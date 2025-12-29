Němci odvezou všechen nelegální odpad z Brna. Datum bude známo začátkem roku

Termín odvozu dalších asi 280 tun nelegálního odpadu z Brna-Horních Heršpic bude znám začátkem příštího roku, oznámilo na síti X ministerstvo životního prostředí. Německo si tak z místa nakonec odveze veškerý uložený odpad. Celkem jde o 317 tun plastů, laminátů a dalšího materiálu z demontáží letadel či větrných turbín. Z nelegální skládky odvezla najatá firma prvních 35 tun před Vánoci, o větší části odpadu ale nebylo jasno.
„Dobrá zpráva pro Horní Heršpice. Díky naší dlouhodobé snaze se podařilo s vládou Horní Falce dojednat odvoz dalších 280 tun nelegálního odpadu,“ uvedlo v pondělí odpoledne ministerstvo.
Na to, že se Německo postará o likvidaci nelegální skládky, upozornil dřívě během dne webr Novinky.cz s odvoláním na bývalého ministra životního prostředí a poslance Petra Hladíka (KDU-ČSL). „Podklady shromážděné od policie, celníků, pracovníků České inspekce životního prostředí umožnily pracovníkům ministerstva životního prostředí dokázat německé straně, komu odpad patří,“ řekl Hladík Novinkám.
Vyšetřování ukázalo, že odpad loni od června do října navezly kamiony německé firmy Roth International, českým příjemcem byla firma Piroplastik.
Společnost Roth International sídlí v bavorském městě Weiden nedaleko českých hranic a provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této firmy.
Společnost pověřená hornofalckou vládou na podzim odvezla nelegální německý odpad z Jiříkova na Bruntálsku, většina ho skončila v Německu ve spalovně. Náklady hodlají úřady vymáhat po firmě Roth International, která je nicméně od března v insolvenci. Německá policie v souvislosti s nelegálním uložením odpadu v Česku obvinila dva lidi.
- Domácí
- Regiony
- Jihomoravský kraj
- Skládka
- Německo
- Odpad
- Petr Hladík
- KDU-ČSL
- Životní prostředí
- Vyšetřování
- Wernberg-Köblitz
- Weiden
- Bavorsko
- Brno-Horní Heršpice
- Roth International
- Novinky.cz
- Německá policie
- Demontáž
- Vánoce
- Ohrožení životního prostředí
- Ochrana životního prostředí
- Letadla
- Nelegální odpad
- Piroplastik
- Jiříkov
- Vymáhání
- Větrné elektrárny
- Ministerstvo životního prostředí
- Výběr
- Výběr redakce