPD náleží funkce předsedy dolní komory, kterým poslanci zvolili předsedu hnutí Tomia Okamuru.

Situaci, kdy má Česko dva premiéry, ústava přímo neřeší

Situaci, kdy má republika dva premiéry, Ústava přímo neřeší. Hovoří ale o tom, že „prezident pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády“. Pověření se vztahuje k vládě jako celku a končí jmenováním a slibem nové vlády do rukou prezidenta, byť by třeba poté nezískala důvěru sněmovny. To je příklad současného kabinetu Petra Fialy (ODS), který podal demisi 6. listopadu. I po jmenování Babiše premiérem ale povládne Fialův kabinet, a to až do jmenování nové vlády.
