Firma odváží 70 tun nelegálního odpadu z Brna zpět do Německa

Najatá firma začala z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích odvážet část odpadu zpět do Německa. Půjde o 35 tun karbonového prachu, který je naložený ve velkoobjemových vacích. Ve čtvrtek odjely dva kamiony, bude se pokračovat v pátek, kdy by měly další dva kamiony odvézt zbylou část z uvedených 35 tun. Větší část uloženého odpadu, asi 282 tun, v Horních Heršpicích zatím zůstane, řekla mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Miriam Loužecká.
Jeden naložený kamion odjel z nelegální skládky dopoledne, druhý kolem 13:00. V pátek jsou v plánu také dva. Zástupci ČIŽP byli na místě. „Naše role je tady jako orgánu, který poskytuje součinnost pro ministerstvo životního prostředí. (...) Týká se to části odpadu, jde asi o 35 tun,“ uvedl ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně Petr Musil.
Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) minulý týden sdělil, že česká policie dospěla k závěru, že veškerý odpad v Horních Heršpicích pochází od německé společnosti Roth International, tedy od stejného zdroje jako materiál v Jiříkově na Bruntálsku. Odtamtud německá strana už veškerý odpad na podzim odvezla. V případě Brna ale Berlín už dříve uvedl, že má o původu odpadu pochybnosti, a že proto zatím neplánuje odvézt všechen.
ČIŽP záležitost prověřovala, Musil upřesnil, že z jejich strany bylo vyšetřování ukončeno a teď čekají na to, jak dopadne vyšetřování policie. V případě, že by nešlo o trestní řízení, věc by podle Musila ČIŽP řešila v přestupkovém řízení. Možným postihem by byla sankce až do výše 25 milionů korun.
Více než 300 tun
V Brně leží podle ČIŽP více než 317 tun plastů, laminátů a dalších materiálů z demontáží letadel či větrných turbín. Do tuzemska jej loni od června do října navezly kamiony Roth International, českým příjemcem byla firma Piroplastik. O odvozu zbývajících 282 tun odpadu budou jednat zástupci Česka a Německa na schůzce v lednu.
Společnost Roth International sídlí v bavorském městě Weiden nedaleko českých hranic a provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V tuzemsku se dohromady našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této firmy.
Společnost pověřená hornofalckou vládou na podzim odvezla nelegální německý odpad z už zmíněného Jiříkova na Bruntálsku, většina ho skončila v Německu ve spalovně. Náklady hodlají úřady vymáhat po Roth International, firma je nicméně od března v insolvenci. Německá policie v souvislosti s nelegálním uložením odpadu v tuzemsku obvinila dva lidi.