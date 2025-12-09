Filip Turek není na seznamu kandidátů na ministry

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že přinesl prezidentovi seznam kandidátů na ministry. Mezi nimi není Filip Turek (Motoristé). Předseda Motoristů Petr Macinka má být podle Babišova návrhu pověřen řízením ministerstva zahraničí. Podle Babiše to tak je na návrh Macinky. Důvodem je podle Babiše Turkova nemoc.
„V tom návrhu, který jsem přinesl, na základě rozhodnutí předsedy Motoristů sobě pana Macinky jméno pana Turka nefiguruje,“ prohlásil Babiš a dodal: „Ze zdravotních důvodů pan Turek nebyl schopen absolvovat rozhovor s panem prezidentem. Vzhledem k časové tísni a k tomu, že nevíme, jestli pan Turek půjde na operaci, nebo co s ním bude, v návrhu není. Uvidíme, když se uzdraví, tak předpokládám, že potom to jednání s panem prezidentem proběhne.“
Později upřesnil, že Macinka by se měl stát ministrem zahraničí a být pověřen řízením ministerstva životního prostředí.
Prezident dříve vyjádřil přesvědčení, že Turek by neměl být ministrem, pokud nevysvětlí všechny kontroverze kolem své osoby. Odkazoval na příspěvky urážlivé k menšinám a ženám, vyhrožování saúdskému diplomatovi nebo fotky, na kterých to vypadá, že Turek zvedá pravici k nacistickému pozdravu nebo je vyfocen s předměty s nacistickou symbolikou.