Filip Turek není na seznamu kandidátů na ministry


9. 12. 2025Aktualizovánopřed 21 mminutami|Zdroj: ČT24

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že přinesl prezidentovi seznam kandidátů na ministry. Mezi nimi není Filip Turek (Motoristé). Předseda Motoristů Petr Macinka má být podle Babišova návrhu pověřen řízením ministerstva zahraničí. Podle Babiše to tak je na návrh Macinky. Důvodem je podle Babiše Turkova nemoc.

„V tom návrhu, který jsem přinesl, na základě rozhodnutí předsedy Motoristů sobě pana Macinky jméno pana Turka nefiguruje,“ prohlásil Babiš a dodal: „Ze zdravotních důvodů pan Turek nebyl schopen absolvovat rozhovor s panem prezidentem. Vzhledem k časové tísni a k tomu, že nevíme, jestli pan Turek půjde na operaci, nebo co s ním bude, v návrhu není. Uvidíme, když se uzdraví, tak předpokládám, že potom to jednání s panem prezidentem proběhne.“

Později upřesnil, že Macinka by se měl stát ministrem zahraničí a být pověřen řízením ministerstva životního prostředí.

Prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem
Prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše (ANO) premiérem

Prezident dříve vyjádřil přesvědčení, že Turek by neměl být ministrem, pokud nevysvětlí všechny kontroverze kolem své osoby. Odkazoval na příspěvky urážlivé k menšinám a ženám, vyhrožování saúdskému diplomatovi nebo fotky, na kterých to vypadá, že Turek zvedá pravici k nacistickému pozdravu nebo je vyfocen s předměty s nacistickou symbolikou.

Pavel si dokáže jen těžko představit, že by něco zvrátilo jeho názor na Turka
Petr Pavel

Výběr redakce

Fiala slíbil hladké předání vlády

Fiala slíbil hladké předání vlády

09:54Aktualizovánopřed 1 mminutou
Prezident jmenoval Andreje Babiše premiérem

ŽivěPrezident jmenoval Andreje Babiše premiérem

06:50Aktualizovánopřed 12 mminutami
Filip Turek není na seznamu kandidátů na ministry

Filip Turek není na seznamu kandidátů na ministry

10:26Aktualizovánopřed 21 mminutami
Ústavní soud odmítl stížnost ruského majetkového podniku na zápis na sankční seznam

Ústavní soud odmítl stížnost ruského majetkového podniku na zápis na sankční seznam

před 22 mminutami
Skoro polovinu zabitých novinářů má letos na svědomí Izrael, uvádí Reportéři bez hranic

Skoro polovinu zabitých novinářů má letos na svědomí Izrael, uvádí Reportéři bez hranic

před 33 mminutami
Evropská komise vyšetřuje Google kvůli využívání obsahu pro účely AI

Evropská komise vyšetřuje Google kvůli využívání obsahu pro účely AI

před 1 hhodinou
Litva vyhlásila nouzovou situaci kvůli balonům z Běloruska

Litva vyhlásila nouzovou situaci kvůli balonům z Běloruska

před 1 hhodinou
Střety mezi Thajskem a Kambodžou pokračují, zemřelo nejméně deset lidí

Střety mezi Thajskem a Kambodžou pokračují, zemřelo nejméně deset lidí

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Fiala slíbil hladké předání vlády

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) blahopřál předsedovi ANO Andreji Babišovi ke jmenování předsedou vlády. Do jmenování zbytku kabinetu nabídl Babišovi Hrzánský palác. Končící kabinet zajistí, aby předání vlády bylo zcela hladké, uvedl Fiala na sociální síti X. Blahopřání Babišovi zveřejnili i další politici budoucí opozice, připojili například poznámky k řešení jeho střetu zájmů či výzvy, aby přestal s nenávistí.
09:54Aktualizovánopřed 1 mminutou

ŽivěPrezident jmenoval Andreje Babiše premiérem

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. Do funkce se vrací po necelých čtyřech letech. Předsedou vlády byl jmenován potřetí, poté složil premiérský slib. Zbytek vlády, kterou vytvářejí ANO, SPD a Motoristé sobě, by měl Pavel jmenovat zhruba do týdne.
06:50Aktualizovánopřed 12 mminutami

Filip Turek není na seznamu kandidátů na ministry

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že přinesl prezidentovi seznam kandidátů na ministry. Mezi nimi není Filip Turek (Motoristé). Předseda Motoristů Petr Macinka má být podle Babišova návrhu pověřen řízením ministerstva zahraničí. Podle Babiše to tak je na návrh Macinky. Důvodem je podle Babiše Turkova nemoc.
10:26Aktualizovánopřed 21 mminutami

Ústavní soud odmítl stížnost ruského majetkového podniku na zápis na sankční seznam

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost ruského Podniku pro správu majetku v zahraničí, který nesouhlasil se zápisem na český vnitrostátní sankční seznam. Podnik v Česku provozuje a spravuje mnoho nemovitostí, které jsou majetkem Ruska. Zápis na sankční seznam vedl k zablokování účtů a zmrazení desítek nemovitostí, které například nelze prodat.
před 22 mminutami

Zástupci sněmovních uskupení probrali jmenování Babiše premiérem

Hosté pondělních Událostí, komentářů diskutovali o jmenování šéfa hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. Probrali také stanovisko Motoristů, kteří trvají na nominaci Filipa Turka (za Motoristy) na pozici ministra životního prostředí. K tomu má však výhrady prezident Petr Pavel. Debata se týkala také Babišova možného střetu zájmů či kumulace funkcí. Diskuse se zúčastnili předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný, předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO), místopředseda ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD), šéfka poslanců STAN Michaela Šebelová, místopředseda klubu Pirátů Ivan Bartoš a místopředseda výboru pro zdravotnictví Tom Philipp (KDU-ČSL). Debatou provázela Barbora Kroužková.
před 1 hhodinou

Rostoucí oblibou estetické medicíny i jejími riziky se zabýval Fenomén doby

Další díl publicistického cyklu Fenomén doby se zabýval plastickými operacemi, které jsou dnes považovány za běžnou věc. Podle estetické dermatoložky Miroslavy Pelechové všechny oblasti estetické medicíny zažívají rostoucí trend. Operace mohou přinést spokojenější život, ale i zdravotní rizika. Pořad ukazuje, proč počet plastických operací a jiných estetických zákroků narůstá a co to vypovídá o společnosti.
před 3 hhodinami

Situaci, kdy má Česko dva premiéry, ústava přímo neřeší

Situaci, kdy má republika dva premiéry, Ústava přímo neřeší. Hovoří ale o tom, že „prezident pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády“. Pověření se vztahuje k vládě jako celku a končí jmenováním a slibem nové vlády do rukou prezidenta, byť by třeba poté nezískala důvěru sněmovny. To je příklad současného kabinetu Petra Fialy (ODS), který podal demisi 6. listopadu. I po jmenování Babiše premiérem ale povládne Fialův kabinet, a to až do jmenování nové vlády.
06:25Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Do Česka by mohly dorazit další vakcíny proti žloutence. Někde stále chybí

Do Česka by do konce roku mohly mimořádně zamířit další desítky tisíc vakcín proti žloutence. Ministerstvo aktuálně jedná o jejich dovozu z Francie. Zájem o očkování je kvůli šíření nákazy letos třikrát vyšší než loni. Po listopadovém výpadku v některých ordinacích látky stále chybí. Distributor nyní odbavuje zhruba dva až tři týdny staré objednávky.
před 4 hhodinami
Načítání...