Zvířata lapená v pastech bodal a střílel. V kauze obory Březka padlo obvinění

Středočeští kriminalisté zahájili trestní stíhání v případu týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy. České televizi to potvrdil Dalibor Šelleng z Okresního státního zastupitelství pro Prahu-východ. Za trestný čin týrání zvířat hrozí až šest let odnětí svobody.
„Ve věci bylo pro část prověřovaného jednání ze strany Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Praha venkov-jih zahájeno trestní stíhání vůči jedné fyzické osobě pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat dílem dokonaným a dílem ve stadiu pokusu,“ uvedl Šelleng.
V oboře loni v srpnu videozáznam zachytil nyní už bývalého šéfa obory Libora Beníčka, jak střílí kočky a tchoře chycené do pastí nebo je píchá klackem. Kriminalisté incident letos v lednu vyhodnotili jako přestupek a případ předali městskému úřadu v Černošicích. Místní vedoucí oddělení ochrany přírody Zdeněk Vyskočil ale řekl, že o trestný čin jde. Do případu se vložilo Krajské státní zastupitelství v Praze a uvedlo, že rozhodnutí o přestupku je předčasné.
Obora patří Výzkumnému ústavu lesního hospodářství a myslivosti, jeho zřizovatelem je ministerstvo zemědělství. Podnik serveru iRozhlas.cz v srpnu potvrdil, že v něm už Beníček nepracuje.